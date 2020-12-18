Самолеты РФ сбрасывали бомбы на жилые кварталы, оставляя после себя горы камней, перемешанные с человеческими телами, - украинский морпех, британец Ридли о войне в Сирии

Российские самолеты в Сирии сбрасывали бомбы большой мощности прямо на жилые кварталы, сравняв город с землей и оставив после себя только горы камней, перемешанные с человеческими телами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ArmyInform рассказал британец Дэниел Ридли, который уже почти два года служит в батальоне морской пехоты в Украине.

Дэниел пришел в украинской армию с большим опытом - после четырех лет службы в британской пехоте, участия в боевых действиях в Ираке, Ридли также был медиком-волонтером в Сирии, Колумбии, работал в военных концентрационных лагерях в Бирме.

"В Сирии вместе с коллегами осуществлял эвакуацию и оказывал помощь мирным жителям, пострадавшим в результате российских авиаударов по сирийским городам, работал в госпитале. Там видел, как российские самолеты сбрасывали бомбы большой мощности прямо на жилые кварталы. Они буквально сравняли город с землей, оставляли после себя только горы камней, перемешанные с человеческими телами. За один только день приходилось оказывать медицинскую помощь 50-60 сирийцам. Общее же число тех, кому в Сирии оказывал помощь, превышает четыре сотни", - сообщил Ридли.

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Британец также рассказал, что после Сирии задумывался над тем, чтобы идти учиться в медицинский университет, но осознал, что это долгие годы теории, а с полученным опытом он может стать полезным уже сейчас, поэтому подписал контракт в Украине, став морским пехотинцем и сейчас служит за несколько сотен метров от вражеских позиций на Донбассе.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы напала на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб.

"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия", - сказал турецкий лидер.

Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в минздраве в Идлибе сообщала, что в результате авиаудара российских воздушно-космических сил в Идлибе погибли более 40 человек и не менее 60 ранены.