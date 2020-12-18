Зеленский назначил стипендии 24 ученым и педагогам сроком на два года, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям образования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства подписал указ №579/2020.

Согласно документу, государственные стипендии сроком на два года назначат 24 ученым и педагогам.

"Современный мир развивается благодаря новым знаниям и технологиям. Именно поэтому конкурентоспособная и успешная Украина невозможна без качественного образования. Мы активно поддерживаем украинских педагогов и создаем все условия для их социальной защиты", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назначил пожизненные стипендии 6 учителям.

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