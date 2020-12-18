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Зеленский назначил стипендии 24 ученым и педагогам сроком на два года, - указ

Зеленский назначил стипендии 24 ученым и педагогам сроком на два года, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям образования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства подписал указ №579/2020.

Согласно документу, государственные стипендии сроком на два года назначат 24 ученым и педагогам.

"Современный мир развивается благодаря новым знаниям и технологиям. Именно поэтому конкурентоспособная и успешная Украина невозможна без качественного образования. Мы активно поддерживаем украинских педагогов и создаем все условия для их социальной защиты", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назначил пожизненные стипендии 6 учителям.

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Зеленский назначил стипендии 24 ученым и педагогам сроком на два года, - указ - Цензор.НЕТ 8252
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18.12.2020 13:05 Ответить
Огласите весь список. Для просмотра. Интересует некий папа Саша. Есть он там или его тем таки нет?
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18.12.2020 13:06 Ответить
бл@дота с Ермаковской жОПУ гасит конфликт в ВР со Шкарлетом? ИЛИ СЕЕТЕ ХАОС ДАЛЬШЕ? ДЛЯ ЧЕГО ВАС СЮДА КРЕМЛЬ И ПОСАДИЛ?
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18.12.2020 13:08 Ответить
да. здесь пожалуйста.. а инвалиды без рук и ног должны доказывать, что у них нету конечностей, чтобы получить мизерную пенсию. и люди после инсульта которые не могут ни читать ни писать тоже обивают пороги.
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18.12.2020 13:42 Ответить
Интересное кино выходит - основное количество "стипендиатов" еще Хрущова/Брежнева помнят. Чему они учат сейчас - вопрос риторический...
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18.12.2020 13:55 Ответить
А своего папочку не забыл внести в список!!
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18.12.2020 14:30 Ответить
 
 