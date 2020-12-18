"Слуга народа" Кравчук о возможной отмене голосования по Шкарлету: Надо сначала уволить министра, а затем еще раз голосовать

В "Слуге народа" говорят, что есть юридическая коллизия относительно возможной отмены голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета, поскольку он принес присягу.

Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нельзя просто внести постановлением. Надо, условно говоря, сначала уволить, а потом снова голосовать. Поэтому это такая определенная юридическая коллизия. И господин Шкарлет является действующим министром. Опять же, надо как минимум разобраться, кнопкодавил ли депутат, чтобы он понес ответственность за это", - сказала Кравчук.

По ее словам, сначала нужно доказать, что кнопкодавство происходило. Кравчук заверила, что в "Слуге народа" все голосовали персонально.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Сергей Шкарлет назначен на должность министра образования и науки в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

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