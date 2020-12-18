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преследование (398) Трамп (3977) Burisma (36) Байден Хантер (29)

"Очень грустно это видеть": Трамп заявил, что не причастен к преследованию сына Байдена

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что никак не связан с тем, что против Хантера Байдена, сына избранного президента США, начато расследование по налоговому делу за его бизнес за рубежом, в том числе в Украине и Китае.

Об этом Трамп написал в четверг в соцсети, передает Цензор.НЕТ cо ссылкой на "Укринформ".

"Я не имею никакого отношения к потенциальному преследованию Хантера Байдена или семьи Байден. Это опять фейковые новости. На самом деле мне очень грустно видеть это", - сообщил действующий глава Белого дома.

Накануне центральные американские СМИ сообщили, что, по информации многочисленных источников, Трамп обращался к юридическим советникам в Белом доме по этому вопросу. В частности, он хотел узнать о возможности назначить спецпрокурора в расследовании против сына своего политического оппонента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст США запросил данные о финдеятельности Хантера Байдена в Украине, - Associated Press

Как сообщалось, Хантер Байден некоторое время вел бизнес в Украине, в частности, в компании Burisma, а также в Китае, чего никогда не скрывал. 9 декабря он заявил, что его известили о начале расследования прокуратурой штата Делавэр, связанного с налоговыми делами.
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Топ комментарии
+21
Це пiсля того, як вiн шмарклю просив свого на 100% прокурора до розслiдування справи Бурiсми долучити?
Ну то вiримо, вiримо...
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18.12.2020 08:58
+13
Все это попытка действовать на опережение.Он прекрасно знает,что его сын и зять будут в большой опасности,когда руки юстиции окажутся развязанными. И вот тогда,когда его родственничков начнут трясти,(по вполне объективным причинам),то рыжий клоун начнет кричать,что это расследование есть ответ на расследование в отношении сына Байдена,и не более того. То есть,он хочет поставить на одну тарелку своих родственничков,которые на самом деле завязаны во многих грязных делах,и сына избранного президента.Вот из-за чего этот визг.
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18.12.2020 09:17
+12
Сейчас и ЗеМародер заявит, что непричастен к президенту Украины.
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18.12.2020 08:55
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Правила форума Совет форумчан
Сейчас и ЗеМародер заявит, что непричастен к президенту Украины.
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18.12.2020 08:55 Ответить
Це пiсля того, як вiн шмарклю просив свого на 100% прокурора до розслiдування справи Бурiсми долучити?
Ну то вiримо, вiримо...
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18.12.2020 08:58 Ответить
Везде рука мацквы 😀😀😀 и в судах ( судя по делу Маркива ) и в СМИ ( судя по постоянным фейкам про Украину)
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18.12.2020 08:59 Ответить
Так Мацква накрыла всё украинское пространство своим СМИ,иногда пробивается песня "Тиж мене пiдманула, тиж мене пiвела!", а потом всё время мелькает лицо Мертветчука в телевизоре,многие думают что он Президент Украины и что Украинская армия стала уже советской прежней армией
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18.12.2020 09:19 Ответить
Представляю что будут говорить наши шавки ,которые собирали и подавали документы на преследование сына Байдена. Столько предателей крутится в Украине это какой то пипец и вирус их никакой не берёт
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18.12.2020 09:13 Ответить
Путін теж, колись казав - "ИХТАМНЕТ!!!"
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18.12.2020 09:13 Ответить
Сейчас пецины орлы: югик и шока, тоже меажут что их там не было 😷
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18.12.2020 09:15 Ответить
Бери выше,зесрань-зеля скажет,что трампуша разговор с ним вырвал из контекста
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18.12.2020 09:39 Ответить
Насрать на зелень. Но очень рад за пециных патриотов и торговых портнеров - югика и шоку. 😷
Это ж каким нужно было быть идиотом чтобы добровольно влезть в это говно. Даже у вовы хватило мозгов включить дурака и пройти мимо. 😷
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18.12.2020 10:04 Ответить
А мы как счастливы,что зекретина ,ща все хорошее,амеры удушат)а то,что зеголосилок травит газом "простой парень"-вообще песня...
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18.12.2020 10:27 Ответить
Все это попытка действовать на опережение.Он прекрасно знает,что его сын и зять будут в большой опасности,когда руки юстиции окажутся развязанными. И вот тогда,когда его родственничков начнут трясти,(по вполне объективным причинам),то рыжий клоун начнет кричать,что это расследование есть ответ на расследование в отношении сына Байдена,и не более того. То есть,он хочет поставить на одну тарелку своих родственничков,которые на самом деле завязаны во многих грязных делах,и сына избранного президента.Вот из-за чего этот визг.
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18.12.2020 09:17 Ответить
дуже коротко але кожне слово -це є наголос, бо клінічний ідіот обгадив абсолютно все. його звязки з кримінальним світом росії,з фсб, кримінальними банкірами з росії через хлопців з Брайтон-Біч на чолі з руді та шахрайські оборудки вилізуть боком. Амністія не поможе, бо шахраює разом з родичами.
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18.12.2020 10:06 Ответить
чому людина просто не може змиритися з поразкою? Амбіції не дають? Чи ті, хто платив за просування у президенти?
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18.12.2020 09:19 Ответить
Для Трампа бизнес прежде всего,потому так...
https://kurs.com.ua/index.php?app=articles&module=articles&controller=item&id=128036&fbclid=IwAR2zp0XgYSSiT2nBA6XMAAXV3luhzCq4nQkv1NFyjGGS7zi_VTasoJI8heA "Дуже сумно це бачити": Трамп заявив, що не причетний до переслідування сина Байдена - Цензор.НЕТ 80
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18.12.2020 09:23 Ответить
https://kurs.com.ua/index.php?app=articles&module=articles&controller=item&id=128036&fbclid=IwAR1orCGdfnz_N_N6UcCRwF1O8EUIwE8Od7Txf1kyhtEiXSE4Gr0mbUGCKHw Трамп захотел купить остров. Собиратель земель: что стоит за новым скандалом с Трампом
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18.12.2020 09:25 Ответить
Для Трампа прежде всего --- как можно дольше остаться на свободе, поэтому и все эти его истерики...
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18.12.2020 09:51 Ответить
Я взагалі не розумію, як республіканці могли висунути Трампа в президенти... Це величезна ганьба для партії, в якій були Лінкольн, Ейзенхауер, Рейган та МакКейн!
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18.12.2020 09:24 Ответить
А как украинцы смогли висунути дохтора Хауса в президенти, он украинцам говорит,что я не доктор,я просто артист,а вы хотели царя ,который поборет Ковид 19...вот тёмный народ.
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18.12.2020 09:28 Ответить
Емм, по-перше в американців давні традиції демократії, а, по-друге, там ж партія висуває кандидатів і є праймеріз. Про його тьорки з москалями в 2016 уже дещо було відомо, а керівництво республіканської партії мабуть знає більше, ніж усі ми. То чому вони допустили такого кандидата?
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18.12.2020 09:33 Ответить
Вот же брехун. Он в Украину Джулиани присылал, чтобы Зеля на сына Байдена уголовное дело завел.
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18.12.2020 09:26 Ответить
Вот не обижайте Бубочку - ЭТО ВСЕ АГЕНТ ДЯДЯ ЕРМАК по заданию мертветчука делает . 😀😀😀
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18.12.2020 09:33 Ответить
Не мертвечука а дяді Колі (Патрушева), який не жалує мертвечука.
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18.12.2020 10:08 Ответить
Ну да, а мериветчук зачем самолёт в Оман посылал ?😀😀😀
Ради восстановления прокацапского режима в Украине все они едины
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18.12.2020 10:11 Ответить
"Дуже сумно це бачити": Трамп заявив, що не причетний до переслідування сина Байдена - Цензор.НЕТ 8602
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18.12.2020 09:32 Ответить
))))))тут уже трамповские сын ,дочка и зять ,во главе с Трампом,на подходе к посадке...
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18.12.2020 09:37 Ответить
Дони почуял что-то недоброе, вот и стелет себе соломку...
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18.12.2020 09:39 Ответить
А кто,если не вы?
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18.12.2020 10:03 Ответить
Ладно там Трампыч отнекивается, а зэ-зыдёнок что петь байдену будет??? ))
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18.12.2020 13:26 Ответить
хантер и коля - хорошие парни. очень хорошие.
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20.12.2020 06:36 Ответить
 
 