В МВД выявили 289 случаев COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Донецкой, Одесской и Запорожской областях

Сегодня, 18 декабря, зафиксировано 289 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни у работников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных - в Донецкой, Одесской, Запорожской областях, а также Киеве.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 27 273 правоохранителей МВД, выздоровели - 26 315 человек, умерли от осложнений коронавирусной болезни - 87.

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