Вблизи Хрустального зафиксировано свыше 20-ти "Градов". Террористы обустраивают огневые позиции у Донецкой фильтровальной станции, - СЦКК
Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных признаках военного присутствия в зоне безопасности, а также о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.
Так 8 декабря мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 3 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне у н. п. Терновое, а 13 декабря патрулями СММ ОБСЕ было зафиксировано 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи населенного пункта Хрустальный. Все вооружение размещено с нарушениями линии отвода, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 14 декабря 2020 года. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Уже 11 декабря мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал радиолокационную станцию "Дунай" вблизи населенного пункта Вербовая Балка. Данная станция предназначена для идентификации и сопровождения воздушных объектов (целей), радиус (дальность) действия которой - 160 км. Ранее, 16 февраля 2020 года БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия уже фиксировал активную РЛС "Дунай" у временно оккупированного населенного пункта Вербовая Балка", - подчеркивается в сообщении.
Также, как отмечает украинская сторона СЦКК, в зоне риска оказалась Донецкая фильтровальная станция как один из тех объектов, который находится в непосредственной близости от линии разграничения и осуществляет водоснабжение населенных пунктов, как на подконтрольной правительству Украины территории, так и на временно оккупированных территориях.
"Так, 29 ноября 2020 года вблизи Донецкой фильтровальной станции БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировали 320-метровую траншею, соединяющую между собой 6 бетонных сооружений D-образной формы, направленных в направлении позиций Вооруженных Сил Украины (по оценке - обустройство огневых позиций) и 50 метровую траншею с окопом квадратной формы (по оценке это минометный окоп), о чем говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 14 декабря 2020 года", - цитирует украинская сторона СЦКК отчет мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Таким образом, представители вооруженных формирований РФ продолжают пренебрегать своими обязательствами и грубо нарушать достигнутые договоренности по соблюдению режима полного прекращения огня, несмотря на безопасность людей, которые сегодня проживают на временно оккупированной и на подконтрольной правительству Украины территории", - цитирует штаб ООС сообщение украинской стороны СЦКК.
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а БУБОЧКА им верит - вот и повод для импичмента
Ви в ГЛАЗА им загляните, там точно, где-то в глубине, увидите МЫР!
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Жарти-жартами, а кожен день Зєлі при владі збільшує глибину катастрофи, куди він веде Україну
И ШО по этому поводу думает прокацапское ОБСЕ и ТКГ ?
О том, что "мы вам в Австралии бомбу просто в канализацию швырнем", - лахтинские неоднократно обещали на российском полит форуме.
И Вы знаете, я даже ни секунды не сомневаюсь: если им это будет выгодно и необходимо - швырнут, и минуты не задумаются.
P.S. Вопрос, что делать со страной, имеющей 10 тысяч единиц ядерного оружия, нужно задать Кравчуку и Чучме, это же они обменали ядерный потенциал Украины на какие-то газовые преференции. Я - не Кравчук и не Кучма, ЯО на газовые преференции не меняла, и потому скажу: а ничего со страной имеющей 10 тысяч единиц ЯО, не сделать, и потому эта страна может изгаляться и куражиться, как захочет,
Вже 11 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію «Дунай» поблизу населеного пункту Вербова Балка. Дана станція призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об'єктів (цілей), радіус (дальність) дії якої - 160 км!!!!!. Раніше, 16 лютого 2020 року, БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії вже фіксував активну РЛС «Дунай» біля тимчасово окупованого населеного пункту Вербова Балка.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр!! Мы за мыр,мы за мыр!!!
Ничего странного.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Шо, опять путену заглянуть в шоколадный глаз?? Еще немножко больше остатков войск с позиций вглубь страны отвести???