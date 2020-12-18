Количество случаев COVID-19 в Украине до конца года достигнет 1 миллиона, - Шмыгаль
В Украине общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусом до конца года достигнет 1 млн человек.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль зиявив во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В мире заболело 75 млн человек по всему миру, почти 1 млн 700 тыс. человек в мире умерли в результате осложнений от этой болезни. В Украине общее количество выявленных случаев к концу года достигнет 1 млн", - сказал Шмыгаль.
По его словам, у правительства есть комплексное видение противодействия пандемии - от антикризисных шагов здесь и сейчас к четкому плану на ближайшие месяцы и ближайшие годы. Премьер отметил, что Кабмин введет с 9 января оптимальную модель усиленного карантина, увеличит количество тестирований, а впоследствии будет осуществляться бесплатная вакцинация отдельных групп населения.
"Мы уже несколько месяцев работаем на совершенствованием системы надзора на предмет соблюдения контактными лицами правил самоизоляции", - добавил Шмыгаль.
Премьер отметил, что правительство также работает над усилением способности медицинской системы бороться с коронавирусом.
По его словам, в украинских больницах заняты более 26 тыс. коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом.
"Если сегодня количество (занятых. - Ред.) коек для больных коронавирусом в Украине уменьшается, с 28-27 тысяч в день - сейчас чуть больше 26 тыс. коек, то количество коек, обеспеченных кислородом, на сегодняшний день составляет более 34 тыс., и еженедельно это количество увеличивается", - сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что поставил Минздраву задачу обеспечить до 80% койко-мест кислородом.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 12 630 новых случаев заражения коронавируса. Всего за время пандемии в Украине лабораторно подтверждено 944 381 случай заболевания коронавирусной болезни.
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В НЕЙ я как Бэтмэн сгонял в магазин
И на метро совершил две поездки...
"Мы уже несколько месяцев работаем на совершенствованием системы надзора на предмет соблюдения контактными лицами правил самоизоляции", - добавил Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3237742
Премьер отметил, что правительство также работает над усилением способности медицинской системы бороться с коронавирусом. Источник: https://censor.net/ru/n3237742