В этом году Украина потеряет не более 5% ВВП из-за кризиса, - Шмыгаль
Падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время мероприятия "Украина и мир в 2021 году".
"Сегодня мы четко понимаем, что в этом году мы потеряем не более 5% ВВП из-за этого кризиса. Сегодня мы понимаем, как мы будем жить в следующем году. Мы прогнозируем 4,6% роста экономики. В следующем году мы прогнозируем умеренную инфляцию – НБУ дает 5+1%, Минэкономики считает, что для оживления экономики между 7 и 7,3% будет приемлемо", - сказал глава правительства.
Напомним, ранее замглавы ОП Юлия Ковалив заявила, что падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%.
Топ комментарии
+9 Yakov Yakov
показать весь комментарий18.12.2020 10:07
+9 Олександр Дніпро
показать весь комментарий18.12.2020 10:09
+7 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий18.12.2020 10:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Але є ще непідконтрольгна уряду Рахункова палата. Яка скаже правду.
Із баригами в 2014-2015-2016 роках вистояли і не залилися в піке!
А ці зелебенські борцуни із корупцією заявляють про 5% падіння, так це тільки заяви, а насправді буде і 10-12% краху!
Мабуть треба бариг повертать у владу Порошенка, Парубія, Яценюка, Гройсмана і їх поплічників, хай і дальше барижать!