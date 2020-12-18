Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму, - глава Минобороны Таран
По имеющейся информации, в настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ накануне заседания в Киеве министров обороны и иностранных дел Украины и Турции в формате "квадриги".
"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - сказал Таран.
Министр обороны также назвал опасным препятствование Россией свободному судоходству в Керченском проливе. Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния.
Таран также ответил на вопросы журналистов турецких информационных агентств Anadolu и Demirören.
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Посмотрите в глаза ПУКину ! = = = = =
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https://www.youtube.com/watch?v=1JV-NVoL8s0
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И натовской мишени, хотя московиты могут загадить Крым радиацией
и без помощи НАТО - на это ума как раз хватит.
Жгите ещё, дебилы, вам такое полезно.
16 січня 2015- https://www.radiosvoboda.org/a/26797960.html До Криму почали завозити ракети, здатні носити ядерні боєголовки - Джемілєв