Рада ушла на перерыв. Лидеры депутатских групп и фракций отправились в кабинет Разумкова
Верховная Рада сразу после открытия утреннего заседания отправилась на перерыв. Пленарное заседание продолжится ориентировочно в 10.45 18 декабря.
Сразу же после открытия заседания ВР, спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв по запросу двух фракций, информирует Цензор.НЕТ.
По данным портала ВР, перерыв в работе парламента связан с заявлениями фракций "Европейская солидарность" и "Голос".
Спикер Разумков извенился перед премьером Денисом Шмыгалем и представителями Кабмина, которые уже прибыли в зал ВР для отчета перед депутатами в рамках часа вопросов к правительству.
Разумков уточнил, что перерыв в заседании ВР объявлен до 10.45.
"Приглашаю лидеров депутатских групп и фракций собраться в моем кабинете", - добавил Разумков.
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