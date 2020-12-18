Наша "Мрия" способна за пару рейсов снабдить всю Европу вакциной от COVID-19, - Шмыгаль

Украинский самолет "Мрия" может буквально за несколько рейсов привезти необходимое количество вакцины против коронавируса в Европу.

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-конференции "Украина и мир в 2021", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости 24.

По словам премьера, Украина имеет определенные мощности и далеко не является отсталой страной в области технологий.

"Даже есть такая идея, что наш самолет "Мрия" фактически за пару рейсов сможет привезти весь необходимый объем вакцин, например, из Северной Америки в Европу", - заявил Шмыгаль.

Единственное, что на украинский самолет надо установить холодильное оборудование: вакцину от COVID-19 надо хранить при очень низкой температуре – до минус 70, или даже минус 80 градусов.

"Это вызов", но даже при этом условии использование "Мрии" значительно удешевит логистику в процессе транспортировки антикоронавирусной вакцины, убежден Денис Шмыгаль.

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