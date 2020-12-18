Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Одесской и Николаевской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 18 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в двух областях Украины.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской и Одесской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 41,6%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.
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