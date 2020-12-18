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армия РФ (18012) Сирия (3118) Ридли Дэниел (2)

Самолеты РФ сбрасывали бомбы на жилые кварталы, оставляя после себя горы камней, перемешанные с человеческими телами, - украинский морпех, британец Ридли о войне в Сирии

Самолеты РФ сбрасывали бомбы на жилые кварталы, оставляя после себя горы камней, перемешанные с человеческими телами, - украинский морпех, британец Ридли о войне в Сирии

Российские самолеты в Сирии сбрасывали бомбы большой мощности прямо на жилые кварталы, сравняв город с землей и оставив после себя только горы камней, перемешанные с человеческими телами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ArmyInform рассказал британец Дэниел Ридли, который уже почти два года служит в батальоне морской пехоты в Украине.

Дэниел пришел в украинской армию с большим опытом - после четырех лет службы в британской пехоте, участия в боевых действиях в Ираке, Ридли также был медиком-волонтером в Сирии, Колумбии, работал в военных концентрационных лагерях в Бирме.

"В Сирии вместе с коллегами осуществлял эвакуацию и оказывал помощь мирным жителям, пострадавшим в результате российских авиаударов по сирийским городам, работал в госпитале. Там видел, как российские самолеты сбрасывали бомбы большой мощности прямо на жилые кварталы. Они буквально сравняли город с землей, оставляли после себя только горы камней, перемешанные с человеческими телами. За один только день приходилось оказывать медицинскую помощь 50-60 сирийцам. Общее же число тех, кому в Сирии оказывал помощь, превышает четыре сотни", - сообщил Ридли.

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Британец также рассказал, что после Сирии задумывался над тем, чтобы идти учиться в медицинский университет, но осознал, что это долгие годы теории, а с полученным опытом он может стать полезным уже сейчас, поэтому подписал контракт в Украине, став морским пехотинцем и сейчас служит за несколько сотен метров от вражеских позиций на Донбассе.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы напала на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб.

"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия", - сказал турецкий лидер.

Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в минздраве в Идлибе сообщала, что в результате авиаудара российских воздушно-космических сил в Идлибе погибли более 40 человек и не менее 60 ранены.
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Топ комментарии
+25
паРаша - найголовніша терористична організація у світі! Тому абсолютно нічого дивного.
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18.12.2020 10:03
+11
Good luck marine !
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18.12.2020 10:07
+9
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 10:49
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паРаша - найголовніша терористична організація у світі! Тому абсолютно нічого дивного.
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18.12.2020 10:03 Ответить
Good luck marine !
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18.12.2020 10:07 Ответить
в результате авиаудара российских воздушно-космических сил в Идлибе погибли более 40 человек и не менее 60 ранены. Источник: https://censor.net/ru/n3237695

Пока что летающие тарантасы называть "космическим чем-то" - ну увольте. Сразу бы Галактическими мона именовать.
Чего ПВО ближнего действия потренировать Эрдоган не поставил?
Ему выгодно просто. Два диктатора всегда добазарятся, как вот Хусейн с Шахом и Матом, правда потом диктаторы меряются.... дулами танчикофф.
Самолеты РФ сбрасывали бомбы на жилые кварталы, оставляя после себя горы камней, перемешанные с человеческими телами, - украинский морпех, британец Ридли о войне в Сирии - Цензор.НЕТ 2432
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18.12.2020 10:09 Ответить
Та брешет...

Если бы это было так - то ООН бы как минимум высказал бы обеспокоенность.
А раз полная тишина то ничего этого нет.
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18.12.2020 10:10 Ответить
раз ООН молчит, то это просто мираж... И что интересно (и чего вообще не могу понять) когда я постил эти фотки во времена бомбёжек и полного замалчивания этого жарнушлюхами, мои посты админ просто удалял... думаю что это тоже будет удалено. Ведь ООН молчит - значит этого быть не должно.
Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії - Цензор.НЕТ 2494
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18.12.2020 10:26 Ответить
.


Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?


.


Я царь или не царь? Вот в чем вопрос!


Я к высшей власти намертво прирос.


Достойно ли мне перед чернью унижаться


И каждый раз на царство избираться?


.


От власти отрешиться не могу -


Свои же укокошат. Лечь в гробу?


Там хлад и мрак, и черви гложут мой скелет.


Ужасное виденье! Нет, конечно, нет!


.


Мне власть нужна размером в бесконечность,


Как необъятна бездна, куда катимся Россией всей.


Пусть кризисы бушуют над страною вечность -


Чем хуже россиянам жить, тем я для них нужней.


.


Что тот коронавирус? Ерунда!


Песков, Мишустин - пыль пред троном.


В хранилище вещица есть одна,


Которою я вечно околдован.


.


В Алмазном фонде, здесь в Кремле -


Корона императоров российских.


Я примерял её в прозрачной полутьме


Чтоб насладиться блеском серебристым.


.


Увы, её размер не для меня.


Я в ней тону, как маленький ребенок.


Но это же пустяк! Есть мастера,


Что бархатный подшлемник изготовят.


.


И бармы царские не так уж тяжелы.


А скипетр мне руку намозолил.


С крестом держава - крик моей души!


Посланье тронное давно я приготовил.


.


Здесь РПЦ поможет мне нехило.


Коль прикажу - Кирилл помажет миро.


Пускай обманом пробираюсь к трону.


Я буду царь! Корону мне, корону!


.
.
.
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18.12.2020 11:56 Ответить
Кацапский витязи,фуле. Московитам есть чем гордиться.
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18.12.2020 10:39 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 10:49 Ответить
Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії - Цензор.НЕТ 6212Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії - Цензор.НЕТ 3564Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії - Цензор.НЕТ 7725Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії - Цензор.НЕТ 5257
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18.12.2020 11:58 Ответить
Вон він сруській мір в всій красі https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
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18.12.2020 12:46 Ответить
Светлый парень. Дай Бог ему здоровья и сил.
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19.12.2020 00:17 Ответить
 
 