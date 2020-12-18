Водитель микроавтобуса пошел на обгон и врезался на встречке в легковушку на Львовщине: госпитализированы 10 человек, в том числе двое детей, - полиция

17 декабря около 22:45 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Конюхов в Стрыйском районе произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса "Фольксваген", 34-летний житель Черновцов, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Гольф", которым управлял 47-летний житель Закарпатья.

В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, 22-летний пассажир "Гольфа", житель Закарпатья, а также семь пассажиров микроавтобуса возрастом 19, 25, 30, 66, 69 лет и двое детей 2,5 и 4 лет - жители Ивано Франковской и Черновицкой областей. Все участники ДТП были доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

По факту следователи Стрыйского отдела полиции, под процессуальным руководством Стрыйской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

"Полиция Львовщины в очередной раз призывает водителей быть внимательными и осторожными, управляя транспортными средствами, особенно в темное время суток. Не нарушайте требований Правил дорожного движения, будьте ответственными", - сказано в сообщении.