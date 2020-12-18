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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму, - глава Минобороны Таран

Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму, - глава Минобороны Таран

По имеющейся информации, в настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ накануне заседания в Киеве министров обороны и иностранных дел Украины и Турции в формате "квадриги".

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - сказал Таран.

Министр обороны также назвал опасным препятствование Россией свободному судоходству в Керченском проливе. Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния.

Таран также ответил на вопросы журналистов турецких информационных агентств Anadolu и Demirören.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов
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Топ комментарии
+8
а ти на шо надеялось голосуя за Зеленского?
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18.12.2020 12:59
+7
Тоді Україна де факто стане ядерною державою. росія силою змінить безядерний статус України, розмістив на її території ядерну зброю.
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18.12.2020 12:53
+4
Крымчан можно поздравить с новым статусом ядерных заложников.
И натовской мишени, хотя московиты могут загадить Крым радиацией
и без помощи НАТО - на это ума как раз хватит.
Жгите ещё, дебилы, вам такое полезно.
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18.12.2020 13:20
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Тоді Україна де факто стане ядерною державою. росія силою змінить безядерний статус України, розмістив на її території ядерну зброю.
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18.12.2020 12:53 Ответить
Ядерное оружие в Крыму со времен совка и никуда оно не девалось..Гребаный Таран и его оточення..
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18.12.2020 13:14 Ответить
Бот, там его отродясь никогда не было и никогда не будет. Ибо просто незачем... Ракету по баллистике гораздо проще закускать с уральских ипеней, чем с Крыма
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18.12.2020 13:52 Ответить
В Крыму находилось одно из хранилищ ядерного вооружения (12 управление министерства обороны). На доме, в котором я жил, на фасаде цифры 1955. Городок строился для военных, которые обслуживали это вооружение. Так что не рассказывай то, про что не знаешь.
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18.12.2020 14:35 Ответить
Треба тимчасово вийти з договору про ядерне роззброєння. І в преамбулі підкреслили: тимчасово, до моменту повного виконання гарпетій Будапештського меморандуму і припинення окупації наших територій.
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18.12.2020 13:19 Ответить
Це побачили в Глазах путіна на пресконференції.
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18.12.2020 12:55 Ответить
А вы на что надеялись? Плохо только что Украина и в ус не дует и не думает вооружаться, надеясь что ее защитит Ахметов, Фирташ, Коломойский и Порошенко
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18.12.2020 12:55 Ответить
а ти на шо надеялось голосуя за Зеленского?
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18.12.2020 12:59 Ответить
Ето ты в урне сидело и видело за кого я голосовал? Само небось за рыговского московского дячка и олигофрена Петьку голосовало?
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18.12.2020 13:02 Ответить
почему не думает? я себе калаш купил, Хороший такой, 7,62Х39.
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18.12.2020 13:01 Ответить
Полицаи лицензию на калаш с нуля дали, или вы до этого гладкостволом владели?
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18.12.2020 17:19 Ответить
з Гуантанамою все готуюються перестрілюватися)). От придурки навіжені ..
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18.12.2020 13:03 Ответить
Есть сомнения ?? -
-
Посмотрите в глаза ПУКину ! = = = = =
.
https://www.youtube.com/watch?v=1JV-NVoL8s0

.
.
.
\
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18.12.2020 13:04 Ответить
сподіваюсь крисчани отримали те, що хотіли, бо, якщо що, то перший постріл з ЯЗ буде по них ))))
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18.12.2020 13:04 Ответить
А мы ожидаем до нового года из нарабсеи благую весть и, о, да, много музыки(лебединое озеро), как и последующий парад суверенитетов.ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУРЯТСКИЙ ХУРАЛ - ИНСТИТУТ СПЛОЧЕНИЯ НАЦИИ. Одним словом, хутинау пламенный привет от бывшего пациента из Шарите
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18.12.2020 13:18 Ответить
Крымчан можно поздравить с новым статусом ядерных заложников.
И натовской мишени, хотя московиты могут загадить Крым радиацией
и без помощи НАТО - на это ума как раз хватит.
Жгите ещё, дебилы, вам такое полезно.
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18.12.2020 13:20 Ответить
Нам би таку красуню мати,потужністю 25 мегатон.В США було таких на озброєні близько 500 штук.Хто володіє такою зброєю,той володіє світом.На жаль в москалів теж є ядерна зброя,звісно вони брешуть за кількість.Але все одно мають.Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, - глава Міноборони Таран - Цензор.НЕТ 1514
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18.12.2020 13:20 Ответить
Кому конкректно?Зеленій "владі"?
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18.12.2020 14:19 Ответить
да грязную склепали бы и достаточно, все равно если ядреная бабахает там процентов 40 взаимодействует а остальное разлетается - эффект шантажа почти тот же
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18.12.2020 17:24 Ответить
Давно пора этих кацапских пид@ров обосанных мочить всем миром, пока не поздно..благо, что они много где уязвимы..надо лишь политическую волю проявить
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18.12.2020 13:20 Ответить
Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, - глава Міноборони Таран - Цензор.НЕТ 3753
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18.12.2020 13:27 Ответить
Ппц только представить как засрут крым. Крымчане что вы наделали
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18.12.2020 13:28 Ответить
а ви її точно запросили на платформу по деокупації Криму? чи префікс де- в рашці сприйняли не так? може ще в очі разок глянути з виглядом побитої собаки.....позорище, а не керівництво країни.....президенти всрані.
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18.12.2020 13:31 Ответить
Поплач і попроси військових щоб перешкодили.
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18.12.2020 13:36 Ответить
Сенсаційна новина.
16 січня 2015- https://www.radiosvoboda.org/a/26797960.html До Криму почали завозити ракети, здатні носити ядерні боєголовки - Джемілєв
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18.12.2020 13:41 Ответить
Та да,тут на Цензоре и Джамилев и еще,не помню,года 2-3 назад трвндели,шо в Крым завезли 10 ядерных . бомб.
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18.12.2020 20:17 Ответить
Чому світ дозволяє мордору зброю масового знищення розміщувати на окупованих територіях? Чому Трампакс їхні яйця не щемив в усіх галузях? А тому що вони самі його яйця щемлять. От такий був в Америці препіздєнт.
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18.12.2020 13:49 Ответить
Таран - ты посто тупой писдливый баран. ядерное оружие в Крыму - просто бессмыслица ибо гораздо проще и надежнее пулять ядрен-батоном с уральских ипеней.
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18.12.2020 13:50 Ответить
Оно то так проще ясен день, только московиты всегда говорили что желают это г пулять с чужой территории, дабы ответка не к ним летела.
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18.12.2020 17:27 Ответить
А шо там з українською ядерною зброєю? Так, скиглити та розмазувати смарчкі по своїй пиці на багато простіше ніж захищати,працювати та нищити ворога.
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18.12.2020 14:09 Ответить
НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬСЯ И НАКАЗАТЬ РОССИЮ ВСЕМ МИРОМ !!! ГЛАВНОЕ НИКОГО ИЗ НИХ НЕ ЖАЛЕТЬ !!!
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18.12.2020 14:09 Ответить
Тут другое. Надо этим пользоваться. Строить совместные базы военные от Измаила до Николаева. Хотя бы в том числе и для инфраструктуры и рабочих мест. С Англией и США! В румынском порту Констанца ещё с совковых времён топливом бункеровались америкосы. А позже--так само собой.
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18.12.2020 14:38 Ответить
 
 