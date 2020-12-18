Знаю несколько языков, но украинский никак не дается, хотя базовые вещи - "полигон, ППД, тапик, Путин - х..ло" выучил сразу, - украинский морпех Ридли

Британец Дэниел Ридли, который уже почти два года служит в батальоне морской пехоты в Украине рассказал, что языковой барьер не мешает ему объясняться с побратимами и как только враг будет повержен, он серьезно займется изученем украинского языка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью ArmyInform.

Ридли сообщил, что сознательно подписал контракт на три года и уже четко определился, что на этом его служба в Украине не завершится. Говорит честно: "Денежное, как для британца - мизерное. Зато опыт - просто бесценен ".

Кроме вопросов служебных перспектив, участия в международных учениях, побратимов, с которыми за месяцы совместной службы сроднился, как ни с кем, британец устроил в Украине еще и личную жизнь - арендует вместе с любимой девушкой квартиру на Киевщине. Мечтает еще лучше изучить украинский язык.

"В британской армии я занимал должность переводчика, хорошо знаю арабский, персидский, идиш ... Но украинский все никак мне не поддается. И хотя базовые для меня вещи типа "полигон, ППД, тапик, Путин - х..ло" я выучил сразу, без электронного переводчика пока сложно. Главная сложность в том, что здесь все говорят по-разному. Кто - по-украински, кто - на русском, кто - на суржике ... Вот и возникает "каша" в голове. Но это все пустое, победим врага, а потом уже изучением языка займусь серьезно!" - сказал он.

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