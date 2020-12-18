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ВР (27371) Кабмин (13505) Лапутина (52)

Сегодня ВР заслушает отчет Степанова и рассмотрит вопрос назначения Лапутиной министром по делам ветеранов

Сегодня ВР заслушает отчет Степанова и рассмотрит вопрос назначения Лапутиной министром по делам ветеранов

Сегодня, 18 декабря, в ходе пленарного заседания Верховной Рады депутаты заслушают отчет Кабмина относительно введения карантина и вакцинации населения Украины от COVID-19 в рамках часа вопросов к правительству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня ВР.

Кроме этого в повестке значится вопрос назначения Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов Украины. Представлять ее кандидатуру будет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также в повестку включено рассмотрение ряда законопрооектов, в частности законопроект главы государства Владимира Зеленского № 3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Более подробно ознакомиться с повесткой дня парламента можно по ссылке

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Можливо її оберуть , якщо вона поміняє прізвище на більш пристойне .
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18.12.2020 11:02 Ответить
 
 