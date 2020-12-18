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Кулеба объяснил, почему не ходит на пророссийские телеканалы: "Вы не вступаете в дерьмо?"

Кулеба объяснил, почему не ходит на пророссийские телеканалы:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не разделяет мнение, что нужно ходить везде, чтобы "достучаться" до аудитории. Так он ответил на вопрос о посещении пророссийских телеканалов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире "Радио НВ" 17 декабря, что не ходит на пророссийские телеканалы, передает Цензор.НЕТ.

"На индивидуальном уровне я для себя несколько лет назад принял решение, что никогда не буду участвовать в телешоу и программах определенной группы телеканалов. Они обижались, звонили, всячески меня затягивали. Но я считаю, что если ты можешь позволить себе не ходить и не подпитывать их эфиры фактом своего присутствия, а не легитимизировать этим их существование, то ты должен это делать", – сказал дипломат.

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Он подчеркнул, что не разделяет мнение, что "достучаться" до аудитории следует со всех возможных площадок.

"Вы не вступаете в дерьмо, потому что надо ступить на грешную землю, правильно? Вы пытаетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же. То есть есть какие-то правила личной гигиены, которых нужно придерживаться", – объяснил Кулеба.

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Топ комментарии
+22
Все правильно сказал!
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18.12.2020 09:41
+8
Та есть такие которые специально вступают в дерьмо " К деньгам " говорят.
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18.12.2020 09:41
+6
Кулеба, когда Украина перейдёт на празднование РОЖДЕСТВА по общим христианским нормам - 25 декабря?

Пора уже оторваться от секты кацапской
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18.12.2020 09:43
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Все правильно сказал!
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18.12.2020 09:41 Ответить
+
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18.12.2020 11:11 Ответить
от здавалось просте і банальне рішення, вочевидь порядної людини і люди це високо оцінили. на відміну від цілої кагорти пустобріхів-пи-даболів які бовтаються на мертвечуківських помийних каналах як гівно в ополонці, і як їм здається, протиставляють їх тупо-рашапоїдній політиці своє мудре бачення ситуації в країні. ніякою мудрістю тут і не пахне, зайшов на їх канал це все одно що в лайно вступив, і потім доводь що ти до того смороду не маєш ніякого відношення. то краще вже і не ходити, хай варяться у своєму сцоку.
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18.12.2020 11:59 Ответить
Та есть такие которые специально вступают в дерьмо " К деньгам " говорят.
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18.12.2020 09:41 Ответить
И кстати, они знают шо говорят)
Вон Рабинович - отсюда бабло качнул и выложил в Израиле( , а почему не в Г.ватемале?) золотую как там, ну, семиножник(подсвечник) - все довольны(гыгы, развели хохлов). Довольны все Там, а тут - "За Будущее"(Ну, вздрогнули!), за "наше" будущее
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18.12.2020 09:46 Ответить
Причем, к рашистским кровавым деньгам. И они этим беспринципным уродам не смердят ни дерьмом, ни кровью, к сожалению.
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18.12.2020 09:47 Ответить
Кулеба, когда Украина перейдёт на празднование РОЖДЕСТВА по общим христианским нормам - 25 декабря?

Пора уже оторваться от секты кацапской
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18.12.2020 09:43 Ответить
так оно везде секта то.
я вот не особо верю шо планете 6700 лет, что по канонам в христоедстве. ну да, они могут спорить, но то что написано пером.....(или сэром)))
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18.12.2020 09:47 Ответить
Ну, пардон... а откуда ж взялась божья коровка??????
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18.12.2020 10:03 Ответить
(бежит в храм, кается)
Вы разРУШИЛ все во что я не верил!!!111
Так вижу уже шо Илон Маск - тупо "графон" делает, а на деле его пустышки даже Небесную твердь пробить не могут. Правильно говорят муллы что он еретик, и я ошибался (переходит в Ислам, режет пару бошек "ученым", задирает зад к Аллаху, соблюдает камаз)
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18.12.2020 10:12 Ответить
Вы просто божьих коровок не видели 😀😀😀
Кулеба пояснив, чому не ходить на проросійські телеканали: "Ви не вступаєте в лайно?" - Цензор.НЕТ 5141
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18.12.2020 10:28 Ответить
Шо это не видел? У меня над двором регулярно пролетают... сначала Шагал с дамой за ручку, а потом вот эти... это щас не летают, бо непогода. А так - да, регулярно...
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18.12.2020 11:09 Ответить
😀😀😀

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18.12.2020 12:10 Ответить
По-моєму, якщо вже європейці хочуть буть "толерантними" до кінця, то їм варто "або хрест знять, або труси одягти...". Якщо в країні існують різні віросповідання, то варто вибрать один з двох шляхів : або не визнавать державними святами християнські релігійні свята, опираючись на принцип "відділення релігії від держави...", або визнать рівноправними святкові дні ВСІХ релігій... В першому випадку дане святкування стає особистою справою віруючого, в другому - щезає дискримінація за релігійною ознакою...
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18.12.2020 10:06 Ответить
НЕЕТЬ, пан Яр,
Наша задача быстрее оторвать Украину от сектантов . Именно религия определяет КАКОЙ БУДЕТ СТРАНА ЗАВТРА . Или Украина пойдет по цивилизованному пути или по пути кацапов- дикарей
ПЦУ ПРИЗНАНА ВАРФОЛОМЕЕМ - Полный титул предстоятеля Константинопольской Церкви: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх . А РОЖДЕСТВО в Константинополе , в православной Греции , в православной Болгарии и т д - отмечают 25 декабря
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18.12.2020 10:25 Ответить
Вам видніше... Однак, погляньте на цю проблему з точки зору громадянина Словаччини, юдея чи мусульманина, за віросповіданням... Чому він змушений святкувать християнські свята, і не має права святкувать, з такою ж, "помпою", свої? Він чим гірший від християнина?...
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18.12.2020 10:29 Ответить
Гражданин Словакии отмечает 25 декабря, мусульманская религия в Словакии запрещена - нельзя строить мечети на исконно христианской земле .
И зачем мне, христианке , смотреть с точке зрения других наций? Я считаю , что напиться в Новый год , в рождественский пост , а потом отмечать 7 января , нарушением веры. Потому и колошматит совковое пространство - из за бардака в числах .
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18.12.2020 10:34 Ответить
"Стоять, Зорька!!!" Заборонено будівництво мусульманських храмів, чи заборонено РЕЛІГІЮ та відправлення ісламських релігійних обрядів? Це - різні речі... І, згідно з Конституцією Словаччини, громадяни країни є рівноправними, в тому числі, і в питаннях віросповідання... Недаром я почав полеміку саме з "хреста" і "трусів"... Вибачайте, однак я Вас, зараз, критикую саме з позиції вашої власної словацької Конституції...
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18.12.2020 10:47 Ответить
А Вы не уводите разговор в сторону

Я считаю, что отмечать с алкоголем Новый год в Рождественский православный - нарушение
Потому и через Ж... все в совковых странах
Вся Европа хорошо живет и 25 декабря отмечает Рождество
И ПЦУ сегодня , под патронатом Константинополя , тоже должна перейти на этот Календарь , как православная Греция .
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18.12.2020 12:06 Ответить
Софія, це саме Ви "ведете розмову вбік"... Я казав не про "розборки" між датами святкування Різдва між православними церквами світу та РПЦ... Чому? Та тому, що, згідно з канонами, до революції Різдво в Російській імперії святкували саме 25 грудня... Просто Росія жила за застарілим, "юліанським", календарем. Зараз діє календар оновлений, європейський ("григоріанський"), держава СРСР, тед перейшла на нього, однак, РПЦ продовжує жить за застарілим... Тому я не бачу ніякої причини для суперечки... Я сам сміюся з кацапів - Син божий нарождається 25 грудня, а потім, спеціально для вас, залазить знову в Матір Божу, жде два тижні, і спеціально для вас імітує друге народження, щоб потішить ваше самолюбство...
А я говорив про дискримінацію релігійних меншин шляхом штучного обмеження їх в правах на святкування їх релігійних свят... А це - порушення прав громадянина, як по Декларації ООН, так і по Конституції Словаччини. Якщо ви надаєте державний статус християнським релігійним святам, то давайте подібний статус і юдейським, мусульманським, буддистським, і так далі... Бо буде виглядіть "дискримінацією прав меншин за релігійною ознакою...". Виглядить абсурдно, однак , "Закон суворий, але це - ЗАКОН...". Простіше знять статус державного, з Різдва і Паски, залишивши це на розсуд самого громадянина, як я вказував на самому початку полеміки... Відсутність статусу "державного" не заважає ходить до церкви, святкувать у колі сім"ї, торгувать різдвяними атрибутами (вінками, свічками, смаколиками).
Крім того, коли це я говорив про вживання алкоголю на Різдво? А Вам відомо, що вживання алкоголю в ісламі, взагалі заборонене? Тоді до чого тут ця розмова про алкоголь? А тепер "вдарю" Вас Вашим же, "аргументом" - на третій сторінці теми "Ватра", Ви розмістили красиве фото столу, присвяченого святкуванню Різдва. На столі стоять чарки і рюмки. Згідно з барною класифікацією, така рюмка - для міцних аперитивів, а чарка, для горілки, віскі та текіли. І Ваша "приписка" - "Рождественский стол". Знову виходить - "або хрест знімать, або труси натягувать...".
Я ж Вам, не раз, писав - мене важко "взять за вим"я"...
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18.12.2020 14:02 Ответить
ти , краще пояснила б нам, як у минулому столітті, чехословацьке кгб , разом із римо-католицькими словацькими шовіністами і дегенератами типу "гірки" НАСИЛЬНО перевели 250 000 греко-католиків українців на "новий " календар??? і поробили, шляхом брехні , їх "словаками"... а потім говори щось про секти(( до речі, наші предки трималися старого стилю, щоб не зливатися з мадярами, поляками і т.д. про словаків тоді не чутно ще було(((
П.С. Україна ЦИВІЛІЗОВАНА країна - маєш на вибір - хочеш 25.12, а хочеш 07.01. "цивілізована" еуропа УКРАЇНЦЯМ такого права не давала і не дає... зато дає нам , всяких "городскіх сумашедших" , типу, "цивілізованих" софій-марій- оксан(((
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18.12.2020 11:17 Ответить
Почему все такие вопросы , ЗАЩИЩАЮЩИЕ МАЦКВУ , мне задают форумчане С АБСОЛЮТНЫМИ НУЛЯМИ ? Вы откуда появились , троль кацапский?
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18.12.2020 12:01 Ответить
Не мели дурниць, і не змішуй загальноприйнятий, "державний" календар, і "церковний". Ти не розумієш теми суперечки, а пробуєш "вставить свої "п"ять копійок"...
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18.12.2020 14:06 Ответить
Це вже питання більш стосується церковників, а секта Гундяя буде "каламути воду".
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18.12.2020 11:26 Ответить
Зебил? Понятно.
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18.12.2020 16:16 Ответить
а кто это поясняет - тот кто не просто провалил внешнюю политику страны, а просрал ее? да ему до министра иностранных дел как до Мачу Пикчу пешком...
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18.12.2020 09:47 Ответить
В кинЕ про галабородька министр иностранных дел именно таким и был...тупым...так что все по сценарию..
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18.12.2020 09:51 Ответить
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18.12.2020 09:48 Ответить
ладно уболтал, со скрипом но +
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18.12.2020 09:53 Ответить
"не ходит на пророссийские телеканалы"--а почему они вообще у нас имеются???
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18.12.2020 09:55 Ответить
- А я вот взяток не беру!
- На одно жалованье живёте?
- Так вам никто и не даёт! Вот кабы вам давали, а вы не брали, тогда и хвастаться можно было.
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18.12.2020 09:59 Ответить
Яке ж воно недолуге!
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18.12.2020 10:01 Ответить
чего? да, недолуго не расстр**** все эти помойки, это да, но у него нету таких полномочий
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18.12.2020 10:14 Ответить
Вы о себе? Сочувствую.
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18.12.2020 16:17 Ответить
Хоч у цьому ви правильно поступаєте, пане Кулеба!
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18.12.2020 10:01 Ответить
*чините
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18.12.2020 10:15 Ответить
Лучше и не скажешь .112,Зик,ньюс ван,наш реальное мокшанское дерьмо.
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18.12.2020 10:07 Ответить
Кулеба в даному випадку прав, але хочеться запитати і Кулебу, і всю зелебенську владу, а чому ж це гі...но при вас підняло голову і воняє на всю Україну парашою!!!
При Петрі вони також воняли, але хоч не смерділи паРашею!!!
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18.12.2020 10:23 Ответить
О, Вы спец по сортам говна! Поздравляю.
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18.12.2020 16:18 Ответить
Важко не погодитись з цим чоловіком.
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18.12.2020 10:25 Ответить
Вообще-то дерьмо нужно убирать, чтобы было чисто. А этого дерьма расплодилось столько, что уже и не пройти. Ну как, хватит духу прибрать это, или вас хватило только на то, чтобы валить все на папередников?
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18.12.2020 11:01 Ответить
Друзі.Переходьте нарешті в своїх коментах на українську мову.І почніть з себе будувати нашу велику Україну.
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18.12.2020 11:11 Ответить
+++++++++++++++++++++!!!!!
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18.12.2020 17:31 Ответить
Правильно.Это как ходить в пивнушки и доказывать алкашам вести здоровый образ жизни.
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18.12.2020 15:08 Ответить
Це чи не єдине правильне, що бовкнув Кулеба за весь час...
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18.12.2020 16:42 Ответить
 
 