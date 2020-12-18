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Новости Агрессия России против Украины
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пьянство (867) смерть (9177) военнослужащие (5992) Арестович Алексей (330)

Арестович: Сообщение о смерти воина из-за интоксикации - техническая ошибка. Я перепутал и обнародовал версию оккупантов

Арестович: Сообщение о смерти воина из-за интоксикации - техническая ошибка. Я перепутал и обнародовал версию оккупантов

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе ошибочно опубликовала российскую версию относительно смерти военнослужащего одной из механизированных бригад.

Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Арестович,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

"Прошу прощения за дезинформацию общества.  Вчера на странице Делегации было обнародовано сообщение о возвращении украинской стороне тела одного из наших военнослужащих, который по неизвестным пока обстоятельствам оказался на временно неподконтрольной правительству Украины территории и погиб там", - написал Арестович. Он процитировал текст вышеотмеченного сообщения, в котором речь идет о том, что украинский воин якобы погиб от алкогольной или наркотической интоксикации.

"Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично. Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов", - подчеркивает Арестович.

Далее он также опубликовал официальное заявление украинской стороны в ТКГ относительно данного события:

"17 декабря благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, 14.12.20, по неустановленным обстоятельствам попал на временно неподконтрольную территорию. Причины его смерти установит следствие. Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего", - сказано в заявлении украинской стороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские террористы вернули украинского военного задушенным - а не пьяным, как изначально заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ

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Топ комментарии
+127
если бы не всплыла экспертиза которую слил журналистам патриот Украины то хер бы вы заднюю включали
ошибка это вы зеленые уроды. все
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18.12.2020 13:07
+97
мудозвон.
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18.12.2020 13:05
+89
дебил конченый!
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18.12.2020 13:05
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Страница 3 из 3
Пане Арестович, ваша помилка не технічна, а сугубо ментальна.
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18.12.2020 16:12 Ответить
Ну и козёл,впрочем как и власть !
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18.12.2020 16:17 Ответить
МАЙОР БУВ НАПІДПИТКУ і ПОДІЛИВСЯ З НАМИ СВОЇМИ ВІДЧУТТЯМИ СИТУАЦІЇ. ІНТОКСІКАЦІЯ..
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18.12.2020 16:23 Ответить
Нет, арестович, такая отмазка не катит от слова совсем.Думал с прихвостнями бубочки сделать ему комфортное пространство, чтоб оно не объяснялось, чтобы его не тыкали в "перемирие", запреты на ответку и т.д.а тут раз и слили акт экспертизы и уже непросто скандал, а выставлена на показ суть твоей морали, твоих жизненных принципов и тех кому ты кинулся прислуживать.
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18.12.2020 16:23 Ответить
В отставку, немедленно!
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18.12.2020 16:26 Ответить
шас!
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18.12.2020 16:50 Ответить
Мразь, ты опубликовал версию своих хозяев. А после зашквара, как обычно, косишь на "техническую ошибку", или "выдернули из контекста". Какое низкое существо.
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18.12.2020 16:37 Ответить
гнида українська просто!
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18.12.2020 16:51 Ответить
он беларуско-кацапская гнида (не украинская)
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18.12.2020 18:26 Ответить
зрозуміло хто йому цидулки пише
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18.12.2020 16:53 Ответить
было у мамы одна сына и та леворукая технически и и левомозглая по скрепе..
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18.12.2020 16:53 Ответить
И было, как водится, у старика три сына. Двое приличные люди, а третье - арестович.
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18.12.2020 17:03 Ответить
Арестовича призначили розвінчувати фейки, кажете? Він тільки поширювати їх може!😠😠
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18.12.2020 17:18 Ответить
Єзуїт він і в Африці ЄЗУЇТ.
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18.12.2020 17:23 Ответить
Ошибка?не думаю---просто далі заданий ході так как стала все известна правда--ето очередная консерва которая вскрилась
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18.12.2020 17:33 Ответить
****** кошерная.
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18.12.2020 17:38 Ответить
Где то я слышал, что это тело офицер спецслужбы - кгб. Слух или правда? Если правда то понятно кто принимал присягу у лэйтынанта сбу.
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18.12.2020 17:38 Ответить
Не волнуйся конфетка......
Мы давно поняли на кого ты работаешь!
А точка зрения всегда зависит от места сидения!
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18.12.2020 18:12 Ответить
вибачайся і йди у відставку
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18.12.2020 18:20 Ответить
Та нічого він не напутав. Просто не сподівався, що правдива інформація спливе. арестович став агентом впливу російських спецслужб. Його ймовірно завербували і він став працювати на єрмака (зеленський це тільки вітрина за якою відбувається антиукраїнська політика). Питання, скільки ще таких консерв розкриється у найближчому майбутньому.
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18.12.2020 18:24 Ответить
в оточенні Зе порядних людей не буває, усі пройдисвіти
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18.12.2020 18:26 Ответить
Ты ж, дорогой, так не ошибайся. Дурно пахнет. В нашей стране и так есть кому вонять.
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18.12.2020 18:31 Ответить
Технічна помилка чи брудні гроші? Пісні Арестовича в стилі 95-ого кварталу. Якщо добре заплатять, то й на піаніно без рук збацає. Що тут що там - хуцпа і брудні гроші. Тільки там "шуткують" проти України, а тут "технічно помиляються". Але ж Арестович сам якось відверто сказав, що він не є патріотом України, його "не турбує розвиток української культури" і "не колишуть" національні питання, і йому "плювати" на питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, становлення нації і мови. Про це вжє писалось тут на Цензор-нет Джерело: https://censor.net/ua/n3227890 То хто ж тоді він, цей "не патріот", як його можна назвати, чому саме він увійшов в команду найбільшого розчарування року?
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18.12.2020 18:51 Ответить
Це і Все,що потрібно про нього знати. Вичерпно.
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18.12.2020 22:11 Ответить
Ось Арестович й разкрив свої інформприйомчики - розшарювати фейки , з особою мабуть наслодою рашистські,,,
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18.12.2020 19:04 Ответить
Здається той випадок, коли треба йти у відствку - інформаційному раднику ТАК виконати свою роботу , на ТАКІЙ темі з ТАКИМИ НАСЛІДКАМИ для репутації... й просто вибачитись ... за попрану пам"ять загиблого воїна ...
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18.12.2020 19:17 Ответить
Єто ти на должности техническая ошибка.
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18.12.2020 19:12 Ответить
Ні, він, вочевидь - "ашипка" природи.
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18.12.2020 22:13 Ответить
Арестович - огидна гнида!
Совісті - ні на грам...
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18.12.2020 19:36 Ответить
Не стоило алексей идти в жополизы к телам,у которых даже говно в руках ржавеет. Измазаться легче чем отмыться.
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18.12.2020 19:56 Ответить
Такого,від душі, комента давно не зустрічав!
Але дуже м'яко, з огляду на неприпустимість брехні.
Однозначно- Лайк!
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18.12.2020 23:08 Ответить
Родственники давайте иск в суд и на бабки пусть линяет.
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18.12.2020 19:58 Ответить
Оооо! Тут така ситуація може виплинути що родичам ще прийдеться платити за видачу тіла, дякуючи цій всій ***********
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18.12.2020 20:26 Ответить
Не тринди. Якщо родичі надумають судитися, допоможу.
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18.12.2020 22:15 Ответить
Чим допоможете то?? Проведете слідчі дії за допомогою собаки?? 14 числа не стало людини в підрозділі. Зараз звичайно заднім числом почнуться доповідні та інше. Але сам факт якби не тіло яке видали то і виходить .....
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18.12.2020 22:30 Ответить
Хорошим адвокатом.
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18.12.2020 22:40 Ответить
А хороший адвокат що зробить??? Хто його допустить на ВОП?? Хороший адвокат візьме гроші і скаже ну всьо так і було. Тут факти.
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18.12.2020 22:46 Ответить
Ваиріантів декілька, але, як на мене, позов до арестовича за приниження честі і гідності Вояка.
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18.12.2020 22:52 Ответить
Так вже потрібно подавати. Поки не забулося. І щоб 33 рази ходивші десь кудись колись чи за пивом чи наркотою зрозуміли що ляпати
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18.12.2020 22:57 Ответить
Точно так.
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18.12.2020 22:59 Ответить
Це можуть зробити рідні чи довірені особи, якщо такі, або однополчани.
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18.12.2020 23:04 Ответить
Арестович еще та щлюХа...
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18.12.2020 20:04 Ответить
На какой поmойке вы подобрали эту гниду,который 333 раза был за линией фронта и лично устранил кокоманданте Захерчеко, Гиви и Моторолу...
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18.12.2020 20:10 Ответить
Блд, є хоч один реальний зелений патріот України? Чи усі при позелененні стають ось такими арестовичами? Бридко читати це лайно!
Співчуття рідним...
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18.12.2020 20:16 Ответить
В команде ЗЕлупина сразу озвучивают методички ФСБ и лишь при появлении фактов начинают что то мямлить. Вспомнить хотя бы чушь которую несли о сбитом Боинге в Иране.
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18.12.2020 20:24 Ответить
Та да. Про Іран треба ще згадати, хто цій ************** кавау подавав...
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18.12.2020 22:18 Ответить
Советник по противодействию фейкам.
Достойный профессионал в команде зеленых бестолочей.
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18.12.2020 21:17 Ответить
І таких в ОП - ціла купа (починаючи з самого нелоха).
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18.12.2020 21:26 Ответить
Да "какая разница"©
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18.12.2020 21:56 Ответить
Юстас Алексу - "перепутайте".
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18.12.2020 22:37 Ответить
Хорошим адвокатом.
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18.12.2020 22:41 Ответить
карамелька- чоколадке- мармеладку
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18.12.2020 22:59 Ответить
Пограймо!

Особиста відповідальність за "тенічну помилку" О. Арестовича за підмах ворогу це:
1. Особиста "доганка"?
2. Особиста "доганочка"?
3. Особиста "доганюсенька" з підвищеною премією у вигляді додаткової баблусі від Зе-ленусі?
4. Може за такі речі, таких ораторів підвішувати за ..ця? Нехай гойдаються...?
Власно я би обрав Арестовичу варіант № 4.
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18.12.2020 23:16 Ответить
А хіба ті у кого є ну оте, за що Ви підвісити пропонуєте, хіба вони так себе поводять? таке говорять? на таких як у жОПУ Єрмака працюють?
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18.12.2020 23:24 Ответить
Респект ))
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18.12.2020 23:40 Ответить
ЕЕЕЕй альььо, розвідник-філософ- ПСИХОЛОГ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ - шо такоє тєхнічєскій сбой? Тєхнічєская ашібка?
ТО ШО, БЛІН ТВОЮ ДІВІЗІЮ РАЗВЄДОВАТЄЛЬНУЮ - РОБОТ ? Чи ти вже як Лохдаун акружіл сєбя ТАТАРОВИМ З ЄРМАКОМ?
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18.12.2020 23:18 Ответить
Да ладно....забубенное, перманентное вранье пацаков назвал "технической ошибкой"...чего уж там,бывает...
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18.12.2020 23:36 Ответить
Я в шоці... і він продовжуе працювати ?
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18.12.2020 23:49 Ответить
Можна уявити яку інформацію зливає офіс президента , де вони її беруть ?}}} ..
Хоча чи вибераючи клоуна в президенти хтось бажав почути правду ..., посміятися ..
Горіла хата...
... але коли з захисника роблять алкоголіка ..., а потім він оказуеться задушений ..., це не сміх ..для нормально розвинутих ...,
А коли в когось помилка чи сміх в того реально діагноз...
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18.12.2020 23:56 Ответить
Мене лякає інше. Коли звалив Шапкокрад - вони усі якось розтанули, в основному в Росії. Багато з них працюють на рашистів у пропаганді. Інші бізнес крутять вже у рашистів . Але скільки ж їх повернулося! Й кажуть уХйлу кінець , може там не дуже все й зміниться АЛЕ... Місця не вистачить Арестовичам у Соловйових , куди подінуться татарови з Єрмаками... ТО ЩО ? ЗНАЧИТЬ ВОНІ ВПЕВНЕНІ В СВОЄМУ МАЙБУТНЬОМУ ЖИТТІ В УКРАЇНІ? в якій? з ким? Під ким? ну дебіл нарцис не думає так вперед а оці всі кремлівські холуї?
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19.12.2020 00:12 Ответить
звичайно, що впевнені..бо проукраїнські прийшовши до влади боряться один з одним ..їм не до них...з кожним разом ******* реальні можливості які їм було дано не по їх заслугам , з Неба...чи дася ще шанс?)))
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19.12.2020 01:51 Ответить
Арестович: Повідомлення про смерть воїна через інтоксикацію - технічна помилка. Я переплутав і оприлюднив версію окупантів - Цензор.НЕТ 1924
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19.12.2020 00:07 Ответить
Арестович отмазывает банду ермака-Козыря и кравчучки, как пособников террористов.

https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
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19.12.2020 03:43 Ответить
Арестович признался, что работает по методичкам кремля.
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19.12.2020 03:48 Ответить
не проверил?
мразь ты арестович.
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19.12.2020 06:06 Ответить
Синонимы к слову «перепутал»
обвинил, наврал, запутавший, опутанный.
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19.12.2020 06:16 Ответить
63-летний актер Дольф Лундгрен женился на своей 24-летней возлюбленной Эмме Крокдал.
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19.12.2020 06:39 Ответить
Здається, що помилка тут - Арестович
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19.12.2020 08:16 Ответить
О Боги! Так он берет новости из их новостных каналов?!
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19.12.2020 08:36 Ответить
Та шо вы вцепились в эту шестерку пуйловскую?! Тут Татаров смылся, злое...учая москальская крыса! Сидел ведь на самом верху, в теплом гнездышке величайшего, имел доступ ко всем без исключения секретам, гнобил оборонку. Как только запахло уголовкой, так и свалил. Повод был плёвый, злоупотребления какие-то жалкие, но крыса точно знала, что за ним целый хвост державної зради с тремя пожизненными на конце. А заметили, как за мертвечука зашептались, когда его карточка проголосовала за Шкарлета в Раде в отсутствие самого мертвечука? Про кримінальну відповідальність зашушукались. Вот что Байден животворящий делает! Еще в должность не вступил, а уже какая волна очищения разгоняется))) По ходу, у зелепупса времени до инаугурации Байдена только и осталось. Дальше - писец. Кстати, этому зечуханцу билетика на инаугурацию не прислали. Не поедет, поскольку сильно занят разглядыванием желания мира в глазах Владимвладимыча. Парни, в нашей правящей верхушке окопалась целая кремлевская шайка. Писюнист им нужен исключительно как информационная ширма. Клован косячит, мы громко возмущаемся и блюем от видосиков, и мало кто видит, что творится Ермаками/Портновыми/Татаровыми под управлением мертвечука.
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19.12.2020 08:58 Ответить
Арестович: Повідомлення про смерть воїна через інтоксикацію - технічна помилка. Я переплутав і оприлюднив версію окупантів - Цензор.НЕТ 3234
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19.12.2020 09:07 Ответить
Те, що Зеленський «гібридний капітулянт», «бікфордів шнур» чи «капсуль-детонатор» у руках кремлівського карлика, - це півбіди для українців. Вони знають, що робити з такими як він, щоб не було великої всеукраїнської біди. Приклади - Помаранчева революція і Революція гiдності.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
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19.12.2020 13:40 Ответить
Хакеры кацапстана взломали стратегически важные госресурсы США, потянули огромный массив информации. Заодно и по вакцине от ковида пошуршали. А майор Трампов эту спецоперацию надежно прыкрывает. Вот казалось бы, как это нас касается? Ну, кроме того, что нам неприятно, что москали вкрай распоясались. А вот как нас это касается. Москали спешат натворить делов, пока Байден к власти не пришел. Наша шобла кремлевских шнырей при преЗеденте Украины тоже спешит-торопится. Скоро с нашей зеШмаркли спросят за все, что он творил и позволял творить во вред Украине. Наступает очень интересное время. Беню к ногтю прижмут, с бубочки про московские бабки спросят, что на кварталы да сватов со слугами тратил. Бубочка ведь с самого начала за яйца кремлем подвешен. Не слышали? Канал в ютубе "Гончаренко рулит", такое себе интересное "инвертю" с Дмитрием Чекалкиным. Рекомендую. Там и про операцию "Буратино" есть. В курсе, что Чекалкин мог стать нашим президентом? )))
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19.12.2020 10:12 Ответить
А хіба не дивує те, що Юля знала про Буратіно ще у далекому 2017 році , доречі у ХАРДІ Влащенко вона не викисала увесь 17-18 роки , де зараз повія Влащенко, й де рейтинг Юлі - але то таке... Чому Юля підспівує зараз ЗЕленим уродам- теж на крючечку. Адже жвона не така дура рятувати себе потопаючими . Ви праві дуже наглюче зараз крмляді в жОПУ діють поспішаючи...
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19.12.2020 12:54 Ответить
Вова хочет посмотреть Пу в глаза.
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19.12.2020 20:01 Ответить
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