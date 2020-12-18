"Слуга народа" Кравчук о возможной отмене голосования по Шкарлету: Надо сначала уволить министра, а затем еще раз голосовать
В "Слуге народа" говорят, что есть юридическая коллизия относительно возможной отмены голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета, поскольку он принес присягу.
Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Нельзя просто внести постановлением. Надо, условно говоря, сначала уволить, а потом снова голосовать. Поэтому это такая определенная юридическая коллизия. И господин Шкарлет является действующим министром. Опять же, надо как минимум разобраться, кнопкодавил ли депутат, чтобы он понес ответственность за это", - сказала Кравчук.
По ее словам, сначала нужно доказать, что кнопкодавство происходило. Кравчук заверила, что в "Слуге народа" все голосовали персонально.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Сергей Шкарлет назначен на должность министра образования и науки в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
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Потому надо переголосовать
Кто этих идиотов выбрал в парламент ???
От, от! Блін, та яка держава, яке суспільство - ТАКА ШКОЛА! Школа то елемент суспільства, а не навпаки! І, найголовніше, виховує людину не школа, а сім`я і оточення. Школа лише дає знання! А здатність і бажання ті знання отримувати в школі формуються в дитину у сім`ї!
Яка хата - такий тин. Який батько - такий син. Чув таке?
В тому й біда, що хреноі "батьки", які просто похерили своїх дітей винних в тому роблять когось - школу, державу, сусідів.. Та кого завгодно, але не самих себе. бачу, в тебе така проблема, а школа винна?
Треба уволіть кнопкодавів, і анулювати результати голосування.
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Зебіли, 73% ідіотів, кого ж ви там понавибирали?! То і є ваші новіє літца, ну зовсім чесні, зовсім не такі, як старі?
И у позорного столба
Кишкой поледнего вора
Последнего "слугу" удавим
Вона свідомо йде на те щоби залишити голосування в силі і свіомо намагається створити перепони на шляху відміни голосування.
Але якщо її фантазія буде прийнята то демократія у ВР перестане існувати, буде узурпація влади
а срака мляті - пенкаля
и а вы дакажите (с)