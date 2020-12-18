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Разумков обещает разобраться с вероятным кнопкодавством при назначении Шкарлета: У нас действует закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование

Разумков обещает разобраться с вероятным кнопкодавством при назначении Шкарлета: У нас действует закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование

Глава Верховной Рады прокомментировал заявление партии "Голос" о вероятном кнопкодавстве при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом Дмитрий Разумков сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава партии "Голос" Кира Рудык обратилась к спикеру, заявив, что у ее политсилы есть доказательства, что при назначении Сергея Шкарлета депутаты от фракции ОПЗЖ кнопкодавили.

"Если мы говорим об этом случае, - если будут факты, вы знаете позицию, мне совершенно безразлично, от какой политической силы это будет происходить. У нас действует закон - один для всех - о неперсональном голосовании и уголовной ответственности за это. Если есть факты - будем собираться, будем решать этот вопрос ", - отметил Председатель ВР.

Он напомнил, что во время работы Верховной Рады девятого созыва лишь в начале было несколько случаев кнопкодавства.

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"К счастью, мы с вами в этом парламенте приняли закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование. Моя личная позиция (она у меня была и до того, как я пришел в парламент, и сегодня): если человек кнопкодавит, он должна терять мандат. К сожалению, Конституционный Суд тот законопроект, который был нами разработан и направлен, вернул, признал его неконституционным. Я думаю, что все-таки мы придем к тому, что будет другой законопроект, который также будет направлен в Конституционный Суд ", - рассказал Разумков.

Глава ВР добавил, что модернизировать систему "Рада", чтобы исключить неперсональное голосование, стоит 300 млн грн.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

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Топ комментарии
+5
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZVeON3ksvxTzAED1QoHyFCQkrBwou83U5kRYUGAATTOi4kxXUiIlMljb4ZecgZVdctf33O6biZSX2cO3glFMC8DN-p6CZh9mkstujIrDuH35YeU03IMsWHT0g3ZxAX8hYs&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev# 14 год ·

Шкарлет - нелегітимний міністр! Незаконно оголошений. Бо двоє депутатів з ОПЗЖ - Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування.
Все зафіксовано. Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент.
От і подивимось, чи толерує кнопкодавство https://www.facebook.com/profile.php?id=100005939985790&__cft__[0]=AZVeON3ksvxTzAED1QoHyFCQkrBwou83U5kRYUGAATTOi4kxXUiIlMljb4ZecgZVdctf33O6biZSX2cO3glFMC8DN-p6CZh9mkstujIrDuH35YeU03IMsWHT0g3ZxAX8hYs&__tn__=-]K-R Дмитро Разумков .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005939985790&__cft__[0]=AZVeON3ksvxTzAED1QoHyFCQkrBwou83U5kRYUGAATTOi4kxXUiIlMljb4ZecgZVdctf33O6biZSX2cO3glFMC8DN-p6CZh9mkstujIrDuH35YeU03IMsWHT0g3ZxAX8hYs&__tn__=-]K-R
Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів.

А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!
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18.12.2020 09:11
+3
https://www.facebook.com/zheleznyak.y?comment_id=Y29tbWVudDozOTI5NzE1NzIwNDI0NTg4XzM5MzEwMDU3NDY5NjIyNTI%3D&__cft__[0]=AZVeON3ksvxTzAED1QoHyFCQkrBwou83U5kRYUGAATTOi4kxXUiIlMljb4ZecgZVdctf33O6biZSX2cO3glFMC8DN-p6CZh9mkstujIrDuH35YeU03IMsWHT0g3ZxAX8hYs&__tn__=R]-R Ярослав Железняк

Я ще пару «карток» знайшов по відео.
Там виглядає так, що 220 навіть не було.
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18.12.2020 09:13
+1
это провокационное, несистемное кнопкодавство, не поддаемся на провокации
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18.12.2020 09:38
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Правила форума Совет форумчан
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZVeON3ksvxTzAED1QoHyFCQkrBwou83U5kRYUGAATTOi4kxXUiIlMljb4ZecgZVdctf33O6biZSX2cO3glFMC8DN-p6CZh9mkstujIrDuH35YeU03IMsWHT0g3ZxAX8hYs&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev# 14 год ·

Шкарлет - нелегітимний міністр! Незаконно оголошений. Бо двоє депутатів з ОПЗЖ - Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування.
Все зафіксовано. Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент.
От і подивимось, чи толерує кнопкодавство https://www.facebook.com/profile.php?id=100005939985790&__cft__[0]=AZVeON3ksvxTzAED1QoHyFCQkrBwou83U5kRYUGAATTOi4kxXUiIlMljb4ZecgZVdctf33O6biZSX2cO3glFMC8DN-p6CZh9mkstujIrDuH35YeU03IMsWHT0g3ZxAX8hYs&__tn__=-]K-R Дмитро Разумков .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005939985790&__cft__[0]=AZVeON3ksvxTzAED1QoHyFCQkrBwou83U5kRYUGAATTOi4kxXUiIlMljb4ZecgZVdctf33O6biZSX2cO3glFMC8DN-p6CZh9mkstujIrDuH35YeU03IMsWHT0g3ZxAX8hYs&__tn__=-]K-R
Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів.

А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!
показать весь комментарий
18.12.2020 09:11 Ответить
https://www.facebook.com/zheleznyak.y?comment_id=Y29tbWVudDozOTI5NzE1NzIwNDI0NTg4XzM5MzEwMDU3NDY5NjIyNTI%3D&__cft__[0]=AZVeON3ksvxTzAED1QoHyFCQkrBwou83U5kRYUGAATTOi4kxXUiIlMljb4ZecgZVdctf33O6biZSX2cO3glFMC8DN-p6CZh9mkstujIrDuH35YeU03IMsWHT0g3ZxAX8hYs&__tn__=R]-R Ярослав Железняк

Я ще пару «карток» знайшов по відео.
Там виглядає так, що 220 навіть не було.
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18.12.2020 09:13 Ответить
сам Разумков утримався при голосуванні за Шкарлета. Так що, можливо, і вставить Зе і Шмигалю. Разумков, хоч і риг - але заєдушний, литвинівський, не оппорижемразівський...
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18.12.2020 09:21 Ответить
Спорим ни чего не будет?
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18.12.2020 09:24 Ответить
вірю...
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18.12.2020 09:29 Ответить
это провокационное, несистемное кнопкодавство, не поддаемся на провокации
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18.12.2020 09:38 Ответить
с кнопкодавством можно разобраться тока одним способом - отобрать у зверьков кнопки.
иначе никак...
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18.12.2020 09:39 Ответить
це все папєрєднікі накнопкодавили. бубачька швятой
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18.12.2020 10:19 Ответить
Разбираться не надо, и 300 млн. пилить не надо, надо выполнять законы.
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18.12.2020 10:30 Ответить
 
 