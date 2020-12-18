Член ЦИК Мирошниченко о выборах нового мэра Харькова: Нужны десятки миллионов гривен
За затягивание назначения выборов мэра Харькова не будет никаких санкций.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член ЦИК Юрий Мирошниченко.
"Город может быть без мэра определенное время, потому что никаких санкций за то, что сроки не будут соблюдены, в законе нет. Но мы исходим из того, что есть предусмотренные законом и Избирательным кодексом требования, в рамках которых будут осуществляться обращения в Верховной Раде и назначение установления Радой внеочередных выборов мэра Харькова. Это политический вопрос, который может быть затянут, и за это не будет никаких санкций ни к парламенту Украины, ни к тем, кто должен делать такие представления", - отметил Мирошниченко.
По словам Мирошниченко, на внеочередные выборы нужно много средств из бюджета.
"Это большая нагрузка, десятки миллионов гривен, это необходимая процедура. Выборы – процедура, без которой не может быть реализована местная власть, которая выбирается на определенный период. В бюджете нужны соответствующие средства", - сказал он.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, минувшей ночью в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Ожидается, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.
Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).
Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.
2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.
9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра.
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Причем, шулерит по-черному.. В свою по духу компашку попал.
А на гепин памятник посмотреть - иди к зоопарку. Там лысые обезьяны в фонтане бьют в барабан и играют на балалайке. И каждая - ну чиста гепадрил
А на перевыборы парламента летом 2019 нашлись, да? Незаконный роспуск и выборы. Мрази.
А сейчас зелёные растринькали все запасы.
Если перевыборы в Харькове не назначат, значит зелёной власти это выгодно.
Правильно говорите: харьковская зелёная вата принесёт в горсовет на руках очередного сепара(((
Надо заметить, что проукраинские партии практически не ведут деятельности в Харькове. Те крохи, которые получает ЕС на выборах - за счёт самосознания патриотичных горожан и всё. И если ничего не делать, то тут так и будет сепарье плодиться(((
Руководящая работа- это не койка в феофании .
Пусть ЦИК из своих карманов теперь выборы мэра Харькова оплачивает - у них денег больше чем в бюджете Украины - прос@рабт деньги налогоплательщика , БЕЗДАРИ .
Я шо хочу сказать: жителям культурной и научной столицы умишка бы в ватные головы...
Он просто мер!!!!! Просто Гос. служащий!!! Устроили прям культ !
облом года!
І так харків'яни оберуть якогось сєпара.
Кстати, а запрос в Шарите от МИД надо сделать . А вдруг реально фальсификация
Не будет Германия ради каких то посредников лезьть в грязь
Нащо визнали гєпу переможцем, коли над ним вже мухи кружляли???
Мені це нагадало, як Черненка гєнсєком призначали, після Брежнєва та Андропова...
Уйопки...
Но с захватом и узурпацией власти зэ-придурком в стране, где большинство населения откровенные идиоты, всё это закономерно...