Самолеты РФ сбрасывали бомбы на жилые кварталы, оставляя после себя горы камней, перемешанные с человеческими телами, - украинский морпех, британец Ридли о войне в Сирии
Российские самолеты в Сирии сбрасывали бомбы большой мощности прямо на жилые кварталы, сравняв город с землей и оставив после себя только горы камней, перемешанные с человеческими телами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ArmyInform рассказал британец Дэниел Ридли, который уже почти два года служит в батальоне морской пехоты в Украине.
Дэниел пришел в украинской армию с большим опытом - после четырех лет службы в британской пехоте, участия в боевых действиях в Ираке, Ридли также был медиком-волонтером в Сирии, Колумбии, работал в военных концентрационных лагерях в Бирме.
"В Сирии вместе с коллегами осуществлял эвакуацию и оказывал помощь мирным жителям, пострадавшим в результате российских авиаударов по сирийским городам, работал в госпитале. Там видел, как российские самолеты сбрасывали бомбы большой мощности прямо на жилые кварталы. Они буквально сравняли город с землей, оставляли после себя только горы камней, перемешанные с человеческими телами. За один только день приходилось оказывать медицинскую помощь 50-60 сирийцам. Общее же число тех, кому в Сирии оказывал помощь, превышает четыре сотни", - сообщил Ридли.
Британец также рассказал, что после Сирии задумывался над тем, чтобы идти учиться в медицинский университет, но осознал, что это долгие годы теории, а с полученным опытом он может стать полезным уже сейчас, поэтому подписал контракт в Украине, став морским пехотинцем и сейчас служит за несколько сотен метров от вражеских позиций на Донбассе.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы напала на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб.
"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия", - сказал турецкий лидер.
Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в минздраве в Идлибе сообщала, что в результате авиаудара российских воздушно-космических сил в Идлибе погибли более 40 человек и не менее 60 ранены.
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Пока что летающие тарантасы называть "космическим чем-то" - ну увольте. Сразу бы Галактическими мона именовать.
Чего ПВО ближнего действия потренировать Эрдоган не поставил?
Ему выгодно просто. Два диктатора всегда добазарятся, как вот Хусейн с Шахом и Матом, правда потом диктаторы меряются.... дулами танчикофф.
Если бы это было так - то ООН бы как минимум высказал бы обеспокоенность.
А раз полная тишина то ничего этого нет.
Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?
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Я царь или не царь? Вот в чем вопрос!
Я к высшей власти намертво прирос.
Достойно ли мне перед чернью унижаться
И каждый раз на царство избираться?
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От власти отрешиться не могу -
Свои же укокошат. Лечь в гробу?
Там хлад и мрак, и черви гложут мой скелет.
Ужасное виденье! Нет, конечно, нет!
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Мне власть нужна размером в бесконечность,
Как необъятна бездна, куда катимся Россией всей.
Пусть кризисы бушуют над страною вечность -
Чем хуже россиянам жить, тем я для них нужней.
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Что тот коронавирус? Ерунда!
Песков, Мишустин - пыль пред троном.
В хранилище вещица есть одна,
Которою я вечно околдован.
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В Алмазном фонде, здесь в Кремле -
Корона императоров российских.
Я примерял её в прозрачной полутьме
Чтоб насладиться блеском серебристым.
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Увы, её размер не для меня.
Я в ней тону, как маленький ребенок.
Но это же пустяк! Есть мастера,
Что бархатный подшлемник изготовят.
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И бармы царские не так уж тяжелы.
А скипетр мне руку намозолил.
С крестом держава - крик моей души!
Посланье тронное давно я приготовил.
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Здесь РПЦ поможет мне нехило.
Коль прикажу - Кирилл помажет миро.
Пускай обманом пробираюсь к трону.
Я буду царь! Корону мне, корону!
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!