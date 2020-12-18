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Вчера минимум три нардепа отсутствовали во время голосования, хотя их карточки сработали, - депутат "Голоса" Железняк

Вчера минимум три нардепа отсутствовали во время голосования, хотя их карточки сработали, - депутат

В "Голосе" заявили, что в парламенте вчера, 17 декабря карточки не менее троих нардепов проголосовали, хотя их самих не было в сессионном зале на момент голосования.

Об этом рассказал журналистам нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас уверенное доказательство того, что вчера несколько народных депутатов, по меньшей мере три не были во время голосования, хотя их карточки голосовали. Вы слышали о господине Суркисе, эту информацию никто не опровергает. Но мы вчера проводили свое собственное расследование, пересмотрели все видео, и у меня есть доказательства, которые дают понимание, когда в ложе находятся 5 человек, через секунду к голосованию уже голосует 8 человек, то у нас или очень спортивные народные депутаты, или по меньшей мере три карточки сработали", - сказал Железняк.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Кравчук о возможной отмене голосования по Шкарлету: Надо сначала уволить министра, а затем еще раз голосовать

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В ручную пускай голосуют,те у кого руки заняты другими делами зарплату не получат.
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18.12.2020 12:53 Ответить
це лише власним підписом на листочку.
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18.12.2020 13:36 Ответить
ну переголосуют. Ну и шо? Зеленые выродки поумнеют?
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18.12.2020 13:00 Ответить
їх такими совтворили, звідки там уму узятися.
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18.12.2020 13:37 Ответить
ну так шо трудно этих депутатов вычислить и зачмырить? шо вы все языки в ж о п у засовуете? боитесь?
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18.12.2020 13:00 Ответить
це часозатратно. лише через тиждень побачимо перші результати.
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18.12.2020 13:39 Ответить
За плагиатора голосуют плагиаторы.
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18.12.2020 16:29 Ответить
Случайно, не этот ли деятель присвоил "легитимному" звание "проффесора"? Сколько там еще желающих совершить научные подвиги!
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18.12.2020 16:31 Ответить
 
 