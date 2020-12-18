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Водитель микроавтобуса пошел на обгон и врезался на встречке в легковушку на Львовщине: госпитализированы 10 человек, в том числе двое детей, - полиция

Водитель микроавтобуса пошел на обгон и врезался на встречке в легковушку на Львовщине: госпитализированы 10 человек, в том числе двое детей, - полиция

17 декабря около 22:45 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Конюхов в Стрыйском районе произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса "Фольксваген", 34-летний житель Черновцов, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Гольф", которым управлял 47-летний житель Закарпатья.

В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, 22-летний пассажир "Гольфа", житель Закарпатья, а также семь пассажиров микроавтобуса возрастом 19, 25, 30, 66, 69 лет и двое детей 2,5 и 4 лет - жители Ивано Франковской и Черновицкой областей. Все участники ДТП были доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

По факту следователи Стрыйского отдела полиции, под процессуальным руководством Стрыйской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года по вине пьяных водителей произошло 4118 ДТП, в которых погибли 97 человек, - патрульная полция

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

"Полиция Львовщины в очередной раз призывает водителей быть внимательными и осторожными, управляя транспортными средствами, особенно в темное время суток. Не нарушайте требований Правил дорожного движения, будьте ответственными", - сказано в сообщении.
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СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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18.12.2020 12:25 Ответить
34-х летнего жителя Черновцов кастрировать! Иначе жизни не видать! Дебилы не должны размножаться!
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18.12.2020 12:26 Ответить
Какие бесшабашные водители! Наверное, выезжают в рейс с девизом: А ВДРУГ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ?
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18.12.2020 12:27 Ответить
Ну неуверен что успееш, не рискуй, идиот
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18.12.2020 12:32 Ответить
"Водитель микроавтобуса пошел на обгон и врезался на встречке" - чтобы такого больше не было нужно ликвидировать встречку, как в тех странах где всё для людей, а не для Коломойских, Фирташей, Пинчуков и на них похожих.
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18.12.2020 12:51 Ответить
Самое несправедливое в таких случаях-когда страдают другие, а эта тварь-виновник -жива-здорова
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18.12.2020 14:07 Ответить
Ніхто не відміняв правил дорожнього руху ,на жаль поліція і незаміний Аваков усунулись від відповідальності за цей хаос що творится на дорогах.
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18.12.2020 15:05 Ответить
 
 