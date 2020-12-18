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Киев (24763) Рождество (373) Епифаний (345)

Епифаний о шляпе на главной елке страны: Нужно было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне Киева

Епифаний о шляпе на главной елке страны: Нужно было устроить

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний объяснил, почему церковь настаивала на том, чтобы на елке на Софийской площади была традиционная звезда, а не предлагаемая организаторами сказочная шляпа.

Об этом Епифаний заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали тогда, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры достаточно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно соблюдать традиции", - отметил предстоятель ПЦУ.

По словам Епифания, если кто-то желает изменить эти традиции, то накануне надо было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне города Киева.

Глава доволен, что "организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, поменяли".

Изначально елку венчала огромная "волшебная" шляпа. Такой выбор праздничного декора вызвал дискуссию в обществе. Многие требовали украсить дерево традиционной рождественской звездой, и организаторы столичного празднования прислушались к критическим замечаниям. 13 декабря шляпу сняли с елки.

Читайте: Епифаний об украинской иконе для Лаврова: Политический жест

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Топ комментарии
+13
Так это был акт дачи дани уважения легендарному свату скоту федиру добронравому
Епифаний о шляпе на главной елке страны: Нужно было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне Киева - Цензор.НЕТ 5479
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18.12.2020 10:39
+8
Христианская звезда!!!!

А неизвестно кто и неизвестно какой веры решил поглумиться над Рождественским Деревом , тому що дурак
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18.12.2020 10:41
+7
А что вы хотели ? У руля страны и в окружении клоуны , а шутовские колпаки их отрибутика.
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18.12.2020 10:46
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Правила форума Совет форумчан
Так это был акт дачи дани уважения легендарному свату скоту федиру добронравому
Епифаний о шляпе на главной елке страны: Нужно было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне Киева - Цензор.НЕТ 5479
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18.12.2020 10:39 Ответить
А если по теме, Епифаний, бери выше, нада было делать референдум или минимум добавить это 6м вопросом в опроснике от зебиленских на выбарах
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18.12.2020 10:41 Ответить
Христианская звезда!!!!

А неизвестно кто и неизвестно какой веры решил поглумиться над Рождественским Деревом , тому що дурак
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18.12.2020 10:41 Ответить
Та какое дело ******** что там на елке повесили? Его зона ответственности по сбору денег с народа - за забором софии
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18.12.2020 10:43 Ответить
з расєєю ти в дупі... зроби собі шапочку з фольги
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18.12.2020 11:02 Ответить
Какая-то https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruUA838UA838&sxsrf=ALeKk02mZcg86GR79PQCi5c15-C_lUTsLQ:1608288590444&q=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjroYTxrdftAhVmpYsKHdAYBYgQkeECKAB6BAgCEDU искусственная агрессия на ровном месте. Тем более странно это видеть от человека с ником "З Україною в серці". Похоже Кремль раздал новые методички по разжиганию ненависти к ПЦУ среди украинцев.
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18.12.2020 12:56 Ответить
ДИСКУСІЮ ??
яка ж це "дискусія", писаки неукраїнські?
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18.12.2020 10:44 Ответить
Да нормальная шляпа. Чего пристали??? Это творчество! Смиритесь!
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18.12.2020 10:46 Ответить
На х хай собі ту шляпу одягнуть та на свою менору
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18.12.2020 11:01 Ответить
А что вы хотели ? У руля страны и в окружении клоуны , а шутовские колпаки их отрибутика.
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18.12.2020 10:46 Ответить
не традиционный символ\\\\\\\\\\

так у вас в монастырях, смею напомнить, тоже же же же, ну, то есть ни разу не "целибат"?
то есть не совсем на всю голов** не целибат?
наглость - второй карман.
за "мораль" стаду рассказывают ездуны на джипах.
да ладно, каждый бы так делал - ты им сказки и нелепые возмущения колпаком, а они тебе -
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18.12.2020 10:47 Ответить
обсуждение надо было устраивать перед тем, как живого человека назвать "Епифаний"
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18.12.2020 10:49 Ответить
Лучше бы шулявские фонари освятил, а то вон чего без святой воды получилось.
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18.12.2020 10:51 Ответить
тац мацковскій сатанат отработал
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18.12.2020 11:01 Ответить
ковпаки на ялинках.. ...а 19 до всіх залізуть кловуни... Закривайте комини !!!
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18.12.2020 10:51 Ответить
Да уж...
Дела Церковные - шляпа на йолке...
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18.12.2020 10:53 Ответить
відьмацька шляпа... на тлі софії... іди берегом, руснявий скрєпун
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18.12.2020 11:03 Ответить
Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва - Цензор.НЕТ 110
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18.12.2020 11:20 Ответить
пісюна тобі замість трубочки)))
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18.12.2020 11:21 Ответить
Верующий?
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18.12.2020 11:40 Ответить
***щій
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18.12.2020 13:25 Ответить
...ся
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18.12.2020 14:14 Ответить
твій статус мене не цікавить
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18.12.2020 14:16 Ответить
руснявий, тібє йолка нравіцца?)))
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18.12.2020 13:26 Ответить
Епіфаній природжений екзорцист. Тільги глаголити начал а в цензорної публіки вже іскри летять...
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18.12.2020 10:58 Ответить
Різдвяна ялина взагалі то не християнський символ. Віфлеємська зірка - християнський символ, а ялина ні. Як і крашанка на Великдень не є християнським символом. Як на мене то нехай - але є люди для яких це має значення.
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18.12.2020 11:08 Ответить
ялинка стоїть на Софійській площі поряд з собором... як ти гадаєш, на тлі дзвіниці доречно встановлювати опудало з відьмацькою шапкою на кроні? і ялинка не символ, а - традиція
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18.12.2020 13:31 Ответить
Звонили с Києва, сказали, шо с йолки шляпу зняли. Пацани, це не я!Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва - Цензор.НЕТ 4209
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18.12.2020 11:19 Ответить
"Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва"- дивний тіпара цей єПіфаня!
Так ужє в сінаґоґє Залатая ґозачька усьо давно пастанавілі - йолка на хануку далжьна біть в хасідскай шьляпє!
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18.12.2020 11:26 Ответить
Звезду Вифлиема накрыли ведьминской шапкой.
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18.12.2020 11:35 Ответить
«Клоун дергающий собаку за хвост», Германия(Drezden),Карл Тиме (Carl Thieme), фарфоровая мануфактура Potschappel.

Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва - Цензор.НЕТ 8345
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18.12.2020 12:07 Ответить
Вот уж полная чепуха!
Новый Год - светский праздник!
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18.12.2020 12:08 Ответить
Только в атеистическом СССР елка была новогодней. В Европе ёлка рождественская. Мы же движемся в Европу или нет?
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18.12.2020 12:22 Ответить
Смотри на вещи шире!
У нас елка стоит от католического рождества до водохрещення!
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18.12.2020 12:34 Ответить
якби ялинка у зєлі на дачі стояла, то нехай в що завгодно наряджав... перед собором цю х*йню ставити як мінімум недоречно! вразумєл?
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18.12.2020 13:33 Ответить
А девочки в миниюбках на площади перед собором доречно?
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18.12.2020 16:39 Ответить
мініюбка, ти з якого століття? і пиши мені українською
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18.12.2020 17:46 Ответить
давай своїх дєвачєк, шабаш на Софійській проведем
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18.12.2020 17:48 Ответить
Увы, они не мои... Шастают там по площади, видосики делают...... недоречно!
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18.12.2020 18:20 Ответить
а знаєш, ти можеш надати більшої ваги власним аргументам... вийди на Софійку і вивали свої "мудя" перед перехожими... матимеш повне право верещати "там ізвращєнци ходют" і всьо, можеш прикрашати ялинку хоч використаними кондомами, як у себе в дома
а українською ти спілкуватися не здатне? скрєпа тобі нахилятися не заважає?
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18.12.2020 19:03 Ответить
Уровень твоего интеллекта позорит украинскую мову, поэтому - отнюдь.
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19.12.2020 09:50 Ответить
он чого ти українською не спілкуєшся - зависокі вимоги як для твого інтелекту
ну принаймні чесно
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19.12.2020 16:11 Ответить
...і машпереклад кульгає, еге ж?
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19.12.2020 16:14 Ответить
Парубоче, мій рівень вже не дозволяє мені складати іспити.
Я можу виключно їх приймати.
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20.12.2020 10:39 Ответить
хахахахахаха! парубоче!!!
тіпуля, та ти жгьош))) давай ще заряди що небудь
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20.12.2020 16:30 Ответить
Я твоего бідлосленга не понимаю.
Попробуй изьясняться на человеческом язіке.
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21.12.2020 10:20 Ответить
ой, вот только нє надо строїть із сібя дефачку
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21.12.2020 15:21 Ответить
Эта шляпа напоминает мне шляпу ортодоксального иудея.
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18.12.2020 12:14 Ответить
 
 