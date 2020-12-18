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Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения в период карантина

Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения в период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID -19)".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, закон направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности в условиях принятия необходимых противоэпидемических мероприятий.

"Согласно документу, право на получение помощи по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантина распространяется на граждан, получающих пенсии. Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина", - говорится в сообщении.

Так, для поддержания конкурентоспособности на рынке труда закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

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Как сообщалось, 2 декабря Верховная Рада приняла закон №3486, направленный на обеспечение социальной защиты населения, которое может пострадать от последствий распространения коронавирусной болезни COVID-19.
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бубочька холосая - новости только про раздачу плюшек.
Про дыру в бюджете, воровство и прочие прелести бубочка не ссобщает
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18.12.2020 12:53 Ответить
Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения в период карантина - Цензор.НЕТ 5001
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18.12.2020 12:54 Ответить
Какая разница,что барану подсунули,то и подПИСАЛ...
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18.12.2020 12:58 Ответить
Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения в период карантина - Цензор.НЕТ 2645
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18.12.2020 12:59 Ответить
Шмаркля - ты бы лучше тесты бесплатные сделал для людей.
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18.12.2020 13:07 Ответить
А все ж таки ФОПів то кинули, наобіцяли багато, а КВЕДи на допомогу лише обранним. А інші хай ідуть у дупу... десь так це відбулося.
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18.12.2020 13:08 Ответить
зрада.
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20.12.2020 19:16 Ответить
 
 