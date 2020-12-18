В МВД выявили 289 случаев COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Донецкой, Одесской и Запорожской областях
Сегодня, 18 декабря, зафиксировано 289 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни у работников МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество больных - в Донецкой, Одесской, Запорожской областях, а также Киеве.
С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 27 273 правоохранителей МВД, выздоровели - 26 315 человек, умерли от осложнений коронавирусной болезни - 87.
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Ptyburdukov
показать весь комментарий18.12.2020 11:28 Ответить Мне нравится 0
Федор А.
показать весь комментарий18.12.2020 13:17 Ответить Мне нравится 0
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