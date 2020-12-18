Епифаний о шляпе на главной елке страны: Нужно было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне Киева
Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний объяснил, почему церковь настаивала на том, чтобы на елке на Софийской площади была традиционная звезда, а не предлагаемая организаторами сказочная шляпа.
Об этом Епифаний заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали тогда, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры достаточно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно соблюдать традиции", - отметил предстоятель ПЦУ.
По словам Епифания, если кто-то желает изменить эти традиции, то накануне надо было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне города Киева.
Глава доволен, что "организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, поменяли".
Изначально елку венчала огромная "волшебная" шляпа. Такой выбор праздничного декора вызвал дискуссию в обществе. Многие требовали украсить дерево традиционной рождественской звездой, и организаторы столичного празднования прислушались к критическим замечаниям. 13 декабря шляпу сняли с елки.
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А неизвестно кто и неизвестно какой веры решил поглумиться над Рождественским Деревом , тому що дурак
яка ж це "дискусія", писаки неукраїнські?
так у вас в монастырях, смею напомнить, тоже же же же, ну, то есть ни разу не "целибат"?
то есть не совсем на всю голов** не целибат?
наглость - второй карман.
за "мораль" стаду рассказывают ездуны на джипах.
да ладно, каждый бы так делал - ты им сказки и нелепые возмущения колпаком, а они тебе -
Дела Церковные - шляпа на йолке...
Так ужє в сінаґоґє Залатая ґозачька усьо давно пастанавілі - йолка на хануку далжьна біть в хасідскай шьляпє!
Новый Год - светский праздник!
У нас елка стоит от католического рождества до водохрещення!
а українською ти спілкуватися не здатне? скрєпа тобі нахилятися не заважає?
ну принаймні чесно
Я можу виключно їх приймати.
тіпуля, та ти жгьош))) давай ще заряди що небудь
Попробуй изьясняться на человеческом язіке.