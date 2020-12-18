В Германии зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19: свыше 30 тыс.

Впервые с начала пандемии COVID-19 в Германии зафиксировали суточный прирост заражений более 30 тысяч, 813 человек, у которых обнаружили коронавирус, умерли за прошедшие сутки.

Об этом сообщает украинская служба Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

По данным Института имени Роберта Коха, обнародованным в пятницу, 18 декабря, в течение минувших суток зарегистрировано 33 777 новых инфицированных коронавирусом.

В RKI отметили, что это число содержит и 3,5 тыс. случаев из федеральной земли Баден-Вюрттемберг, которые были зафиксированы накануне, но по техническим причинам не были переданы в RKI. Поэтому "чистое число" суточного прироста новых заражений составляет 30277, отметили в RKI. Всего по состоянию на 18 декабря с начала пандемии в Германии зарегистрировано 1,4 миллиона заражений коронавирусом.

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Что касается числа летальных исходов, то за прошедшие сутки в Германии их зарегистрировано 813. Ранее только один раз число смертей тех, у кого был обнаружен коронавирус, превышало этот показатель - 16 декабря сообщалось о 952 летальных случая. Всего по состоянию на 18 декабря в Германии умерли 24,9 тысячи человек, у которых был обнаружен коронавирус.

Неделю назад в Германии был установлен рекорд суточного прироста числа заражений коронавирусом: 11 декабря сообщалось о 29875 новых случаях.

Как сообщалось, с 16 декабря в Германии действует "жесткий" локдаун, который предварительно продлится до 10 января 2021 года. В этот период закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары повседневного спроса. Обслуживание осуществляется в аптеках, банках, АЗС, однако не работают парикмахерские, салоны красоты и другие подобные предприятия сферы услуг. Театры, музеи, фитнес-клубы и бассейны остаются закрытыми со 2 ноября, когда ввели "мягкий" локдаун.