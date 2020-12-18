Разумков обещает разобраться с вероятным кнопкодавством при назначении Шкарлета: У нас действует закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование
Глава Верховной Рады прокомментировал заявление партии "Голос" о вероятном кнопкодавстве при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
Об этом Дмитрий Разумков сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава партии "Голос" Кира Рудык обратилась к спикеру, заявив, что у ее политсилы есть доказательства, что при назначении Сергея Шкарлета депутаты от фракции ОПЗЖ кнопкодавили.
"Если мы говорим об этом случае, - если будут факты, вы знаете позицию, мне совершенно безразлично, от какой политической силы это будет происходить. У нас действует закон - один для всех - о неперсональном голосовании и уголовной ответственности за это. Если есть факты - будем собираться, будем решать этот вопрос ", - отметил Председатель ВР.
Он напомнил, что во время работы Верховной Рады девятого созыва лишь в начале было несколько случаев кнопкодавства.
"К счастью, мы с вами в этом парламенте приняли закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование. Моя личная позиция (она у меня была и до того, как я пришел в парламент, и сегодня): если человек кнопкодавит, он должна терять мандат. К сожалению, Конституционный Суд тот законопроект, который был нами разработан и направлен, вернул, признал его неконституционным. Я думаю, что все-таки мы придем к тому, что будет другой законопроект, который также будет направлен в Конституционный Суд ", - рассказал Разумков.
Глава ВР добавил, что модернизировать систему "Рада", чтобы исключить неперсональное голосование, стоит 300 млн грн.
Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
Пожалуйста, подождите...
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Шкарлет - нелегітимний міністр! Незаконно оголошений. Бо двоє депутатів з ОПЗЖ - Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування.
Все зафіксовано. Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент.
От і подивимось, чи толерує кнопкодавство https://www.facebook.com/profile.php?id=100005939985790&__cft__[0]=AZVeON3ksvxTzAED1QoHyFCQkrBwou83U5kRYUGAATTOi4kxXUiIlMljb4ZecgZVdctf33O6biZSX2cO3glFMC8DN-p6CZh9mkstujIrDuH35YeU03IMsWHT0g3ZxAX8hYs&__tn__=-]K-R Дмитро Разумков .
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Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів.
А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!
Я ще пару «карток» знайшов по відео.
Там виглядає так, що 220 навіть не було.
иначе никак...