Разумков обещает разобраться с вероятным кнопкодавством при назначении Шкарлета: У нас действует закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование

Глава Верховной Рады прокомментировал заявление партии "Голос" о вероятном кнопкодавстве при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом Дмитрий Разумков сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава партии "Голос" Кира Рудык обратилась к спикеру, заявив, что у ее политсилы есть доказательства, что при назначении Сергея Шкарлета депутаты от фракции ОПЗЖ кнопкодавили.

"Если мы говорим об этом случае, - если будут факты, вы знаете позицию, мне совершенно безразлично, от какой политической силы это будет происходить. У нас действует закон - один для всех - о неперсональном голосовании и уголовной ответственности за это. Если есть факты - будем собираться, будем решать этот вопрос ", - отметил Председатель ВР.

Он напомнил, что во время работы Верховной Рады девятого созыва лишь в начале было несколько случаев кнопкодавства.

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"К счастью, мы с вами в этом парламенте приняли закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование. Моя личная позиция (она у меня была и до того, как я пришел в парламент, и сегодня): если человек кнопкодавит, он должна терять мандат. К сожалению, Конституционный Суд тот законопроект, который был нами разработан и направлен, вернул, признал его неконституционным. Я думаю, что все-таки мы придем к тому, что будет другой законопроект, который также будет направлен в Конституционный Суд ", - рассказал Разумков.

Глава ВР добавил, что модернизировать систему "Рада", чтобы исключить неперсональное голосование, стоит 300 млн грн.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.