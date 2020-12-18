Арестович: Сообщение о смерти воина из-за интоксикации - техническая ошибка. Я перепутал и обнародовал версию оккупантов
Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе ошибочно опубликовала российскую версию относительно смерти военнослужащего одной из механизированных бригад.
Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Арестович,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.
"Прошу прощения за дезинформацию общества. Вчера на странице Делегации было обнародовано сообщение о возвращении украинской стороне тела одного из наших военнослужащих, который по неизвестным пока обстоятельствам оказался на временно неподконтрольной правительству Украины территории и погиб там", - написал Арестович. Он процитировал текст вышеотмеченного сообщения, в котором речь идет о том, что украинский воин якобы погиб от алкогольной или наркотической интоксикации.
"Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично. Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов", - подчеркивает Арестович.
Далее он также опубликовал официальное заявление украинской стороны в ТКГ относительно данного события:
"17 декабря благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, 14.12.20, по неустановленным обстоятельствам попал на временно неподконтрольную территорию. Причины его смерти установит следствие. Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего", - сказано в заявлении украинской стороны.
Пожалуйста, подождите...
Мы давно поняли на кого ты работаешь!
А точка зрения всегда зависит от места сидения!
Совісті - ні на грам...
Але дуже м'яко, з огляду на неприпустимість брехні.
Однозначно- Лайк!
Співчуття рідним...
Достойный профессионал в команде зеленых бестолочей.
Особиста відповідальність за "тенічну помилку" О. Арестовича за підмах ворогу це:
1. Особиста "доганка"?
2. Особиста "доганочка"?
3. Особиста "доганюсенька" з підвищеною премією у вигляді додаткової баблусі від Зе-ленусі?
4. Може за такі речі, таких ораторів підвішувати за ..ця? Нехай гойдаються...?
Власно я би обрав Арестовичу варіант № 4.
ТО ШО, БЛІН ТВОЮ ДІВІЗІЮ РАЗВЄДОВАТЄЛЬНУЮ - РОБОТ ? Чи ти вже як Лохдаун акружіл сєбя ТАТАРОВИМ З ЄРМАКОМ?
Хоча чи вибераючи клоуна в президенти хтось бажав почути правду ..., посміятися ..
Горіла хата...
... але коли з захисника роблять алкоголіка ..., а потім він оказуеться задушений ..., це не сміх ..для нормально розвинутих ...,
А коли в когось помилка чи сміх в того реально діагноз...
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
мразь ты арестович.
обвинил, наврал, запутавший, опутанный.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»