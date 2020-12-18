РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9876 посетителей онлайн
Новости
1 786 11
дороги (2472) Укравтодор (663)

До конца года Укравтодор завершит ремонт 4000 км дорог, а в следующем году намерен построить и отремонтировать 6800 км

До конца года Укравтодор завершит ремонт 4000 км дорог, а в следующем году намерен построить и отремонтировать 6800 км

Кроме того, глава Укравтодора Александр Кубраков заявил о планах перейти к мегапроектам и планированию на несколько лет вперед.

 Об этом пишут "ФАКТИ.ICTV".

"В частности, он представил план так называемых мегапроектов до 2025 года. Согласно этому плану, Украина ожидает $2 млрд инвестиций в ремонт 1 400 км пилотных участков на ключевых трассах, о чем уже есть заключенные договоренности. Также до 2022 года Кубраков планирует отремонтировать дороги, ведущие к пограничным переходам", - сообщают журналисты.

Согласно первому мегапроекту, будут обновлены 600 км дорог в 11 приграничных областях с бюджетом 12,6 млрд гривен – в эту сумму входят также 30 новых КПП.

Другое важное направление – развить успешный опыт строительства новой бетонной трассы Решетиловка-Днепр, которую сдадут в следующем году. Кубраков озвучил план до 2025 года, согласно которому таких дорог будет построено 2 900 км. Приоритетными направлениями станут трассы М-29 Харьков – Перещепино (180 км), Р-55 Одесса – Новый Буг (135 км), Н-08 Борисполь – Мариуполь (95 км в Днепропетровской области).

До конца года Укравтодор завершит ремонт 4000 км дорог, а в следующем году намерен построить и отремонтировать 6800 км 01

"Цементобетонные дороги важны по той причине, что в них практически нет импортной составляющей, цементных заводов в Украине много, и они работают", - отметил Кубраков.

Среди озвученных Укравтодором планов – отремонтировать 1 385 мостов, достроив такие знаковые долгострои, как мосты в Запорожье. Также до 2025 года намерены построить Киевскую объездную дорогу, дорогу к Одесскому морскому порту и еще один гигантский объект — Кременчугский мост. На это понадобится 28,7 млрд грн.

"Общий бюджет мегапроектов может составить рекордные 340 млрд грн. Для сравнения – в 2020 году на ремонт дорог было выделено около 120 млрд грн. Эти цифры достаточно впечатляющие, особенно если учесть, что вливания в инфраструктуру происходят на фоне общего падения экономики и ВВП", - пишут "Факты ICTV".

По мнению экономистов Ukraine Economic Outlook, инфраструктурная программа "Большая стройка" помогла сдержать падение ВВП в четвертом квартале до 3,7% вместо ожидаемых 11%.

"Во время кризиса, а особенно во время карантина, люди не получают тех же доходов, что раньше, а потому начинают меньше потреблять. В этом случае нужно наращивать спрос со стороны государства, что и произошло в случае с "Большой стройкой", - убежден Михаил Кухар.

Как сообщалось, Александр Кубраков заявил о намерении Укравтодора выходить на внешние рынки, чтобы искать финансирование для долгосрочных проектов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
До конца года Укравтодор завершит ремонт 4000 км дорог, а в следующем году намерен построить и отремонтировать 6800 км - Цензор.НЕТ 437
показать весь комментарий
18.12.2020 11:24
+4
супер! На одеській трасі, від Ставищ до Жашкова зроблена ідеальна дорога! Стоїть бігборд - велике будівництво під підтримкою блазна. Все б ок, але цей участок побудований років 4 тому! )))))
показать весь комментарий
18.12.2020 11:25
+3
Так они уже поплыли с первым снегом -зеля тупо,как оно умеет,всех обокрал
показать весь комментарий
18.12.2020 11:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какие идиоты додумались класть асфальт в морозы и снег? Чтобы все сошло весной вместе со снегом?
показать весь комментарий
18.12.2020 11:23 Ответить
Так они уже поплыли с первым снегом -зеля тупо,как оно умеет,всех обокрал
показать весь комментарий
18.12.2020 11:25 Ответить
Це давня совкова технологія,класти асфальт за будь-якої погоди !!!)))
показать весь комментарий
18.12.2020 11:39 Ответить
Та да,разумков уже рассказал про второй ковидфонд...
показать весь комментарий
18.12.2020 11:23 Ответить
До конца года Укравтодор завершит ремонт 4000 км дорог, а в следующем году намерен построить и отремонтировать 6800 км - Цензор.НЕТ 437
показать весь комментарий
18.12.2020 11:24 Ответить
4 000 из которіх будут отремонтированные в этом году
показать весь комментарий
18.12.2020 11:25 Ответить
супер! На одеській трасі, від Ставищ до Жашкова зроблена ідеальна дорога! Стоїть бігборд - велике будівництво під підтримкою блазна. Все б ок, але цей участок побудований років 4 тому! )))))
показать весь комментарий
18.12.2020 11:25 Ответить
В середені 90-их на ций ділянці була дорога ,танкова відпочиває !!)))
показать весь комментарий
18.12.2020 11:42 Ответить
З якого фонду будуть красти у наступному році?
показать весь комментарий
18.12.2020 11:37 Ответить
До кінця року?! А це як: далі асфальт класти в грязюку?
Одне з двох: або хльопчики відключили інстинкт самозбереження, або ж остаточно збараніли.
показать весь комментарий
18.12.2020 11:52 Ответить
Ржака в том, кто владелец Ukraine Economic Outlook. Оно -
Михаил Кухар (возможно, известный вам в прошлом, как человек, создавший «Литературный журнал») запускает портал о недвижимости и девелопменте. И открывает вакансию главного редактора. Одновременно. Честно вам скажу, в этой новости меня удивляет и радует все.

Во-первых, тот факт что остались еще люди, способные запустить СМИ без главного редактора (и правда, зачем?). Во-вторых, бесспорно, тем, что «Литературный журнал», который мы с вами когда-то внимательно рассматривали, не похоронил под своим весом карьеры создателей. В третьих, тем, что богатая биография Кухара («Он отмазывал ворье в госструктуре. Пиарил всякую высокопоставленную мразь. Страдал от революции. Спасал беркут. А огребет за дряную литературку», - Денис Бигус) не мешает ему работать, а значит, в стране полный плюрализм
показать весь комментарий
18.12.2020 12:25 Ответить
 
 