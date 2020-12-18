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Основной задачей плана вакцинации от коронавируса является охват 50% населения Украины, - Шмыгаль

Основной задачей плана вакцинации от коронавируса является охват 50% населения Украины, - Шмыгаль

Средства на вакцины от коронавируса в следующем году выделят из спецфонда государственного бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцин для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку заложены в Госбюджет... Спасибо, народные депутаты, за то, что проголосовали за создание соответствующего специального фонда. В следующем году этот спецфонд будет использоваться для закупки и обеспечения вакцинации", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что вакцинацию от коронавируса будут проводить на базе существующих кабинетов прививок, которых по состоянию на декабрь этого года насчитывается более 11 тыс.

По словам Шмыгаля, основной задачей плана вакцинации является охват вакцинацией 50% населения Украины. Приоритетными группами населения будут медработники, военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил, работники соцсферы, лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержке, работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Нацгвардию, ВСУ, Нацполицию, военнослужащих МВД, работники сферы образования, пожилые люди.

Читайте: Шмыгаль - нардепам о назначении Шкарлета: Если у вас есть опасения - обратитесь в суд

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Топ комментарии
+3
Вселяким держпотворам та їх родинам!! Пересічні мають ,як завжди разраховувати на власні кошти !!)))
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18.12.2020 12:39
+1
Госслужащим, авакяновским птенцам и слугам уродов - остальнім забашлять прийдется
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18.12.2020 12:33
+1
по заголовку - 50% населення повинні робити її собі сами, як создавать так і колоть.
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18.12.2020 12:36
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Тобто дочекаються моменту, коли залишиться лише 50% населення?
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18.12.2020 12:32 Ответить
по заголовку - 50% населення повинні робити її собі сами, як создавать так і колоть.
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18.12.2020 12:36 Ответить
Госслужащим, авакяновским птенцам и слугам уродов - остальнім забашлять прийдется
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18.12.2020 12:33 Ответить
Вселяким держпотворам та їх родинам!! Пересічні мають ,як завжди разраховувати на власні кошти !!)))
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18.12.2020 12:39 Ответить
ні, вони повинні наповнювати держбюджет у наступному році, щоб усілякі держпотвори та їх родини зробили щеплення за ці кошти. тобто повинні заплатити і за себе і за отого держслужбовця, за його сім'ю , за його дітей та за паливо для його машини та усіх його бабів. Оце і є держбюджет!
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18.12.2020 12:43 Ответить
вы сами их все выбирали... сами и ешьте
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10.02.2021 22:21 Ответить
Алё, какие "средства заложены в госбюджет"? Международный фонд выделил деньги на вакцинацию, а не на ваши дороги.
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.
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18.12.2020 13:06 Ответить
Нынешний проект бюджета, кроме всего прочего - это точное подтверждение наших предупреждений, что деньги Евросоюза и Всемирного банка Зеленский и К собираются тратить на что угодно, но не на вакцинацию. От заложенной на вакцинацию суммы 15, 091 млрд. гривен, оставили 2, 36 млрд. гривен пустив остальное на удовлетворение аппетитов группы поддержки из "Довиры" и "Батькивщины".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html?m=1
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18.12.2020 13:08 Ответить
Буквально вчера этот лопух заявлял, что нужно 90% вакцинировать... сегодня уже 50%.. Через неделю заявит, что достаточно уколоть только его и клоуна.
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18.12.2020 13:13 Ответить
Шмигаль на засіданні уряду пообіцяв_1) Україна отримає вакцину НЕ ПІЗНІШЕ ЄВРОПИ.
2) До кінця року в Україні буде 1 мільйон хворих українців.
Угадайте, де ПРАВДА з однієї спроби?
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18.12.2020 13:14 Ответить
50% скота должны чипировать а остальных просто отымеют в очко в качестве профилактики вирусов
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18.12.2020 14:06 Ответить
Может хватит уже об этом шмыргале? Тошнить начинает.
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18.12.2020 14:53 Ответить
Трындуны...Вы хоть медиков вакцинируйте. А вообще-то вакцины еще нет и помин, а может и до апреля не будет (СМИ). А планов громадье, размахов шаги саженьи ...
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10.02.2021 22:19 Ответить
 
 