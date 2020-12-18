Кулеба объяснил, почему не ходит на пророссийские телеканалы: "Вы не вступаете в дерьмо?"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не разделяет мнение, что нужно ходить везде, чтобы "достучаться" до аудитории. Так он ответил на вопрос о посещении пророссийских телеканалов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире "Радио НВ" 17 декабря, что не ходит на пророссийские телеканалы, передает Цензор.НЕТ.
"На индивидуальном уровне я для себя несколько лет назад принял решение, что никогда не буду участвовать в телешоу и программах определенной группы телеканалов. Они обижались, звонили, всячески меня затягивали. Но я считаю, что если ты можешь позволить себе не ходить и не подпитывать их эфиры фактом своего присутствия, а не легитимизировать этим их существование, то ты должен это делать", – сказал дипломат.
Он подчеркнул, что не разделяет мнение, что "достучаться" до аудитории следует со всех возможных площадок.
"Вы не вступаете в дерьмо, потому что надо ступить на грешную землю, правильно? Вы пытаетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же. То есть есть какие-то правила личной гигиены, которых нужно придерживаться", – объяснил Кулеба.
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Вон Рабинович - отсюда бабло качнул и выложил в Израиле( , а почему не в Г.ватемале?) золотую как там, ну, семиножник(подсвечник) - все довольны(гыгы, развели хохлов). Довольны все Там, а тут - "За Будущее"(Ну, вздрогнули!), за "наше" будущее
Пора уже оторваться от секты кацапской
я вот не особо верю шо планете 6700 лет, что по канонам в христоедстве. ну да, они могут спорить, но то что написано пером.....(или сэром)))
Вы разРУШИЛ все во что я не верил!!!111
Так вижу уже шо Илон Маск - тупо "графон" делает, а на деле его пустышки даже Небесную твердь пробить не могут. Правильно говорят муллы что он еретик, и я ошибался (переходит в Ислам, режет пару бошек "ученым", задирает зад к Аллаху, соблюдает камаз)
Наша задача быстрее оторвать Украину от сектантов . Именно религия определяет КАКОЙ БУДЕТ СТРАНА ЗАВТРА . Или Украина пойдет по цивилизованному пути или по пути кацапов- дикарей
ПЦУ ПРИЗНАНА ВАРФОЛОМЕЕМ - Полный титул предстоятеля Константинопольской Церкви: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх . А РОЖДЕСТВО в Константинополе , в православной Греции , в православной Болгарии и т д - отмечают 25 декабря
И зачем мне, христианке , смотреть с точке зрения других наций? Я считаю , что напиться в Новый год , в рождественский пост , а потом отмечать 7 января , нарушением веры. Потому и колошматит совковое пространство - из за бардака в числах .
Я считаю, что отмечать с алкоголем Новый год в Рождественский православный - нарушение
Потому и через Ж... все в совковых странах
Вся Европа хорошо живет и 25 декабря отмечает Рождество
И ПЦУ сегодня , под патронатом Константинополя , тоже должна перейти на этот Календарь , как православная Греция .
А я говорив про дискримінацію релігійних меншин шляхом штучного обмеження їх в правах на святкування їх релігійних свят... А це - порушення прав громадянина, як по Декларації ООН, так і по Конституції Словаччини. Якщо ви надаєте державний статус християнським релігійним святам, то давайте подібний статус і юдейським, мусульманським, буддистським, і так далі... Бо буде виглядіть "дискримінацією прав меншин за релігійною ознакою...". Виглядить абсурдно, однак , "Закон суворий, але це - ЗАКОН...". Простіше знять статус державного, з Різдва і Паски, залишивши це на розсуд самого громадянина, як я вказував на самому початку полеміки... Відсутність статусу "державного" не заважає ходить до церкви, святкувать у колі сім"ї, торгувать різдвяними атрибутами (вінками, свічками, смаколиками).
Крім того, коли це я говорив про вживання алкоголю на Різдво? А Вам відомо, що вживання алкоголю в ісламі, взагалі заборонене? Тоді до чого тут ця розмова про алкоголь? А тепер "вдарю" Вас Вашим же, "аргументом" - на третій сторінці теми "Ватра", Ви розмістили красиве фото столу, присвяченого святкуванню Різдва. На столі стоять чарки і рюмки. Згідно з барною класифікацією, така рюмка - для міцних аперитивів, а чарка, для горілки, віскі та текіли. І Ваша "приписка" - "Рождественский стол". Знову виходить - "або хрест знімать, або труси натягувать...".
Я ж Вам, не раз, писав - мене важко "взять за вим"я"...
П.С. Україна ЦИВІЛІЗОВАНА країна - маєш на вибір - хочеш 25.12, а хочеш 07.01. "цивілізована" еуропа УКРАЇНЦЯМ такого права не давала і не дає... зато дає нам , всяких "городскіх сумашедших" , типу, "цивілізованих" софій-марій- оксан(((
- На одно жалованье живёте?
- Так вам никто и не даёт! Вот кабы вам давали, а вы не брали, тогда и хвастаться можно было.
При Петрі вони також воняли, але хоч не смерділи паРашею!!!