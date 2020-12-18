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В ВСУ зафиксирован 35-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 172 инфицированных, - командование Медсил

В ВСУ зафиксирован 35-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 172 инфицированных, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, зафиксирован 35-й летальный случай от COVID-19, сообщает командование Медицинскими силами ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксировано 35 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий ВС Украины находился на стационарном лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии клиники инфекционных болезней Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ". Положительный результат ПЦР-теста от 20.11.2020. Несмотря на проводимое лечение, состояние пациента ухудшалось, проведенная интенсивная терапия, к сожалению, положительного результата не дала.", - сказано в сообщении медиков на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 172 новых случая COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 21 человек. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 146 человек.

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Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В целом по состоянию на 10:00 18 декабря в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 3 178 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 323 человека. За время пандемии выздоровели -9523 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 89 человек.

В ВСУ зафиксирован 35-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 172 инфицированных, - командование Медсил 01
В ВСУ зафиксирован 35-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 172 инфицированных, - командование Медсил 02
В ВСУ зафиксирован 35-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 172 инфицированных, - командование Медсил 03

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Неумелая борьба Зекоманды с ковидом уносит больше жизней бойцов ВСУ, чем даже неумелое командование Зе.
Ну, зато новые лица! Те всушники, что проголосовали за Зе, вы довольны?
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18.12.2020 11:23 Ответить
Хто така чи такий Медсил я не знаю, такого в українській мові нема.
А от ситуація погана, бо вперто не хочуть запроваджувати лазерну терапію.
Тих всіх медиків при війську треба порозгонити; віддати 35 вояків якось грипові при наявності в Україні власних лазерних апаратів "Геліос" (вершини досконалості http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf), це злочин, який не може мати строку давності.
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18.12.2020 11:53 Ответить
 
 