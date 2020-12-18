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Новости Агрессия России против Украины
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Вблизи Хрустального зафиксировано свыше 20-ти "Градов". Террористы обустраивают огневые позиции у Донецкой фильтровальной станции, - СЦКК

Вблизи Хрустального зафиксировано свыше 20-ти

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных признаках военного присутствия в зоне безопасности, а также о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

Так 8 декабря мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 3 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне у н. п. Терновое, а 13 декабря патрулями СММ ОБСЕ было зафиксировано 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи населенного пункта Хрустальный. Все вооружение размещено с нарушениями линии отвода, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 14 декабря 2020 года. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Уже 11 декабря мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал радиолокационную станцию ​​"Дунай" вблизи населенного пункта Вербовая Балка. Данная станция предназначена для идентификации и сопровождения воздушных объектов (целей), радиус (дальность) действия которой - 160 км. Ранее, 16 февраля 2020 года БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия уже фиксировал активную РЛС "Дунай" у временно оккупированного населенного пункта Вербовая Балка", - подчеркивается в сообщении.

Также, как отмечает украинская сторона СЦКК, в зоне риска оказалась Донецкая фильтровальная станция как один из тех объектов, который находится в непосредственной близости от линии разграничения и осуществляет водоснабжение населенных пунктов, как на подконтрольной правительству Украины территории, так и на временно оккупированных территориях.

"Так, 29 ноября 2020 года вблизи Донецкой фильтровальной станции БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировали 320-метровую траншею, соединяющую между собой 6 бетонных сооружений D-образной формы, направленных в направлении позиций Вооруженных Сил Украины (по оценке - обустройство огневых позиций) и 50 метровую траншею с окопом квадратной формы (по оценке это минометный окоп), о чем говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 14 декабря 2020 года", - цитирует украинская сторона СЦКК отчет мониторинговой миссии ОБСЕ. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 122-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС

"Таким образом, представители вооруженных формирований РФ продолжают пренебрегать своими обязательствами и грубо нарушать достигнутые договоренности по соблюдению режима полного прекращения огня, несмотря на безопасность людей, которые сегодня проживают на временно оккупированной и на подконтрольной правительству Украины территории", - цитирует штаб ООС сообщение украинской стороны СЦКК.

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Топ комментарии
+20
А ви ще одне "розведення" зробіть та стріляти забороніть, і не таке побачите.
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18.12.2020 09:00
+10
Если у Бубочки есть яйца, то в Минске он обязан заявить, что боевая техника, выявленная в зоне разведения превентивно будет уничтожаться, без предупреждения. ОБСЕ может выразить только озабоченность, но не более. А когда домой в Рашку потянутся гробы с зашкваренными боевыми расчетами этой техники, Рашка тоже слова не скажет, потому что ихтамнет.
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18.12.2020 09:14
+9
Запустить БАЙКАРТАРЫ без опознавательных знаков и все разбомбить - пусть думают на турков и азербайджанцев
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18.12.2020 09:08
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Правила форума Совет форумчан
А ви ще одне "розведення" зробіть та стріляти забороніть, і не таке побачите.
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18.12.2020 09:00 Ответить
ага.. розвести.. та так щоб ворог не дострелив.. хай тоді знає..
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18.12.2020 09:03 Ответить
Тоді треба розводитись одразу на Марс. Бо на Землі балістичні ракети будь-куди долетять, не сховаєшся
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18.12.2020 09:05 Ответить
Так стріляти ж давно вже заборонено, залишилось тільки вже автомати відібрати та під замок закрити а ключі у глав.штаб віддати - це мабуть буде наступним кроком оманського нарика.
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18.12.2020 10:18 Ответить
Перемир'я.. воно таке..
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18.12.2020 09:01 Ответить
«представители вооруженных формирований РФ продолжают пренебрегать своими обязательствами»: https://censor.net/ru/n3237690
а БУБОЧКА им верит - вот и повод для импичмента
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18.12.2020 09:05 Ответить
Привід для імпічменту- держзрада по справі проваленої спецоперації. Імпічмент з наступним ув'язненням.
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18.12.2020 09:16 Ответить
АБАЖДИТЕ , а кто же будет тогда Ермака прикрывать мощным телом? 😀
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18.12.2020 09:19 Ответить
А Єрмака із ним судити потрібно.
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18.12.2020 09:38 Ответить
Вообще-то Ермака можно и сегодня судить -явный агент все таки 😀
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18.12.2020 09:44 Ответить
Запустить БАЙКАРТАРЫ без опознавательных знаков и все разбомбить - пусть думают на турков и азербайджанцев
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18.12.2020 09:08 Ответить
С рашей только так и надо поступать
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18.12.2020 10:43 Ответить
и зелоху хрен позволять инспектировать эти позиции, как он расстилался перед сепарами и русней
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18.12.2020 09:10 Ответить
Если у Бубочки есть яйца, то в Минске он обязан заявить, что боевая техника, выявленная в зоне разведения превентивно будет уничтожаться, без предупреждения. ОБСЕ может выразить только озабоченность, но не более. А когда домой в Рашку потянутся гробы с зашкваренными боевыми расчетами этой техники, Рашка тоже слова не скажет, потому что ихтамнет.
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18.12.2020 09:14 Ответить
С.Лем та А.Азімов нервно курят в сторонке ) Як там не було ніколи яєць то звідки се вони раптом з,являтьса ?)
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18.12.2020 09:21 Ответить
бубочка разбила свои яйца об пианино.
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18.12.2020 10:41 Ответить
наверно готовятся к перемирию
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18.12.2020 09:16 Ответить
Та шо "грады"?
Ви в ГЛАЗА им загляните, там точно, где-то в глубине, увидите МЫР!
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18.12.2020 09:20 Ответить
Поднимайте Байрактары!!! или ЗЕкишка тонка???
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18.12.2020 09:21 Ответить
В нього взагалі кішок нема. Спрощена конструкція. Голова і потім відразу дупа
________
Жарти-жартами, а кожен день Зєлі при владі збільшує глибину катастрофи, куди він веде Україну
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18.12.2020 09:32 Ответить
Ви помиляєтесь... Там дупа і знизу і зверху...
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18.12.2020 09:37 Ответить
Блин: а в каком ОВОЩНОМ магазине можно купить БМ21 «Град» 122 мм ?

И ШО по этому поводу думает прокацапское ОБСЕ и ТКГ ?
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18.12.2020 09:26 Ответить
А радиолокационную станцию ​​"Дунай" ?
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18.12.2020 09:27 Ответить
Они думают, что у РФ 10 тысяч ядрен-батонов, и что прогрессивному мировому человечеству очень не хочется обнаружить один из них, любовно опущенный агентом, в канализации родного прогрессивному человечеству города.
О том, что "мы вам в Австралии бомбу просто в канализацию швырнем", - лахтинские неоднократно обещали на российском полит форуме.
И Вы знаете, я даже ни секунды не сомневаюсь: если им это будет выгодно и необходимо - швырнут, и минуты не задумаются.

P.S. Вопрос, что делать со страной, имеющей 10 тысяч единиц ядерного оружия, нужно задать Кравчуку и Чучме, это же они обменали ядерный потенциал Украины на какие-то газовые преференции. Я - не Кравчук и не Кучма, ЯО на газовые преференции не меняла, и потому скажу: а ничего со страной имеющей 10 тысяч единиц ЯО, не сделать, и потому эта страна может изгаляться и куражиться, как захочет,
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18.12.2020 13:52 Ответить
Срочно разбудите обкуренного главнокомандующего!
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18.12.2020 09:39 Ответить
ГлавГАВНОкомандующий
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18.12.2020 13:47 Ответить
но это же не нарушение?
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18.12.2020 09:42 Ответить
И для чего вообще они покупали Байрактары???? Для чего нужен главнокомандующий, который не знает команд?????
Вже 11 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію «Дунай» поблизу населеного пункту Вербова Балка. Дана станція призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об'єктів (цілей), радіус (дальність) дії якої - 160 км!!!!!. Раніше, 16 лютого 2020 року, БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії вже фіксував активну РЛС «Дунай» біля тимчасово окупованого населеного пункту Вербова Балка.
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18.12.2020 09:43 Ответить
БРАТЬЯ Ху-Ли ? А мы хотим договориться!!!
Трактор в поле дыр-дыр-дыр!! Мы за мыр,мы за мыр!!!
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18.12.2020 09:47 Ответить
Зеленский дал сепарам и кацапам такую возможность. Они ей пользуются.

Ничего странного.
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18.12.2020 09:53 Ответить
Як там байрактари, проржавіли вже??
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18.12.2020 09:54 Ответить
мали послати у нагорний Карабах для підтримки вірмен, але в силу "обєктивних обставин" передумали. Поставили у всій красі на кордоні - дивіться, які ми сміливі і до всього готові. років пять-шість назад коли путін почав впроваджувати свій план -одим броском костей і а ви готови воевать за нарву підняв у небо всі бомбери ту 95 и ту 160. Так от бомбер ту 95 з моторами із запоріжжя на РЛС НАТО відбивався зразу після зльоту. Так і їх РЛС як включиться, то і телевізори барахлять. Це все понт путіна.
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18.12.2020 10:18 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 12:11 Ответить
Звоните Алиеву и Эрдогану, пусть пришлют пару Байрактаров и пару яиц.
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18.12.2020 13:35 Ответить
скорее, таблетки от поноса они зэ-шмаркле никчемному пришлют...
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18.12.2020 13:49 Ответить
И каковы же будут ответные превентивные действия гавнокамундувачей Хомчака и зеленого наркомана???
Шо, опять путену заглянуть в шоколадный глаз?? Еще немножко больше остатков войск с позиций вглубь страны отвести???
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18.12.2020 13:48 Ответить
Поблизу Хрустального зафіксовано понад 20 "Градів". Терористи облаштовують вогневі позиції біля Донецької фільтрувальної станції, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2793
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18.12.2020 13:48 Ответить
Всё то что происходит на востоке в последние пол года, вся эта комедуха оперетка с перемирием, двумя комуняшками с нашей стороны, борзость и хамство с той стороны каких то отморозков, поведение на переговорах----исключительно на нашей совести и давно. Допускаю что скоро срать будут на голову когда захотят. И в реале---а ведь так бы и другие делали и в другом месте. Можно было бы и по короче---на дураках воду возят!
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18.12.2020 14:31 Ответить
При "гавнокомандующому" зєлєнскому,ЗСУ стала самою терплячою армією в світі.сєпари їх відстрілюють по одному,а вони вперто "не відповідають на провокативні постріли тої сторони."🤦‍♂️🤔😕
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18.12.2020 15:41 Ответить
это.... мир - глазами *****.....
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18.12.2020 16:53 Ответить
 
 