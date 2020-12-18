Реальные масштабы проникновения хакеров на информресурсы госорганов впечатляют: атаки происходят почти каждый день, - Баканов

Все органы власти должны более системно работать над улучшением информационной и кибербезопасности нашего государства.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов на совещании с представителями министерств и ведомств, которую инициировала СБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Системно вопросами кибербезопасности годами никто не занимался. И мы должны изменить этот подход. Реальные масштабы проникновения на информресурсы органов власти впечатляют - атаки происходят почти каждый день. Мы провели их детальный анализ. Выводы просты - нужно действовать немедленно и системно" - отметил Иван Баканов.

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По его словам, подавляющее большинство киберугроз поступает со стороны Российской Федерации. "Она направляет огромные силы на борьбу с Украиной - особенно в сфере информационной и кибербезопасности", - добавил глава СБУ.

Он подчеркнул, что несанкционированный доступ к информационным системам министерств и ведомств со стороны агрессора наносит существенный вред национальной безопасности Украины. "Это сигнал для всех нас - нужно выводить противодействие кибератакам на новый уровень", - отметил Иван Баканов.

Также представители кибердепартамента СБУ добавили, что более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти происходит со стороны Российской Федерации. И по прогнозам, в 2021 году главными объектами хакерских атак будут оставаться системы электронного документооборота, электронная почта и другие инструменты дистанционной работы и корпоративных сетей. Целями кибератак также могут стать объекты критической инфраструктуры, стратегические предприятия.

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Напомним, что только за 9 месяцев 2020 г. Служба безопасности Украины нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры. Также за этот период заблокированы 2,5 тысячи вебресурсов, которые использовались в преступных целях, и деятельность 20 хакерских группировок.