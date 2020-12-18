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Рада ушла на перерыв. Лидеры депутатских групп и фракций отправились в кабинет Разумкова

Рада ушла на перерыв. Лидеры депутатских групп и фракций отправились в кабинет Разумкова

Верховная Рада сразу после открытия утреннего заседания отправилась на перерыв. Пленарное заседание продолжится ориентировочно в 10.45 18 декабря.

Сразу же после открытия заседания ВР, спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв по запросу двух фракций, информирует Цензор.НЕТ.

По данным портала ВР, перерыв в работе парламента связан с заявлениями фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

Спикер Разумков извенился перед премьером Денисом Шмыгалем и представителями Кабмина, которые уже прибыли в зал ВР для отчета перед депутатами в рамках часа вопросов к правительству.

Разумков уточнил, что перерыв в заседании ВР объявлен до 10.45. 

"Приглашаю лидеров депутатских групп и фракций собраться в моем кабинете", - добавил Разумков.

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За...устали
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18.12.2020 10:34 Ответить
вот сидят эти маникюрщики-педикюрщики-визажисты или тилипонят впустую... а что эти тилипонщики сделали для вот этого - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил российскому руководству, в том числе президенту Владимиру Путину, посещать Олимпиады и чемпионаты мира в ближайшие два года... а эти поцы ушли на перерыв...
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18.12.2020 10:42 Ответить
 
 