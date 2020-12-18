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УГО (176) Железняк Ярослав (407) Шкарлет (297)

Подал запрос в УГО предоставить запись голосования за Шкарлета с их камер, - Железняк

Подал запрос в УГО предоставить запись голосования за Шкарлета с их камер, - Железняк

В парламенте ждут от Управления государственной охраны видео с их камер видеонаблюдения момента голосования за министра образования Сергей Шкарлета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"У нас в Верховной Раде, как вы знаете, есть две камеры. Первая - это ТРК "Рада". Там можно частично увидеть неперсональное голосование. Вторые камеры - находящиеся на балансе Управления государственной охраны, именно эти камеры используются для того, чтобы привлечь к ответственности народных депутатов за неперсональное голосование. Я вчера обратился к руководителю УГО, чтобы нам предоставили эти видео. Как только я их получаю, как заместитель председателя фракции "Голос", я его распостраню, в том числе предоставлю доступ журналистам", - сказал Железняк.

Он добавил, что кроме того, это видео изучит регламентный комитет и правоохранительные органы.

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Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
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В цей день була злива і скажені пориви вітра пообривали провода с камер, тому записів немає.
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18.12.2020 14:32 Ответить
Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк - Цензор.НЕТ 4127
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18.12.2020 14:38 Ответить
Старый м..к. Его тоже на свалку, вместе с сыночкой
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18.12.2020 15:27 Ответить
Скажут, что запись не сохранилась
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18.12.2020 15:26 Ответить
 
 