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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 17 человек, выявлено 1658 новых случаев, среди заболевших 106 детей и 66 медиков, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки COVID-19 заболели 1658 жителей Киева, 17 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1658 больных COVID-19, умерли 17 человек. Всего за период пандемии в столице 1679 летальных случаев от вируса. На сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания уже 98 330", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 53 девочки от четырех месяцев до 17 лет. А также 657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет и 53 мальчика от пяти месяцев до 17 лет. Заболели также 66 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 442 человека. Всего коронавирус преодолели 31 215 жителей столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 453, Днепровском - 275 и в Деснянском районе - 196 случаев.

"Если в течение прошедших нескольких дней количество госпитализированных несколько снижалось, то за последние сутки вновь достигло более ста пациентов, - отметил мэр Киева. - В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 20 детей. 1071 пациент - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1361 человек. На аппаратах ИВЛ - 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - свыше 48%", - подчеркнул Кличко.

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 17 человек, выявлено 1658 новых случаев, среди заболевших 106 детей и 66 медиков, - Кличко 01
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ВНЕЗАПНО.
Достав из широких трусов
Толстую маску с Его хлеборезку
В ней Наш Мэрок грянул в Ростов,
но получил там в поле березку

Давай, давай, будуй,

но получишь просто .... ну вы поняли?
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18.12.2020 12:38 Ответить
 
 