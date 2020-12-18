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Количество случаев COVID-19 в Украине до конца года достигнет 1 миллиона, - Шмыгаль

Количество случаев COVID-19 в Украине до конца года достигнет 1 миллиона, - Шмыгаль

В Украине общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусом до конца года достигнет 1 млн человек.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль зиявив во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В мире заболело 75 млн человек по всему миру, почти 1 млн 700 тыс. человек в мире умерли в результате осложнений от этой болезни. В Украине общее количество выявленных случаев к концу года достигнет 1 млн", - сказал Шмыгаль.

По его словам, у правительства есть комплексное видение противодействия пандемии - от антикризисных шагов здесь и сейчас к четкому плану на ближайшие месяцы и ближайшие годы. Премьер отметил, что Кабмин введет с 9 января оптимальную модель усиленного карантина, увеличит количество тестирований, а впоследствии будет осуществляться бесплатная вакцинация отдельных групп населения.

"Мы уже несколько месяцев работаем на совершенствованием системы надзора на предмет соблюдения контактными лицами правил самоизоляции", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит вакцины от COVID-19 не позже, чем их получит Европа, - Шмыгаль

Премьер отметил, что правительство также работает над усилением способности медицинской системы бороться с коронавирусом.

По его словам, в украинских больницах заняты более 26 тыс. коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом.

"Если сегодня количество (занятых. - Ред.) коек для больных коронавирусом в Украине уменьшается, с 28-27 тысяч в день - сейчас чуть больше 26 тыс. коек, то количество коек, обеспеченных кислородом, на сегодняшний день составляет более 34 тыс., и еженедельно это количество увеличивается", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что поставил Минздраву задачу обеспечить до 80% койко-мест кислородом.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 12 630 новых случаев заражения коронавируса. Всего за время пандемии в Украине лабораторно подтверждено 944 381 случай заболевания коронавирусной болезни.
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ВНЕЗАПНО!
... достал из широких штанин
мощную маску на пол-хлеборезки
В НЕЙ я как Бэтмэн сгонял в магазин
И на метро совершил две поездки...
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18.12.2020 12:11 Ответить
Миллион заболевших, но не миллион смертей. Смертность от Кровид меньшая, чем от гриппа. Кстати, почему Степашка отказался от вакцинации вслед за Путиным? А? А почему правление компании Файзер, производящей вакцину, отказались прививаться? А почему Шмыга с Зеленым не расследуют кто создал и оплатил создание этого вируса и не подали в международный суд на них? Известно, что лабораторию в Ухани оплачивал Билл Гейтс. Чего это трепятся постоянно за корону, а ничего не делают по изобличению преступников? Странное поведение.
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18.12.2020 12:27 Ответить
Та на Зетатолк пишут что Украина сбила МН-17, так что я реально не понял почему все скрывают и почему ну, того что про рептилоидов кричал, а, Дэвида айка не убили злостные и злобные рептипирамидооиды С Ними просто Сила!!! Я вот тоже Силен и могу говорить шо попы - м..даки, но при всрече с двумя попами - говорю - Срава Бисусу Персту - и они такие - ... как там щас - Перстос обдрес, или как?
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18.12.2020 12:43 Ответить
Да, вот и еще новость подоспела, что в Украине за 10 мес этого года смертность на 1 тыс человек уменьшилась. Статистика - дело тонкое, против нее не попрешь.
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18.12.2020 15:49 Ответить
Уважаемый Денис, поделитесь какие меры предусмотрены для защиты и поддержки населения и социально незащищенных жителей Украины?
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18.12.2020 12:15 Ответить
Количество случаев COVID-19 в Украине до конца года достигнет 1 миллиона, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1531
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18.12.2020 12:18 Ответить
Jak w kaczy kuper - ZE Twarz wyrzucić na zbity pysk!
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18.12.2020 12:24 Ответить
Ефективність діяльності та успіхи вражають...

"Мы уже несколько месяцев работаем на совершенствованием системы надзора на предмет соблюдения контактными лицами правил самоизоляции", - добавил Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3237742
Премьер отметил, что правительство также работает над усилением способности медицинской системы бороться с коронавирусом. Источник: https://censor.net/ru/n3237742
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18.12.2020 12:25 Ответить
"Количество случаев COVID-19 в Украине до конца года достигнет 1 миллиона, - Шмыгаль" - не до конца года, а уже в этот понедельник Злеленский будет праздновать первый миллион заражённых.
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18.12.2020 12:40 Ответить
 
 