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россия (92999) СБУ (19459) хакер (1171) кибербезопасность (663) Баканов Иван (301)

Реальные масштабы проникновения хакеров на информресурсы госорганов впечатляют: атаки происходят почти каждый день, - Баканов

Реальные масштабы проникновения хакеров на информресурсы госорганов впечатляют: атаки происходят почти каждый день, - Баканов

Все органы власти должны более системно работать над улучшением информационной и кибербезопасности нашего государства.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов на совещании с представителями министерств и ведомств, которую инициировала СБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Системно вопросами кибербезопасности годами никто не занимался. И мы должны изменить этот подход. Реальные масштабы проникновения на информресурсы органов власти впечатляют - атаки происходят почти каждый день. Мы провели их детальный анализ. Выводы просты - нужно действовать немедленно и системно" - отметил Иван Баканов.

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По его словам, подавляющее большинство киберугроз поступает со стороны Российской Федерации. "Она направляет огромные силы на борьбу с Украиной - особенно в сфере информационной и кибербезопасности", - добавил глава СБУ.

Он подчеркнул, что несанкционированный доступ к информационным системам министерств и ведомств со стороны агрессора наносит существенный вред национальной безопасности Украины. "Это сигнал для всех нас - нужно выводить противодействие кибератакам на новый уровень", - отметил Иван Баканов.

Также представители кибердепартамента СБУ добавили, что более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти происходит со стороны Российской Федерации. И по прогнозам, в 2021 году главными объектами хакерских атак будут оставаться системы электронного документооборота, электронная почта и другие инструменты дистанционной работы и корпоративных сетей. Целями кибератак также могут стать объекты критической инфраструктуры, стратегические предприятия.

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Напомним, что только за 9 месяцев 2020 г. Служба безопасности Украины нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры. Также за этот период заблокированы 2,5 тысячи вебресурсов, которые использовались в преступных целях, и деятельность 20 хакерских группировок.

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Топ комментарии
+3
А ШО это мы , скромненько, про Ермака молчим ?

«первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси https://plus.obozrevatel.com/crime/veteran-ato-zayavil-o-gosizmene-ermaka-s-zaderzhannyimi-vagnerovtsami.htm может быть причастен Андрей Ермак , заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко».
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18.12.2020 10:15
+3
В 90% случаев никакие это не хакерские атаки!
В Украине огромное количество умных программистов. А большинство сайтов создано, хостятся и сопровождаются как-попало.
Экономия или глупость руководства?
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18.12.2020 10:17
+2
+++ А на хороших спецов в этой области бабла жалко? Лучше оплачить паркетных генералов, закупать больше новых авто, впрочем вопрос риторический
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18.12.2020 10:23
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Масштаби проникнення хакерів в інформресурси держави набагато менші за масштаби проникнення креатур олігархату та мафії у вертикаль влади в Україні.
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18.12.2020 10:07 Ответить
А рАSSийские "друзья" из властных структур, сдающие врагу материалы секретных операций, всячески способствуют "сквознякам" и "протечкам". И нечего бАКАНОВУ девочку из себя строить!
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18.12.2020 10:08 Ответить
Не знаю SSSдают ли, но видать шо еSSSли поSSSтавить дружбана по подъезду Главарем SSSБУ, то че ты хотел то?
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18.12.2020 10:17 Ответить
Значить будуть пилити бабло. Цікаво,с кільки зараз на це кинуть із ковідного фонду?
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18.12.2020 10:10 Ответить
А ШО это мы , скромненько, про Ермака молчим ?

«первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси https://plus.obozrevatel.com/crime/veteran-ato-zayavil-o-gosizmene-ermaka-s-zaderzhannyimi-vagnerovtsami.htm может быть причастен Андрей Ермак , заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко».
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18.12.2020 10:15 Ответить
В 90% случаев никакие это не хакерские атаки!
В Украине огромное количество умных программистов. А большинство сайтов создано, хостятся и сопровождаются как-попало.
Экономия или глупость руководства?
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18.12.2020 10:17 Ответить
+++ А на хороших спецов в этой области бабла жалко? Лучше оплачить паркетных генералов, закупать больше новых авто, впрочем вопрос риторический
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18.12.2020 10:23 Ответить
Об этом заявил председатель\\\\\\\\\\

словечко конечно отдает портянками и шапочкой, как она там, с острым пятачком на макушке - Перденовка!
походу будет нелегко, но мы можем и разогнать их всех, кто не верит - как их там.... а, соросята, вот. Взял в руку доллар = продался Соросу, СБУ следит за тобой
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18.12.2020 10:20 Ответить
Є інфа, що останнім часом крадуть дані користувачів з сайту Президентських петицій. Враховуючи, що більшість людей там зареєстровані по ЕЦП банків (Приват, Моно та інших), фінансові наслідки для них можуть бути дуже сумними.
Я сам на тому сайті по РНОКПП (ідент.код ) реєструвався і логінився. Коли можливість входу по РНОКПП прибрали, на сайті по ЕЦП логінитись побоявся
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18.12.2020 10:25 Ответить
это очкастое ЧМО, с мертвечуком согласовало своё выступление..? А то, за такие наезды на рашку, получит звиздюлей от хозяина..
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18.12.2020 10:27 Ответить
Нужно меньше покупать иномарок гос структурам, а деньги направить на защитную аппаратуру от хакеров.
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18.12.2020 10:42 Ответить
впєчатляють? в оригіналі "вражають"? тупе чмошне створіння навіть думку коректно сформулювати не здатне
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18.12.2020 10:45 Ответить
пройшов рік... друг *********** Зе і випадково голова СБУ провів аналіз і виявив, що таки да - проти України ведеться кібервійна..хмм... і відразу запропонував боротись з цим.. нам запропонував...СБУ напевне лише аналізами займається...
от навибирали
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18.12.2020 14:14 Ответить
 
 