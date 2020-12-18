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В МВД выявили 289 случаев COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Донецкой, Одесской и Запорожской областях

В МВД выявили 289 случаев COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Донецкой, Одесской и Запорожской областях

Сегодня, 18 декабря, зафиксировано 289 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни у работников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных - в Донецкой, Одесской, Запорожской областях, а также Киеве.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 27 273 правоохранителей МВД, выздоровели - 26 315 человек, умерли от осложнений коронавирусной болезни - 87.

Также читайте: Пандемия COVID-19, несмотря на стабилизацию ситуации, не отступает, - Степанов

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- Что это значит? - спросил Ипполит Матвеевич, надувая щеки. (с)
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18.12.2020 11:28 Ответить
Економлять на драгерах
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18.12.2020 13:17 Ответить
 
 