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КГГА (2944) Киев (24765) Новый год (920) елка (180)

В этом году церемонию "зажжения" главной елки Украины можно будет увидеть онлайн, - КГГА

Традиционно, 19 декабря, в День Святого Николая в 19:00 состоится праздничное зажжение главной елки страны на Софийской площади.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы с нетерпением ждем того момента, когда погрузимся в новогоднюю сказочную атмосферу. И сделали все возможное, чтобы она была безопасной. Конечно, во всех новогодних зонах будет контроль за соблюдением карантинных правил. Однако просим и посетителей ответственно отнестись к установленным требованиям - держать социальную дистанцию ​​и носить средства безопасности! Те, у кого не будет возможности попасть на зажжение новогодней красавицы, смогут сделать это онлайн. Трансляцию действа проведет ТРК "Киев", а также его можно будет увидеть на Youtube канале ТРК "Киев", Youtube канале КГГА и Официальном портале Киева", - отметила директор Департамента культуры Диана Попова.

Напомним, что во избежание скопления людей нынешний новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет 7 новогодних зон: Софийская площадь, Арка Дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все по правилам карантина: в Киеве создали праздничный пешеходный маршрут по главным новогодним местам города длиной в 8 км

Главная елка страны будет возвышаться на Софийской площади, главная елка Киева - возле Арки Дружбы народов, а центральная елка Подола будет стоять на Контрактовой площади. Также празднование будет проходить без фестивалей, концертов, больших сцен, фуд-кортов, будут только сувениры и горячие напитки. Вместо этого новогодний маршрут будет иметь множество других интересных вещей: световые артинсталяции, фотозону, аттракционы, горки, катки и т.

В этом году церемонию зажжения главной елки Украины можно будет увидеть онлайн, - КГГА 01
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Топ комментарии
+6
Шах и мат вам порохоботы...при Порошенко такого точно не было..😃
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18.12.2020 11:30
+4
Самосожжение зерыгов когда онлайн будет?
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18.12.2020 11:27
+3
Обов"язково тре подивитись це велетенське досягнення Бубочки Оманського!!!Якби не він то Різдва би небуло !!! Тре чатувати щоб Порох не завадив !!!)))
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18.12.2020 11:28
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Самосожжение зерыгов когда онлайн будет?
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18.12.2020 11:27 Ответить
Дійсно цеж дивовижне видовище ,немаєаналогов!!)))
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18.12.2020 11:30 Ответить
Вы еще накличете Зерг-раш такими словами
У вас черный кот есть? А если найдем?
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18.12.2020 11:37 Ответить
У меня лабрадорша)
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18.12.2020 12:12 Ответить
Обов"язково тре подивитись це велетенське досягнення Бубочки Оманського!!!Якби не він то Різдва би небуло !!! Тре чатувати щоб Порох не завадив !!!)))
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18.12.2020 11:28 Ответить
Какое счастье...и как мы ранее без этого жили...
Срасибо зеленому стаду...наконец то свершилось то чего с нетерпением ждал весь народ...
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18.12.2020 11:28 Ответить
видимо ето диджитализация и конечно же прорыв - купить видеокамеру и прикрутить ее к с столбу + провода - кругом бегом за $200 можно управиться, если больше? - вас обманули.
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18.12.2020 11:29 Ответить
Шах и мат вам порохоботы...при Порошенко такого точно не было..😃
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18.12.2020 11:30 Ответить
Це досягнення Бубочки вже ніхто не перевершить !!)))
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18.12.2020 11:32 Ответить
Не зря говорят что бубочка величайший лидер современности...и это событие которое будут транслировать онлайн тому подтверждение...😃
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18.12.2020 11:34 Ответить
А вот и реформы от Организма
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18.12.2020 11:31 Ответить
Я спокоен - кто заразится = "бохзоветксебе".
Кто воспротивился = еретик.
Все просто.
Правда, кому побоку = "гореть вечно", правда как и "Сталин" - ни разу не "горит вечно".
Вообще-то, жаль что Наполеон обосрался, он вроде не веруном был, но сделал столько шо Эйнштейн скрывается в углу и мямлит - Батя, я не нарочно.
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18.12.2020 11:35 Ответить
Краще подивитися онлайн, як віслюка заганятимуть назад до цирку
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18.12.2020 11:45 Ответить
краще б он-лайн запустили церемонію самоспалення недопрезидента..
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18.12.2020 11:57 Ответить
йолка срака і ***** аби їх не підвело...
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18.12.2020 11:58 Ответить
Если будет все по сценарию Василия Рыбникова то можно и посмотреть.
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18.12.2020 12:09 Ответить
Просто ахренеть.

Который год мне абсолютно пофигу на ту елку, под которой пьяное жлобье со своими выводками со всей Украины хороводы водит. Но теперь еще можно будет посмотреть на этот зоопарк онлайн.
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18.12.2020 12:25 Ответить
Янелоху всю маліну обісрали. Він так хотів справжній шабаш під ялинкою з відьмацькім ковпаком. Цікаво, чия це була ідея начипити на ялинку такий ковпак? Це ж не просто так, бо і ковпак відьми - це не звичайна шляпка.
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18.12.2020 12:37 Ответить
Цього року церемонію "запалювання" головної ялинки України можна буде побачити онлайн, - КМДА - Цензор.НЕТ 5690
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18.12.2020 15:00 Ответить
Цього року церемонію "запалювання" головної ялинки України можна буде побачити онлайн, - КМДА - Цензор.НЕТ 898
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18.12.2020 16:02 Ответить
 
 