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Венецианская комиссия (423) ВР (27371) КС (2079)

Депутатские фракции в Раде выбрали своих кандидатов на должность судьи КСУ. ДОКУМЕНТ

Депутатские фракции в Верховной Раде определились со своими кандидатами на вакантную должность судьи Конституционного Суда.

Об этом на совей странице в Facebook сообщил научный сотрудник "Центра конституционной демократии" Геннадий Друзенко, - передает Цензор.НЕТ.

"После того, как Венецианка посоветовала Верховной Раде не выдвигать и не избирать судей КСУ до внедрения прозрачного и открытого конкурса, я подумал, что наша инициатива получила мощного и авторитетного союзника, ослушаться которого депутатам будет не комильфо. Я оказался наивным: все фракции и группы, кроме инфантильного "Голоса", умело и в срок подали своих кандидатов. Знакомьтесь:

  • Ольга Бондарь-Петровская - от фракции "Батькивщина";
  • Ольга Совгиря - от фракции "Слуга Народа";
  • Николай Сирый - от фракции "Европейская Солидарность";
  • Юрий Павленко - от фракции "Оппозиционная платформа-За життя";
  • Дмитрий Журавлев - от депутатской группы "Довира"", - написал он.

Депутатские фракции в Раде выбрали своих кандидатов на должность судьи КСУ 01
Депутатские фракции в Раде выбрали своих кандидатов на должность судьи КСУ 02
Депутатские фракции в Раде выбрали своих кандидатов на должность судьи КСУ 03
Депутатские фракции в Раде выбрали своих кандидатов на должность судьи КСУ 04
Фото: Друзенко/Facebook

Также Друзенко отметил, что обращает внимание тот факт, что трех из пяти кандидатов парламент совсем недавно отказался избирать судьями КСУ - все они в сессионном зале набрали менее 150 голосов. Но это не помешало фракциям и группам выдвинуть их снова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является одним для всех, - Стефанишина

Напомним, 11 декабря Венецианская комиссия утвердила свой вывод по реформе Конституционного Суда Украины, в котором подчеркнула необходимость изменений процедуры отбора судей и создании независимого органа по оценке кандидатов, состоящий из международных экспертов по правам человека и представителей гражданского общества. До введения таких изменений парламенту и съезду судей не рекомендовано заполнять свои квоты в КСУ.

Депутатские фракции в Раде выбрали своих кандидатов на должность судьи КСУ 05
Депутатские фракции в Раде выбрали своих кандидатов на должность судьи КСУ 06
Депутатские фракции в Раде выбрали своих кандидатов на должность судьи КСУ 07
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В эти минуты УКРАИНСКОЕ интернет-издание "Страна" ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Путина. А обыски проводят на канале "Прямой"... Каких вам реформ ещё не хватает?...

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18.12.2020 11:03 Ответить
Не зря я за "Голос" голосовал. Остальное - это реальная помойка. Жаль, что у них рейтинг такой, зато это как барометр нашего общества... Еще есть "Сила Люлей", но там рейтинг совсем крошечный, без Вакара у "Голоса" был такой же, хорошо, что он их хоть немного подзарядил.
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18.12.2020 11:19 Ответить
Справедливості ради треба уточнити: "ЄС" - це напівпомийка, як і за слугами, там теж є ложка варення в банці з га...ом.
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18.12.2020 11:26 Ответить
"После того, как Венецианка посоветовала Верховной Раде не выдвигать и не избирать судей КСУ до внедрения прозрачного и открытого конкурса, я подумал, что наша инициатива получила мощного и авторитетного союзника, ослушаться которого депутатам будет не комильфо."
"Николай Сирый - от фракции "Европейская Солидарность"
Ой, как неудобно получилось.......
Сейчас порохоботы объяснят.
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18.12.2020 11:58 Ответить
Я не порохобт, но знаю Николая Сирого, это очень квалифицированный юрист, доктор конституционного права и он среди этих кандидатов единственный, кого действительно следовало бы назначить судьёй Конституционного суда.
Но, думаю зелёная мразь этого не сделает, его ведь выдвинула ЕС.
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18.12.2020 12:39 Ответить
Возможно, а возможно и нет.
Все эти квалификации и докторские покупаются. Это не показатель в нашей стране. Вон шкарлет - цельный министр.
Это мог бы показать "прозрачный и открытый конкурс", но это не нужно ЕС.
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18.12.2020 12:53 Ответить
Микола Сірий сама найкраща кандидатура. Сама ганебна Юрій Павленко.
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18.12.2020 15:51 Ответить
 
 