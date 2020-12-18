Реальные масштабы проникновения хакеров на информресурсы госорганов впечатляют: атаки происходят почти каждый день, - Баканов
Все органы власти должны более системно работать над улучшением информационной и кибербезопасности нашего государства.
Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов на совещании с представителями министерств и ведомств, которую инициировала СБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Системно вопросами кибербезопасности годами никто не занимался. И мы должны изменить этот подход. Реальные масштабы проникновения на информресурсы органов власти впечатляют - атаки происходят почти каждый день. Мы провели их детальный анализ. Выводы просты - нужно действовать немедленно и системно" - отметил Иван Баканов.
По его словам, подавляющее большинство киберугроз поступает со стороны Российской Федерации. "Она направляет огромные силы на борьбу с Украиной - особенно в сфере информационной и кибербезопасности", - добавил глава СБУ.
Он подчеркнул, что несанкционированный доступ к информационным системам министерств и ведомств со стороны агрессора наносит существенный вред национальной безопасности Украины. "Это сигнал для всех нас - нужно выводить противодействие кибератакам на новый уровень", - отметил Иван Баканов.
Также представители кибердепартамента СБУ добавили, что более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти происходит со стороны Российской Федерации. И по прогнозам, в 2021 году главными объектами хакерских атак будут оставаться системы электронного документооборота, электронная почта и другие инструменты дистанционной работы и корпоративных сетей. Целями кибератак также могут стать объекты критической инфраструктуры, стратегические предприятия.
Напомним, что только за 9 месяцев 2020 г. Служба безопасности Украины нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры. Также за этот период заблокированы 2,5 тысячи вебресурсов, которые использовались в преступных целях, и деятельность 20 хакерских группировок.
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«первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси https://plus.obozrevatel.com/crime/veteran-ato-zayavil-o-gosizmene-ermaka-s-zaderzhannyimi-vagnerovtsami.htm может быть причастен Андрей Ермак , заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко».
В Украине огромное количество умных программистов. А большинство сайтов создано, хостятся и сопровождаются как-попало.
Экономия или глупость руководства?
словечко конечно отдает портянками и шапочкой, как она там, с острым пятачком на макушке - Перденовка!
походу будет нелегко, но мы можем и разогнать их всех, кто не верит - как их там.... а, соросята, вот. Взял в руку доллар = продался Соросу, СБУ следит за тобой
Я сам на тому сайті по РНОКПП (ідент.код ) реєструвався і логінився. Коли можливість входу по РНОКПП прибрали, на сайті по ЕЦП логінитись побоявся
от навибирали