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Порошенко (19477) Марченко Дмитрий (38) Европейская Солидарность (1038)

Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными

Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с киборгом, генералом Дмитрием Марченко. Год назад Дмитрий Марченко вышел под залог из СИЗО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Не верится, что уже прошел год, но я очень счастлив, что команда держится вместе в очень непростых условиях, и жизнь доказала абсолютную бессмысленность тех попыток и обвинений, которые люди с антимайдана, команда Януковича, команда негодяев применила для того, чтобы разрушить построенную армию. Для того, чтобы выбить такого человека, как вы", - сказал Порошенко.

Пятый президент отметил, что мало кто знает подробности боевого пути генерала Марченко: "Я вас благодарю и за ваши действия в Крыму, о которых мало кто знает. Для меня Изварино не пустой звук, там я попал под первый обстрел в апреле 2014 года. Помню ваши действия, и десантуру, и пехоту в Изваринському районе. В октябре старый терминал, и в ноябре - новый терминал. Мало кто понимает, что 70-80% времени в 2014-2015 годах вы провели именно в зоне АТО".

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Лидер "ЕС" также отметил, что не менее важной была работа по реформированию Минобороны.

"К этим "авгиевым конюшням" разрушенного Министерства обороны все даже подступиться боялись, потому что они затягивали, переваривали и выбрасывали. Волонтерский десант взял на себя смелость по моей просьбе. Я сказал, что это отнюдь не менее важно, чем быть на фронте, так как фронт был и там", - убежден пятый президент.

Порошенко отметил, что за последний год преследования участников АТО, ветеранов, волонтеров, героев Майдана стали системными.

"Если бы это был только ваш случай, или мой случай, а это и Рифмастер, и Таня Чорновол, и Маруся Звиробий, и София Федына. И прямые удары по волонтерам, добровольцам, военным. Последняя ситуация с генералом Назаровым, когда вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто непосредственно сбивал самолет, пытаются переложить ответственность. Кто потом после таких прецедентов будет защищать страну, когда за выполнение своих функций по обороне государства люди оказываются дискредитироваными", - отметил пятый президент.

Порошенко выразил твердое убеждение, что все эти дела, как и дело Марченко, в конце концов развалятся. Он также напомнил, как год назад тысячи волонтеров собирали деньги на залог для боевого генерала.

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"Даже вопрос не в том, что вы оказались на свободе, а насколько большое количество сотен, тысяч людей, которые считали, что это их дело, чтобы Марченко был на свободе - это было их личное и очень важное дело", - подчеркнул Порошенко.

По словам лидера "ЕС", когда будет возвращен залог, средства пойдут на помощь людям от пандемии коронавируса.

"У нас есть важная программа обеспечения кислородом всех областей Украины. Надеюсь и держу кулаки для того, чтобы быстрее решили дело и передали эту позицию на полезные благотворительные цели", - добавил Порошенко.

"Досудебное следствие уже закончено. С адвокатами было принято решение подать иск об уменьшении залога. Я понимаю, что Украина сейчас в тяжелом состоянии, и у меня есть знакомые, которые умирают из-за того, что не хватает кислорода. Я знаю, что у вас есть фонд и он очень много помогает. Вижу, сколько вы делаете для страны. Я лично буду просить судью, чтобы вернул эти средства, чтобы вы могли их направить на спасение жизней людей, которые в этом нуждаются", - сказал генерал Марченко.

Напомним, в июне 2019 года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога.

Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес 19 млн за Марченко. Еще около миллиона собрали активисты.

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Топ комментарии
+29
А зєсцикуна буде також зустрічати

Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными - Цензор.НЕТ 13
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18.12.2020 10:05
+19
Україні потрібен ПОРОХ !!!!!!
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18.12.2020 10:07
+19
Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными - Цензор.НЕТ 2967
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18.12.2020 10:12
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А зєсцикуна буде також зустрічати

Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными - Цензор.НЕТ 13
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18.12.2020 10:05 Ответить
Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными - Цензор.НЕТ 2967
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18.12.2020 10:12 Ответить
Ржу не могу! Зельцман, это .же Промокашка
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18.12.2020 15:02 Ответить
Україні потрібен ПОРОХ !!!!!!
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18.12.2020 10:07 Ответить
72% вважають що "вазєлін"
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18.12.2020 10:15 Ответить
И патронный завод, но пять лет это так мало.....
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18.12.2020 10:33 Ответить
Зеленский уже вложил 3 лярда баксов в современный патронный завод. И где он?:^)
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18.12.2020 11:38 Ответить
"Зеленский уже вложил 3 лярда баксов в современный патронный завод." Вы о чем?
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18.12.2020 11:47 Ответить
Ну как, запустил закупку Ольхи и Нептуна, запустил производство и закупку БТР 4Е, танков Оплот и Ятаган, вместо рошеновских скорлупок строится авианесущая ударная группировка, восстанавливается производство Ядерного оружия.
Вот только Порошенко гадит, недаётзапустить патронный завод, скотина 😟
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18.12.2020 12:46 Ответить
Как это типично для порохоботов: наврать с три короба, и обвинять всех, что везде срет порошенко.
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18.12.2020 12:49 Ответить
Братуха, прости, я зелебот - Шмыгалем клянусь! Просто методичку попутал с предвыборной!😟
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18.12.2020 13:35 Ответить
"я зелебот - Шмыгалем клянусь!" - эти еще хуже. Эти с Венеры.
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18.12.2020 14:09 Ответить
😁
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18.12.2020 15:53 Ответить
У тебе не вистачає патронів, чудо прибацане?
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18.12.2020 12:19 Ответить
У меня хватает.
Очень показательно, что сторонники пэти считают всех, кто думает о безопасности страны, чудаками прибацаными.
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18.12.2020 12:28 Ответить
В тюрмі.
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18.12.2020 10:38 Ответить
Господин Порошенко, требую, что бы зешобла системно сидела в тюряге вместе с жопоблоком после очередных выборов
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18.12.2020 10:07 Ответить
Продолжайте требовать.

"Правоохранительные органы и суды должны быть независимыми от президента. Если у нас президент будет указующим перстом и говорить "этого посадить, а этого отпустить" - это не демократическая страна", - добавил он.

"Ничего не делал", - заявил Порошенко на вопрос, что Медведчук делал у него дома.
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18.12.2020 10:37 Ответить
чего же ты Петя жопу не рвал когда был президентом ???
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18.12.2020 10:12 Ответить
Стесняюсь спросить, но вас интересуют именно ваша жопа? Тогда вам не к Пороху, а к Черному Властелину!
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18.12.2020 10:17 Ответить
Давай сравним карты АТО при Порхе и Зеле?🤔
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18.12.2020 11:41 Ответить
Жду воплей от воен эхперда люси арестович
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18.12.2020 10:14 Ответить
При твоем петя правлении добровольцев пачками сажали
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18.12.2020 10:16 Ответить
где эти 8 тыс выпущенных вовой и ведомых кеомбидвом Юзиком на донецк орлоф ?
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18.12.2020 10:17 Ответить
надо было кондитеру не сажать их а зе не влияет на суды
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18.12.2020 10:20 Ответить
а ваш Зеля вообще ни на что не влияет
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18.12.2020 10:35 Ответить
Не стоит быть на столько упоротым.
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18.12.2020 10:43 Ответить
Да доречі, а зє всіх вже звільнив? А де можна подивитись списки звільнених ?
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18.12.2020 10:18 Ответить
зе не влияет на суды как некоторые кондитеры
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18.12.2020 10:19 Ответить
Ти тупий чи де? Списки ув"язнених чи звільнених в студію.
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18.12.2020 10:21 Ответить
я их што помню всех. Вспомни как по ВР избивали ветеранов
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18.12.2020 10:22 Ответить
Питання до авакова і зєсцикуна, який за ньтго особисто поручився.
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18.12.2020 10:30 Ответить
Да ты что по Рифу не чё сказть не хочещь а ?
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18.12.2020 10:21 Ответить
\\Поросенко забув як при його владі розганяли ветеранів біля ВР !?
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18.12.2020 10:16 Ответить
Нагадаєте хто розганяв? Чи не аваков, міністр МВС, який привів ВАЗеленського до влади? Може для того і розганяв, щоб такі "розумні", як ви, звинуватили Пороха, та за мАльчіку ВАву "миролюбного" проголосували? Як там ФОПи, спини тріщать? А казали, "хуже ж не будет".
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18.12.2020 10:35 Ответить
Когда эти лжеветераны-рекетеры срали три месяца на банковой и тщетно выпрашивали трусы?помним)))
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18.12.2020 10:35 Ответить
.Тільки малороські гнидники можуть ображати ветеранів .
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18.12.2020 10:39 Ответить
Тiльки малороськi гнидники можуть голосить за зегундоса)
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18.12.2020 10:43 Ответить
З тих ;ветеранів; жоден не був далі третьої лінії.
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18.12.2020 12:22 Ответить
ти гидота
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18.12.2020 10:43 Ответить
От чма,голосовавшего за смерть Украины в лице зекретина,это камплеман)))
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18.12.2020 10:49 Ответить
брудна гидота
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18.12.2020 10:51 Ответить
Список ветеранов можно посмотреть?

Ну, кроме Саахкакого бегуна и провокатора на зарплате Семенченка.
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18.12.2020 11:24 Ответить
Марченко был в аэропорту? А можно инфу что он там был от тех кто там был?
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18.12.2020 10:16 Ответить
Марчело был в отличии от вавы и всей 95й тим квартал
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18.12.2020 10:18 Ответить
Марченко в ДАПі
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/2477419295860206
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18.12.2020 11:29 Ответить
В Польском аэропорту? Не, небыл 😁
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18.12.2020 11:43 Ответить
на сегодня порох один из тех кто может...
знаю и другого, кто предпочительнее как по мне - пастор.
под рукой у вас Президент - не - нужен клован.
так как мы в свое время Маккейна проморгали не увидели - теперь от рыжего никак отстираться не можем...
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18.12.2020 10:17 Ответить
У справі броників, які прострілюються:
https://www.radiosvoboda.org/a/marchenko-general-broniky-dbr/30346248.html Марченко понад місяць провів у СІЗО, а вийшов звідти, коли заставу зменшили з 76 до 20 мільйонів гривень. Тоді за нього вніс 19 мільйонів п'ятий президент України Петро Порошенко і ще мільйон зібрали активісти.
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18.12.2020 10:18 Ответить
А справу замнут так, як *рюкзакову * !?
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18.12.2020 10:20 Ответить
Справа та була роздута зеленим депутутом, котрий одночасно є власником фірми по виробництву....
Так, саме бронежилетів.
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18.12.2020 12:25 Ответить
И будут преследовать пока им будут это позвалять.Забыли уже как чиновников выносили из кабинетов и бросали в мусорный бак? Вот также само надо пройтись по кабинетам судей и прокоров.
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18.12.2020 10:36 Ответить
далеко живет сий генерал, похоже... долго петюня шел к нему))))

для этих тварей олигархов народ - быдло!
и используют они некоторых людей, дав им подачку, сугубо в личных целях.
называют людей ФУНКЦИЯМИ! лично такое слышал от олигарха...
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18.12.2020 10:36 Ответить
как можно вычислить совко-люмпенов? У них во всем виноваты какие-то "олигархи".
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18.12.2020 10:42 Ответить
..А у вас є олігархи !?
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18.12.2020 10:45 Ответить
Та да,эти олигархи им в выборной кабинке пальцы ломают
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18.12.2020 10:47 Ответить
Причем Ахметов, Пинчук или Коломой, у которого они на заводе работают, у них не считаются олигархами. Это комильцы.

Поэтому Харьков, Днепр и Запорожье глупоко в ОПЗЖопе теперь.
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18.12.2020 11:28 Ответить
зекретин просто обязан похоронить брата ермака...от наших из за этого 90% амерского конгресса шугается
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18.12.2020 10:46 Ответить
"амерского"???..... Палятся набутылочники. Давай жги есчо
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18.12.2020 11:58 Ответить
Ну тебе,чмо кацапское,"пиндосы" ближе)а на амера,даже мой бывший муж -коренной амер,не обижается)
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18.12.2020 12:08 Ответить
Цікава думка від гетьмана: "Остання ситуація з генералом Назаровим, коли замість того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто безпосередньо збивав літак, намагаються перекласти відповідальність". Тобто, ті, що мають завдання кошмарити Україну, з цим завданням справляються. А ті, хто покликаний захищати Україну, апріорі не можуть бути винними, коли з завданням захисту не справляються. Чи як?!
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18.12.2020 10:47 Ответить
Рука руку моет.
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18.12.2020 11:23 Ответить
К сожалению в команде Зеленского есть пророссийские политики и чиновники.
Некоторые из них, в угоду своим кремлевским хозяевам, устроили политическую травлю Героям Майдана, АТО, Добробатов.

Не знаю с какой целью Порошенко помогает защищать Героев Украины, но человеческое спасибо ему за это ! (я даже жалею что не голосовал за него)

Наши Герои заслужили уважения !
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18.12.2020 12:52 Ответить
Так це його ще парашик на СІЗО садив?
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18.12.2020 12:53 Ответить
а хіба в нас генерали воювали в ДАП ,найвищий по моєму полковник Кузьміних .чи всі хто біля ДАПу проходили - теж кіборги ? Хто знає ?
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18.12.2020 13:16 Ответить
- ну, как там??
- та нормально, телек, холодильник в камере, душ....
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18.12.2020 13:43 Ответить
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, тому щиро зичу вельмишановному Петру Олексійовичау Порошенкові, щоб загратоване вікно його тюремної камери виходило на південну сторону буцегарні.
А щоб Порохатому Баризі веселіше сиділося, було б добре, якби між нарами Порохла і парашою стояли б нари ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня.
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18.12.2020 13:56 Ответить
Тилова криса, яка і пороху не нюхала!
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18.12.2020 15:28 Ответить
только вот Назарова закрыли правильно. тупое бычье послало пацанов на гибель.
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20.12.2020 01:14 Ответить
 
 