Основной задачей плана вакцинации от коронавируса является охват 50% населения Украины, - Шмыгаль
Средства на вакцины от коронавируса в следующем году выделят из спецфонда государственного бюджета.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцин для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку заложены в Госбюджет... Спасибо, народные депутаты, за то, что проголосовали за создание соответствующего специального фонда. В следующем году этот спецфонд будет использоваться для закупки и обеспечения вакцинации", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что вакцинацию от коронавируса будут проводить на базе существующих кабинетов прививок, которых по состоянию на декабрь этого года насчитывается более 11 тыс.
По словам Шмыгаля, основной задачей плана вакцинации является охват вакцинацией 50% населения Украины. Приоритетными группами населения будут медработники, военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил, работники соцсферы, лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержке, работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Нацгвардию, ВСУ, Нацполицию, военнослужащих МВД, работники сферы образования, пожилые люди.
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Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html?m=1
2) До кінця року в Україні буде 1 мільйон хворих українців.
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