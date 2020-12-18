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ВВП (620) экономика (3803) Шмыгаль Денис (2588)

В этом году Украина потеряет не более 5% ВВП из-за кризиса, - Шмыгаль

В этом году Украина потеряет не более 5% ВВП из-за кризиса, - Шмыгаль

Падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время мероприятия "Украина и мир в 2021 году".

"Сегодня мы четко понимаем, что в этом году мы потеряем не более 5% ВВП из-за этого кризиса. Сегодня мы понимаем, как мы будем жить в следующем году. Мы прогнозируем 4,6% роста экономики. В следующем году мы прогнозируем умеренную инфляцию – НБУ дает 5+1%, Минэкономики считает, что для оживления экономики между 7 и 7,3% будет приемлемо", - сказал глава правительства.

Напомним, ранее замглавы ОП Юлия Ковалив заявила, что падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%.

Читайте: Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

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Топ комментарии
+9
тільки не із -за кризи, а із-за зебидла.
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18.12.2020 10:07
+9
В этом году Украина потеряет не более 5% ВВП из-за кризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6048
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18.12.2020 10:09
+7
+40% ввп (с)
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18.12.2020 10:07
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тільки не із -за кризи, а із-за зебидла.
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18.12.2020 10:07 Ответить
главное правильно посчитать...
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18.12.2020 10:07 Ответить
+40% ввп (с)
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18.12.2020 10:07 Ответить
Я только хотела об этом супер-прогнозе напомнить.
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18.12.2020 10:10 Ответить
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18.12.2020 10:07 Ответить
Перестаньте красти і все буде ОК !
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18.12.2020 10:08 Ответить
А турборежим никто не отменял! Как тут остановишься? Тут по инерции можно катиться и будет "прилипать" до конца каденции, если Господин Случай не поможет!
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18.12.2020 10:14 Ответить
В этом году Украина потеряет не более 5% ВВП из-за кризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6048
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18.12.2020 10:09 Ответить
Виявляється, що це - Зе-перемога! Ще пара-трійка таких "перемог" і буде триндець державі.
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18.12.2020 10:09 Ответить
угу, держстат задачу отримав. Тепер 11,6% там вполовинять.
Але є ще непідконтрольгна уряду Рахункова палата. Яка скаже правду.
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18.12.2020 10:16 Ответить
Так обіцяли ж ріст економіки на 40 %,правда Шмигаля "паперєднік",той що на самокаті любив "шмигати". А цей обіцяв 500 тис робочих місць а натомість отримали мільйонну армію безробітніх."Проклятий ковід" всі плани "зеленої раті" перетасував.
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18.12.2020 10:16 Ответить
як тут не згадати (зачитує гундосим голосом): ми стаім на парогє еканаміческава прарива.
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18.12.2020 10:29 Ответить
Криза - це зелена банда уйопків при владі...
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18.12.2020 10:29 Ответить
Нєеее, ну от мене дивує!!!
Із баригами в 2014-2015-2016 роках вистояли і не залилися в піке!
А ці зелебенські борцуни із корупцією заявляють про 5% падіння, так це тільки заяви, а насправді буде і 10-12% краху!
Мабуть треба бариг повертать у владу Порошенка, Парубія, Яценюка, Гройсмана і їх поплічників, хай і дальше барижать!
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18.12.2020 10:37 Ответить
Взагалі то десь майже 20 відсодків тільки гривня ляпнулась відносно доллара. Тобто за рахунок біднішання населення мають 5 відсотків, ніякого зростання не буде, бо покривати дефляцію прийдеться інфляцією, а це знову зростання цін та тарифів, прем'єр камікадзе. Нічому історія не вчить, гроші друкувати багато розуму не треба.
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18.12.2020 10:39 Ответить
зельоная шиыгаля не про то думает, шо это кризис. кризис они сами и процент потерь как мин на порядок больше.
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18.12.2020 10:51 Ответить
А как же рост на 40%?
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18.12.2020 10:51 Ответить
Он пока стоит на "пороге экономического прорыва".
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18.12.2020 11:11 Ответить
Для того, чтобы вырасти на 40% нужно сначала на 40% упасть. Таков закон сохранения роста. Вы не в курсе???
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18.12.2020 11:39 Ответить
Залишається пожалкувати, що не втратили "керманичів", які за другу половину 2019 року, ще до пандемії, зуміли "прорвати" величезну діру в Держбюджеті.
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18.12.2020 11:17 Ответить
Цього року Україна втратить не більш як 5% ВВП через кризу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5737
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18.12.2020 11:34 Ответить
С каких это пор премьер себя и своё окружение называет кризисом??? Украина потеряла 5% ВВП от бездарных правителей-делитантов...
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18.12.2020 11:38 Ответить
Не из-за кризиса , а из -за вашей безграмотности и бездарности вас и ваших слуг народа!!
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18.12.2020 13:11 Ответить
пістец, "https://prm.ua/valovyy-zovnishniy-borh-ukrainy-sklav-ponad-80-vvp/ Валовий зовнішній борг України склав понад 80% ВВП " - навіть, коли прем'єром був Яценюк (та навіть Юлька-матьківщина) - такого високого показника не було
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18.12.2020 16:55 Ответить
 
 