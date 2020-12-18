Шмыгаль - нардепам о назначении Шкарлета: Если у вас есть опасения - обратитесь в суд
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Сергей Шкарлет назначен на должность министра образования и науки в соответствии с действующим законодательством.
Об этом премьер-министр заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Министр назначен в соответствии с действующим законодательством, он зачитал присягу согласно закону и приступил к выполнению своих обязанностей. Если у вас есть опасения, Украина демократическая страна, обратитесь в суд, предоставьте доказательства для уголовного производства, предоставьте соответствующие экспертные и судебные решения - мы их будем рассматривать вместе с вами, с регламентным комитетом, Верховной Радой", - сказал глава правительства.
Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
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Иначе выбирайте ёлку - на Софиевской или в ОПе
Основний і єдиний принцип роботи зеГНИД.
Готовятся к приему малоросии обратно в руский мир.
Есть зафиксированные факты мошенничества и плагиата Шкарлета.
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти згодом таки http://osvita.ua/vnz/76621/ виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета. Також ресурс false-science.ucoz.ua оприлюднив висновки, що плагіат був не лише в докторській дисертації Шкарлета, але й був системним при захисті в галузі економічних наук у Чернігівському національному технологічному університеті, де Шкарлет працював ректором.
сволочьАзиров или Янукович считает что в Ростове больше нет мест...
Спортивний арбітражный суд (CAS) сказав ПТН-ПНХ !
«Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом сообщается на https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_6689_decision.pdf сайте организации.»
Но это временно, и вы даже не подозреваете насколько это кратковременно, отупели от жира и беззакония.
Соответственно финансирование Офиса генерального прокурора вырастет на 2 млрд грн.
У кого еще есть сомнения какой министр уступил почти на 3 млрд уменьшение на образование без боя ? И почему Кабмину так близок этот вор в министрах образования? Разумков теперь твоим детям можно списывать в школе и тупеть тупеть тупеть, получая пятерки!
осталось добавить:
если вы не отзовётесь, мы напишем в Спортлото!
зашквар 101 или 1001?