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Шмыгаль - нардепам о назначении Шкарлета: Если у вас есть опасения - обратитесь в суд

Шмыгаль - нардепам о назначении Шкарлета: Если у вас есть опасения - обратитесь в суд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Сергей Шкарлет назначен на должность министра образования и науки в соответствии с действующим законодательством.

Об этом премьер-министр заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Министр назначен в соответствии с действующим законодательством, он зачитал присягу согласно закону и приступил к выполнению своих обязанностей. Если у вас есть опасения, Украина демократическая страна, обратитесь в суд, предоставьте доказательства для уголовного производства, предоставьте соответствующие экспертные и судебные решения - мы их будем рассматривать вместе с вами, с регламентным комитетом, Верховной Радой", - сказал глава правительства.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Также читайте: "Шкарлет нелегитимный министр": нардепы "ЕС" протестовали против возможного кнопкодавства при назначении министра образования. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+15
"Я тебе згвалтую і пограбую. Якщо вважаєш, що це не законно, звертайся до суду."

Основний і єдиний принцип роботи зеГНИД.
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18.12.2020 12:18
+15
Шмигаль - нардепам про призначення Шкарлета: якщо у вас є побоювання - зверніться до суду - Цензор.НЕТ 2911
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18.12.2020 12:19
+15
Шмигаль - нардепам про призначення Шкарлета: якщо у вас є побоювання - зверніться до суду - Цензор.НЕТ 7079
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18.12.2020 12:25
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Правила форума Совет форумчан
Разумков , переголосуйте Шкарлета .
Иначе выбирайте ёлку - на Софиевской или в ОПе
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18.12.2020 12:12 Ответить
Cуд Лінча був єдиним законним судом в багатьох штатах Америки досить довший час. Суд Лінча це абсолютно законний та легітимний механізм вирішення правових суперечок!
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18.12.2020 12:22 Ответить
дебілам обираючим зеленського ще не хватає тільки суду Лінча
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18.12.2020 12:26 Ответить
Народ звернеться в суд Лінча по всім питанням які не були вирішені владою і суд Лінча задовільнить клопотання народу і притягне до відповідальності всіх причетних!
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18.12.2020 12:52 Ответить
Ну і як дебіл, обираючий недолугого скомороха президентом країни під счас війни, може вирішити якесь питання?
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18.12.2020 12:56 Ответить
Питання вирішують не генії, а звичайні люди, які не бояться приймати рішення. Не має значення яке рішення буде прийняте, головне щоб воно було прийняте вчасно і було ефективно реалізоване. Гірше коли влада взагалі не приймає жодних рішень і не проводить жодної політики, бо тоді власну політику починають проводити олігархи та різні сили якім це право не надане Конституцією! Тому якщо народ почне сам вирішувати через форми прямої демократії - це добре!
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18.12.2020 12:59 Ответить
Для них йолка в ...ОПе - это всегда отличный результат.
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18.12.2020 12:57 Ответить
Зебили косят под путлера, тот тоже всех в суд посилает, котого нет.
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18.12.2020 12:13 Ответить
На папу сашу,который надавил на зелю,а зеля на раду?вся чмошная зеленая семейка срет Украине,поэтому висеть будут рядом.
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18.12.2020 12:15 Ответить
а на кого ще міг поставить старий козел, окрім як на свого? при цьому він, як івсі продукти постсовка, не дивляться на профякості з точки зору прогресу чи зміненю на краще, бо не знають іншої реалії, окрім як тої, у якій жили самі, тому обирають за принципом "мій учень, зробе, як я (старий урод) бачу"!
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18.12.2020 13:00 Ответить
"Я тебе згвалтую і пограбую. Якщо вважаєш, що це не законно, звертайся до суду."

Основний і єдиний принцип роботи зеГНИД.
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18.12.2020 12:18 Ответить
Шмигаль - нардепам про призначення Шкарлета: якщо у вас є побоювання - зверніться до суду - Цензор.НЕТ 7283
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18.12.2020 12:21 Ответить
Агент фсб шмыркаль притащил своего шпингалета-табачника
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18.12.2020 12:18 Ответить
немає тут фсб, усе свої доморощені власною освітою. фсб такі просто вигідні, їх і юзають. а ті, що теж з цієї освіти, думають, що то фсб.
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18.12.2020 13:02 Ответить
Какой Суд если суд в Жмеринке может отдать пол нерритории Украины своим постановлением.
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18.12.2020 12:19 Ответить
Шмигаль - нардепам про призначення Шкарлета: якщо у вас є побоювання - зверніться до суду - Цензор.НЕТ 2911
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18.12.2020 12:19 Ответить
ага,харошиє сапагі, нада брать.
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18.12.2020 13:03 Ответить
шкаралета протеже кацапов. Кацапов не сильно волнует кто будет воровать, но вот гуманитарные вопросы они держат крепко.
Готовятся к приему малоросии обратно в руский мир.
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18.12.2020 12:20 Ответить
ніфіга, він просто результат української освіти, які його сотворили, як і Зе, такі його і хочуть. бо так комфортніше.
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18.12.2020 13:04 Ответить
Что значит сомнения?

Есть зафиксированные факты мошенничества и плагиата Шкарлета.
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18.12.2020 12:21 Ответить
"Ето ваше суб'єктивнойє мнєніє" (с) зепліснява
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18.12.2020 12:23 Ответить
Да вот нифига не субъективное, а очень даже объективное.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти згодом таки http://osvita.ua/vnz/76621/ виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета. Також ресурс false-science.ucoz.ua оприлюднив висновки, що плагіат був не лише в докторській дисертації Шкарлета, але й був системним при захисті в галузі економічних наук у Чернігівському національному технологічному університеті, де Шкарлет працював ректором.
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18.12.2020 12:29 Ответить
Особисто я, Герхарде, Вам вірю. Залишилось довести це шмиргалям.
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18.12.2020 12:31 Ответить
Шмигаль - нардепам про призначення Шкарлета: якщо у вас є побоювання - зверніться до суду - Цензор.НЕТ 7079
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18.12.2020 12:25 Ответить
Почему-то очередная сволочь Азиров или Янукович считает что в Ростове больше нет мест...
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18.12.2020 12:25 Ответить
Суд ? Аххаха ха хаахаа ха ха 😄! Есть кто нить верующий в суды ?
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18.12.2020 12:27 Ответить
так ось парадокс - віруючих у суди немає, зато у Зе все ще є. було 73%, вимирають як мамонти.
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18.12.2020 13:06 Ответить
О том, какой Шкарлет будет хороший или плохой министр, можно судить по тому, какая сволочь (Суркис) за него "голосовала"...
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18.12.2020 12:28 Ответить
Про суд.
Спортивний арбітражный суд (CAS) сказав ПТН-ПНХ !
«Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом сообщается на https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_6689_decision.pdf сайте организации.»
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18.12.2020 12:28 Ответить
Ваш зеленый суд - это лавка по выдаче индульгенций всякого рода проходимцам и мразоте высокого пошиба.. А генпрокурворша Венька всю рыгорашистскую мразь под свою опеку берет.
Но это временно, и вы даже не подозреваете насколько это кратковременно, отупели от жира и беззакония.
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18.12.2020 12:29 Ответить
"Шмыгаль - нардепам о назначении Шкарлета: Если у вас есть опасения - обратитесь в суд" - лучше обратиться в Спортлото, чем в наш суд без присяжных.
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18.12.2020 12:30 Ответить
а з присяжними то щось змінить?
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18.12.2020 13:07 Ответить
Зебуины и их союзники заслужили занять место на йолке...
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18.12.2020 12:33 Ответить
Образовательная субвенция местным бюджетам урезана на 2,86 млрд

Соответственно финансирование Офиса генерального прокурора вырастет на 2 млрд грн.

У кого еще есть сомнения какой министр уступил почти на 3 млрд уменьшение на образование без боя ? И почему Кабмину так близок этот вор в министрах образования? Разумков теперь твоим детям можно списывать в школе и тупеть тупеть тупеть, получая пятерки!
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18.12.2020 12:35 Ответить
МИНИСТР ВОРУЕТ И СПИСЫВАЕ ИНТЛЕКТУАЛЬНУю СОБСТВЕННОСТЬ А ПОЧЕМУ БЫ ДЕТКАМ НЕ ДЕЛАТЬ?
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18.12.2020 12:37 Ответить
Если у вас есть опасения - обратитесь в суд.

осталось добавить:
если вы не отзовётесь, мы напишем в Спортлото!
зашквар 101 или 1001?
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18.12.2020 12:39 Ответить
Судами в Україні в ручному режимі керує ********-збоченець і російський агент Портнов.
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18.12.2020 12:45 Ответить
И вообще - "Какие ваши доказатЭльства ? (с)
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18.12.2020 12:59 Ответить
Пошли голимый отмазки....
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18.12.2020 13:04 Ответить
ну як назначать, то на закон гадім з йолки у шляпі, и народу пропонуємо усе робити за законом, бо точно знаємо, що місйон імпосібіль.
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18.12.2020 13:09 Ответить
Шмигаль на Шкарлетах сидить і плює на етику.

Шмигаль - нардепам про призначення Шкарлета: якщо у вас є побоювання - зверніться до суду - Цензор.НЕТ 6583
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18.12.2020 13:08 Ответить
 
 