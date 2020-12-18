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Новости Местные выборы-2020
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Кернес (1175) местные выборы (2751) Мирошниченко Юрий (319) Харьков (7286) ЦИК (3324)

Член ЦИК Мирошниченко о выборах нового мэра Харькова: Нужны десятки миллионов гривен

Член ЦИК Мирошниченко о выборах нового мэра Харькова: Нужны десятки миллионов гривен

За затягивание назначения выборов мэра Харькова не будет никаких санкций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член ЦИК Юрий Мирошниченко.

"Город может быть без мэра определенное время, потому что никаких санкций за то, что сроки не будут соблюдены, в законе нет. Но мы исходим из того, что есть предусмотренные законом и Избирательным кодексом требования, в рамках которых будут осуществляться обращения в Верховной Раде и назначение установления Радой внеочередных выборов мэра Харькова. Это политический вопрос, который может быть затянут, и за это не будет никаких санкций ни к парламенту Украины, ни к тем, кто должен делать такие представления", - отметил Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, на внеочередные выборы нужно много средств из бюджета.

"Это большая нагрузка, десятки миллионов гривен, это необходимая процедура. Выборы – процедура, без которой не может быть реализована местная власть, которая выбирается на определенный период. В бюджете нужны соответствующие средства", - сказал он.

Читайте: В Харьковском горсовете уточнили даты траура по Кернесу: он продлится 2 дня, а не 3

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, минувшей ночью в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Ожидается, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.

Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра.

Также читайте: "Батькивщина" предложила кандидатуру Глущенко на должность члена ЦИК, а ОПЗЖ - Мирошниченко и Дубовика

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Топ комментарии
+19
В Харькове такое количество тупой ваты, что выбор бывшего коматозного инвалида далеко не самый худший.
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18.12.2020 09:39
+18
Начинается... Денег нет на выборы? То есть будете и дальше мутить. Ппц.
А на перевыборы парламента летом 2019 нашлись, да? Незаконный роспуск и выборы. Мрази.
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18.12.2020 09:36
+16
ЦИК в ответе за допуск к выборам недееспособного и нетрудостпособного кандидата! Проводите расследование и взыщите, наконец деньги с виноватых! тем более есть у вас для этого специалист по взысканию
Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень - Цензор.НЕТ 1827
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18.12.2020 09:52
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Правила форума Совет форумчан
Гепа будет вечным мером. Нужно еще вместо памятника членина в центре поставить памятник гепе. Так победим👍😷
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18.12.2020 09:36 Ответить
Пусть ставят. Будет что обоссать. Желающие в очередь выстроятся
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18.12.2020 09:37 Ответить
Та пусть Кернес и дальше руководит. Ну и что, что мертвый! Какая разница!!!
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18.12.2020 10:09 Ответить
вот за и такое и надо И ДАВНО ввести УГОЛОВНУЮ ответственность юридических лиц а то привыкли шобла пейсатая прятаться за коллективной безответственностью.. а в делах тех четко делать акцент Голосовал за получи 15 лет воздержался получи 7 лет лишения свободы голосовал против пошел как свидетель обвинения и еще + бонус премия за гражданскую сознательность.. думаю в 99% случаях в голосованиях когда раскрадается бюджет страны области города когда голосуют за покойников у власти за маразматиков у власти после 65 лет когда принимают закон о том что представителях ЖКХ услуг дали право!!!!!!!!! ВНИМАНИЕ ВСЕХ!!!! приникать в жилые и нежилые помещения без согласия и даже без ведома и уведомления собственников без санкции прокуратуры суда!!!!! что слуги пейсатые вы шо охренели хочу видеть что Бубочка включит мосх и торпедирует ВЕТО сей закон а иначе просто будут убивать все и всю шушеру коммунальную....
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18.12.2020 10:46 Ответить
как думаете, почему 95% амеров живут в частных домах?
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18.12.2020 13:00 Ответить
Проблема в тому, що пекельні парфуми можуть не захотіти надати гепі можливість керувати містом прямо з пекла.
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18.12.2020 10:57 Ответить
Ему уже не до руководства.. Он уже сутки с Мотодрылой, Киви и Соплей в "секу" режется..
Причем, шулерит по-черному.. В свою по духу компашку попал.
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18.12.2020 11:55 Ответить
Нет тут у нас никакого членина. И место с землей сровняли. И все гепины обещания переломать руки-ноги - простой пшик от мацы.
А на гепин памятник посмотреть - иди к зоопарку. Там лысые обезьяны в фонтане бьют в барабан и играют на балалайке. И каждая - ну чиста гепадрил
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18.12.2020 09:40 Ответить
Ну так там и поставить, где членин стоял. Только рожу одного жи2 на другую жи2 поменять. Хряковчани только за будут. Хорошего мера выбрали, да?😷
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18.12.2020 09:47 Ответить
можно еще пару проспектов в Харькове его именем назвать) или станцию метро...
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18.12.2020 09:59 Ответить
В обезьяний памятник хорошо бы вписалась еще одна на колесах с надписью ПОМНОЖЕН НА НОЛЬ СУЧИЙ ПЕС
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18.12.2020 14:03 Ответить
Можно было бы. Можно сверху водрузить. Но вот заковыка: где установить этих его охранников, двоих из ларца одинаковых с лица... этих однояйцевых. А без них гепу могут открутить...
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18.12.2020 14:24 Ответить
Разве что колеса, без колес мавпочка никому не нужна
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18.12.2020 17:18 Ответить
Начинается... Денег нет на выборы? То есть будете и дальше мутить. Ппц.
А на перевыборы парламента летом 2019 нашлись, да? Незаконный роспуск и выборы. Мрази.
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18.12.2020 09:36 Ответить
Тогда, летом 2019, казна была полна денежных знаков.
А сейчас зелёные растринькали все запасы.
Если перевыборы в Харькове не назначат, значит зелёной власти это выгодно.
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18.12.2020 09:40 Ответить
Выгодно, конечно.((( Тем более, сама зелёная власть шатается
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18.12.2020 09:41 Ответить
Умная у вас подруга))))
Правильно говорите: харьковская зелёная вата принесёт в горсовет на руках очередного сепара(((
Надо заметить, что проукраинские партии практически не ведут деятельности в Харькове. Те крохи, которые получает ЕС на выборах - за счёт самосознания патриотичных горожан и всё. И если ничего не делать, то тут так и будет сепарье плодиться(((
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18.12.2020 09:40 Ответить
В Харькове такое количество тупой ваты, что выбор бывшего коматозного инвалида далеко не самый худший.
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18.12.2020 09:39 Ответить
допа?
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18.12.2020 13:02 Ответить
А ято это за народ, выберающий себе мером почти мертвого сепара? Я понимаю ,этим у власти выгодно хаос ,а рабам как быть? Теперь жрите не подавитесь.
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18.12.2020 09:39 Ответить
Не дадуть, сволочі Адольфовича поховати. Так і буде сесії проводити і рішення ухвалювати! 😠
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18.12.2020 09:40 Ответить
Пора все таки ввести медицинские обследования кандидатов . Зачем больных выбирать ?

Руководящая работа- это не койка в феофании .

Пусть ЦИК из своих карманов теперь выборы мэра Харькова оплачивает - у них денег больше чем в бюджете Украины - прос@рабт деньги налогоплательщика , БЕЗДАРИ .
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18.12.2020 09:40 Ответить
Софа, харьковские "налогоплательщики" сами просрали свой выбор (хотя, кто в Харькове налоги платит). Тупее сброда, чем голосившие за мумию, в мире не сыскать. Ну а теперь, разумеется, всплывкт долбоЙопкины, лесики, мусиевы, мураевсоны, фельдманы и прочая рабиновщина...
Я шо хочу сказать: жителям культурной и научной столицы умишка бы в ватные головы...
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18.12.2020 09:46 Ответить
Просто Харьков - пока ещё типичный совок . Плохое влияние соседей 😀😀😀
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18.12.2020 10:05 Ответить
В Украине это невозможно ! Результаты обследования можно купить и как угодно фальсифицировать . Пример НАРКОМАН зельцман. , сдавший , якобы анализы гражданину рф. пальчевскому
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18.12.2020 09:51 Ответить
Но работать над этим вопросом надо .
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18.12.2020 10:03 Ответить
Так еще же и на мавзолей сколько денег уйдет
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18.12.2020 09:42 Ответить
да что же так обманывает власть... не десятки, СОТНИ миллионов гривен нужно... хотя выше надо брать - десятки миллиардов... или же в конце концов это долбаное государство должно вмешаться и сказать - каждый избираемый платит со своего личного кармана, лимит - 100 тысяч гривен... если будет найдена хоть одна лишняя гривна - полная конфискация и пожизненное лишение избирательного права... и тогда деньги найдутся даже на повышение зарплат и пенсий...
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18.12.2020 09:45 Ответить
Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень - Цензор.НЕТ 8016
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18.12.2020 09:45 Ответить
Да это понятно. Сначала сходняк, а потом уже "выборы". А как по другому может быть в стане которая, бессчетное количество раз, победила коррупцию?
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18.12.2020 09:46 Ответить
Не треба ніяких виборів. Харківяни достойні, щоб ними керував покійний
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18.12.2020 09:48 Ответить
А вы не из бюджета , вы у тех возьмите, кто его дело так рьяно продолжать хочет!!! У вас он прям, как вождь какой то!!!! КЛОУНЫ!
Он просто мер!!!!! Просто Гос. служащий!!! Устроили прям культ !
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18.12.2020 09:51 Ответить
как ему дупу не вылизывали... а оно возьми да здохни.
облом года!
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18.12.2020 13:15 Ответить
ЦИК в ответе за допуск к выборам недееспособного и нетрудостпособного кандидата! Проводите расследование и взыщите, наконец деньги с виноватых! тем более есть у вас для этого специалист по взысканию
Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень - Цензор.НЕТ 1827
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18.12.2020 09:52 Ответить
100%
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18.12.2020 09:54 Ответить
а це зарплатня відповідальних за те, щоб кандидати відповідали нормам та не померли прийнявши присягу віртуально, на апараті життєзабезпечення
Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень - Цензор.НЕТ 2856
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18.12.2020 15:54 Ответить
Член ЦИК . Прям звучная должность .
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18.12.2020 09:52 Ответить
Меня тоже смущают такие фразы. Как и в краску вгоняет фраза насчет того, что у меня еще всё впереди... вот это "еще" звучит как угроза...
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18.12.2020 09:54 Ответить
не , член ЦеКа (КаПееСеС), чи хочаб ЧеКа крутіше
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18.12.2020 11:29 Ответить
конечно на любые выборы нужно немало денег... но нет блин, давайте мумию Кернеса там посадим, набьем чучело из Гепы... бараны
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18.12.2020 09:55 Ответить
Бараны 😀😀😀А как Харьков голосовал за ЗЕ?
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18.12.2020 10:07 Ответить
Дешевше забальзумувати, поставити в раді і нехай далі містом керує.
І так харків'яни оберуть якогось сєпара.
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18.12.2020 10:02 Ответить
Треба гроші зняти із місцевого бюджету Харкова: це ж харківська вата голосувала за мерця.
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18.12.2020 10:04 Ответить
А чи буде розслідування факту використання "електронного підпису" в той період, коли Гепа перебував у комі? Чи всіх тримають за лохів? Німці ж не будуть махлювати докуметацію про стан пацієнта.
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18.12.2020 10:04 Ответить
А может его из Шарите забрали и где-то хранили до выборов ?
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18.12.2020 10:09 Ответить
это было бы совсем круто. Хотя 9 декабря первая сессия, его исскуственно в барокамере держали. Ни одной фотки из больнички не было. кроме фотошопа разового
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18.12.2020 10:41 Ответить
Лично я не верю, как врут некоторьіе, что в жидком азоте держали-наглая ложь
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18.12.2020 11:32 Ответить
😀😀😀
Кстати, а запрос в Шарите от МИД надо сделать . А вдруг реально фальсификация
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18.12.2020 11:56 Ответить
Шаріте нікому нічого не скаже, а відравить до повноправних представників, що правильно.В Україні я не бачу когось ,хто б був зацікавлений в деталях і правді, чи хотят виборці знати що вони , припустимо, голосували як лохи? Всіх все влаштовує, так виглядає. Чи перебувала тканина деякий час при мінусовій температурі вважається не складно дослідити.Я прогнозую, що буде йому ще й нагорода посмертно від України, не зважаючи на те, що кругом на форумах,та і тут, за нього пишуть одну тільки правду і нічого крім правди
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18.12.2020 12:44 Ответить
Если ГПУ заставят открыть уголовное дело по фальсификации , то и тело проверят
Не будет Германия ради каких то посредников лезьть в грязь
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18.12.2020 12:57 Ответить
Правоохоронні органи Германії можуть щось вимагати з Шаріте,на підставі законів Германії, але нащо воно їм?ГПУ все може, але я не уявляю кому воно треба? Тим більше , що коли людини вже немає, то зазвичай нічого вже не "ворушать" , а тільки коли треба реабілітацію зробити, або цього вимагають повноправні представники ( родичі)Більше підстав в Законі немає
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18.12.2020 13:10 Ответить
а що хіба німці грошей не *******?
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18.12.2020 10:38 Ответить
тупое харьковское народонаселение, с энтузизизьмом, выберет следующим мером допу.., 100500.
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18.12.2020 10:10 Ответить
Нє, допа без гепи буде виглядати нємного па-дебильнаму.
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18.12.2020 11:03 Ответить
А почему не миллиардов?!
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18.12.2020 10:11 Ответить
На мою думку, не варто витрачати стільки грошей. Достатньо найняти на півставки гарного екстрасенса, щоб він спілкувався з небіжчиком і передавав його вказівки. При цьому буде ще й економія, бо померлому можна не платити зарплату.
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18.12.2020 10:12 Ответить
Тей Кернес вже давно здох-ждали поки він не став мером а потім керувать буде ставленик мафіозних кланів -харківчани такі тупі що просто дивуєшся як такими можна бути дибілами
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18.12.2020 10:12 Ответить
15 МІЛІАРДІВ бюджет Харківа, а 20 міліонів видають за ВЕЛИКУ суму. Це все робиться, щоб команда цієї гниди рулила там невизначений час.
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18.12.2020 10:19 Ответить
Предлагаю нанять пару шаманов чтобы общаться с трупаком Гепы для консультаций и общего руководства баранами, которые его избирали в виде каматозного овоща.
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18.12.2020 10:19 Ответить
Деньги нужно взыскать с харьковчан, которые голосовали за живого трупа.
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18.12.2020 10:24 Ответить
Не думаю, що з... гепобабушок вдасться зібрати пристойну суму.
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18.12.2020 11:04 Ответить
Так вы же сами виноваты , зачем было трупп Кернеса выдвигать на мера 😡 Он умер месяц назад , а вы с нами таскались как дурни 😡 Рассказывая Кернес жив , и будет жить ,Совковые вы ребята . 😡
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18.12.2020 10:31 Ответить
так те которые таскались, хотят идти в меры. Нормально вообще если член цик, прямым текстом говорит, что можно тянуть до всрачки, и ничего за это не будет.
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18.12.2020 10:38 Ответить
Да ладно,Гепа все равно опять выиграет
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18.12.2020 10:33 Ответить
вас уволить, за хреновую организацию выборов и никаких проблем. зарплаты по 300 тысяч гривен. Присяги не было досвидос. Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень - Цензор.НЕТ 8380
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18.12.2020 10:35 Ответить
Якого біса ви регистрували кандидатом напівтруп???
Нащо визнали гєпу переможцем, коли над ним вже мухи кружляли???
Мені це нагадало, як Черненка гєнсєком призначали, після Брежнєва та Андропова...
Уйопки...
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18.12.2020 10:37 Ответить
Кстати Харьков ,это точно Украина ,?😠
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18.12.2020 10:38 Ответить
Та нехай краще Харків буде взагалі без мера, гірше не буде.
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18.12.2020 10:42 Ответить
Не надо было регистрировать на выборы а затем и голосовать за полутруп. А теперь пусть харьковчане сами сбрасываются на новые выборы. Может тогда научатся думать. Впрочем, это либо дано, либо не дано.
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18.12.2020 10:44 Ответить
Его по закону и не должны были ресгистрировать на выборы, не говоря уже и после них...
Но с захватом и узурпацией власти зэ-придурком в стране, где большинство населения откровенные идиоты, всё это закономерно...
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18.12.2020 13:25 Ответить
Да что вы так всполошились с Кернесом? Он умер? А кто из харковчан это видел? Уехал куда-то в Германию, и там затих и пропал. А раз никто не видел как он умер, предлагаю харковчанам ввести наследственную должность Наместника, который будет "править от имени мэра и до его возвращения"
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18.12.2020 11:15 Ответить
Така імовірність не виключена. Адольфич сидить собі в Аргентині, посмоктує коктейль, та підсмикує за владні шворочки.
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18.12.2020 11:33 Ответить
Цей Юрій Мірошниченко хворий на всю голову таке нести.
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18.12.2020 12:43 Ответить
Тобто цей варіят натякає на те, що вибори недієздатного громадянина (а, можливо, на момент обрання вже і мертвого) - це економія бюджетних коштів. Це піпець, шановні добродії!
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18.12.2020 13:02 Ответить
А за рахунок тих ідіотів, що напівтрупа вибрали! От нехай Харків і оплачує. раз такі придурки там живуть.
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18.12.2020 13:04 Ответить
Ок, а ежели зЭ(!)-лилипут коньки в ближайшее время свои "склеит", то, выходит, вместо него пожизненно останется "царювать" дерьмак - бо нехватает "несколько десятков миллонов" уже мало чего стоящей и растиражированной бубочкрй гривен???
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18.12.2020 13:23 Ответить
офигеть!!! для того, что бы выбрать очередного вора - нужны миллионы, которые он же потом и спиз*ит.....
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18.12.2020 16:56 Ответить
Придется проводить спиритические сеансы.
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20.12.2020 19:41 Ответить
 
 