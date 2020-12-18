Вчера минимум три нардепа отсутствовали во время голосования, хотя их карточки сработали, - депутат "Голоса" Железняк

В "Голосе" заявили, что в парламенте вчера, 17 декабря карточки не менее троих нардепов проголосовали, хотя их самих не было в сессионном зале на момент голосования.

Об этом рассказал журналистам нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас уверенное доказательство того, что вчера несколько народных депутатов, по меньшей мере три не были во время голосования, хотя их карточки голосовали. Вы слышали о господине Суркисе, эту информацию никто не опровергает. Но мы вчера проводили свое собственное расследование, пересмотрели все видео, и у меня есть доказательства, которые дают понимание, когда в ложе находятся 5 человек, через секунду к голосованию уже голосует 8 человек, то у нас или очень спортивные народные депутаты, или по меньшей мере три карточки сработали", - сказал Железняк.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

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