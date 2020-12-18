К пациенту в критическом состоянии скорая должна приехать за 10 минут, - Минздрав

Кабинет Министров Украины постановлением утвердил подходы к организации оказания экстренной медпомощи, установив принцип приоритетных состояний, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

По ее словам, целевое время приезда бригады экстренной медицинской помощи будет определяться не по территориальной принадлежности, а по приоритетным состояниям пациентов. В частности, на протяжении 10 минут бригада должна приехать к пациенту в критическом состоянии, т.е. при остановке дыхания, массивном кровотечении либо состоянии, угрожающем жизни пациента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В течение 20 минут к пациенту должна приехать бригада в экстренном случае, когда несвоевременное оказание медицинской помощи может привести к резкому ухудшению состояния здоровья пациента - в частности, при нарушении сознания, подозрении на инфаркт или инсульт.

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Кроме того, в постановлении определены еще две категории обращений. В частности, неэкстренные вызовы, когда пациент не находится в неотложном состоянии, однако нуждается в осмотре медработника. Такими состояниями могут быть, в частности, повышение артериального давления или подозрение на пневмонию.

"Диспетчер может сообщить семейному врачу о таком обращении в случае экстренной медпомощи, передать этот вызов в центр первичной медико-санитарной помощи или, если нет возможности по тем или иным причинам осмотреть пациента, направить бригаду экстренной медицинской помощи в течение определенного времени и при условии, что бригада не будет выполнять экстренные и критические выезды", - сказала Садовяк.

Замминистра отметила, что в случае обращений, не требующих непосредственного осмотра врача, диспетчер может дистанционно дать рекомендации пациенту, привлекая врача экстренной медицинской помощи, а также рекомендовать обратиться к семейному врачу.

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Замминистра отметила, что Минздрав ожидает завершения процедуры закупки автомобилей скорой помощи для обновления автомобильного парка.

Кроме того, Садовяк сообщила, что Минздрав планирует переход работы экстренной медпомощи на электронную систему здравоохранения, что позволит ускорить реагирование на вызов, усовершенствовать систему управленческих решений и иметь достоверную статистику.

Как сообщалось, Кабинет Министров на заседании в среду определил четыре категории обращений относительно предоставления экстренной медпомощи в зависимости от состояния пациента – критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные. Время доезда бригад скорой для категории "критических" – 10 минут, для категории "экстренных" – 20 минут. В некоторых условиях допускается превышение этого норматива, но не более чем в 25% критических случаев и 15% - для экстренных. При неэкстренных и непрофильных случаях диспетчер будет рекомендовать обратиться к семейному врачу или в отделение экстренной медпомощи. В случае отсутствия такой возможности диспетчер направит бригаду скорой для неэкстренных случаев или предоставит дистанционную медицинскую консультацию для непрофильных.