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Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии, - посол Германии Фельдгузен

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии, - посол Германии Фельдгузен

Украина имеет шанс стать площадкой производства лекарственных препаратов для борьбы с пандемией COVID-19, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Хотя нам необходимо международное сотрудничество и глобализация, и Германия будет оставаться преданным сторонником этих процессов в будущем, есть вещи, которые необходимо переносить на родную почву. Это инициатива в пределах немецкой экономики, которая предусматривает, что жизненно необходимые товары, которые нам необходимы, в том числе для того, чтобы бороться с пандемией, например, основные ингредиенты медицинских препаратов, необходимо производить ближе к дому. Это также шанс для Украины", - сказала Фельдгузен во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Посол уточнила, что Украина географически близка ЕС, Германии и имеет большой объем квалифицированных трудовых ресурсов. По ее словам, Украина может стать той страной, где лекарственные препараты и также другие категории продуктов, могут производиться.

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Фельдгузен призвала Украину продолжать реформу системы общественного здоровья, чтобы она могла реагировать на пандемии, которые, вероятно, будут появляться.

"Если сопоставить Германию и Украину, внедрившие в начале жесткие меры, ограничения, обе наши страны выиграли время, чтобы адаптироваться к пандемии. Наши системы здравоохранения не были перегружены в результате пандемии, и пациенты могли получать доступ к лечению", - пояснила она.

Кроме того, посол поблагодарила Украину в аспекте международного сотрудничества за то, что она направляла своих врачей в Италию, а самолетом "Мрия" направлялись средства индивидуальной защиты во многие страны.

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Топ комментарии
+4
Может стать. А может и не стать. А я могу выиграть миллион. А могу и не выиграть. Тоесть шансы 50/50 у нас
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18.12.2020 13:37
+4
Украина может стать площадкой производства ...

Киев автоматически переименовывается в НьюПариж, а Париж - в Старые васюки...
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18.12.2020 13:39
+1
головне, щоб не полігоном для випробування тих ліків.
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18.12.2020 13:36
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Правила форума Совет форумчан
головне, щоб не полігоном для випробування тих ліків.
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18.12.2020 13:36 Ответить
Может стать. А может и не стать. А я могу выиграть миллион. А могу и не выиграть. Тоесть шансы 50/50 у нас
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18.12.2020 13:37 Ответить
все зависит от нашего бизнеса.

сейчас, например, очень хорошо и культурно развивается "Дарница" под руководством Шимкива

отечественную фармацевтику в любом случае нужно развивать - хватит жрать индийские таблетки !
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18.12.2020 14:36 Ответить
Это так. Но есть маленькое но. Сырье для более- менее современных препаратов пока,в большинстве случаев или китайское или индийское.
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18.12.2020 17:25 Ответить
"...Фельдгузен призвала Украину продолжать реформу системы общественного здоровья, чтобы она могла реагировать на пандемии, которые, вероятно, будут появляться..." Якийсь невтішний прогноз..
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18.12.2020 13:38 Ответить
Украина может стать площадкой производства ...

Киев автоматически переименовывается в НьюПариж, а Париж - в Старые васюки...
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18.12.2020 13:39 Ответить
Анка Мюнхгаузен,останови Северный поток 2,призываем тебя!
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18.12.2020 13:42 Ответить
Три лягушки сидели на кувшинке: Одна решила прыгнуть. Сколько их осталось сидеть на кувшинке?
Правильно: Три.
Решить и прыгнуть - разные вещи!
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18.12.2020 13:40 Ответить
Вже виробляю вакцину...Другий бутиль зараз капає...))
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18.12.2020 13:42 Ответить
тока не докапайся там под струей
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18.12.2020 13:45 Ответить
Не заздри...)))
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18.12.2020 13:47 Ответить
дивно, ну чому китайці можуть робити все в неймовірній кількості, відкривати в себе виробництва всіх відомих брендів, в будь якій сфері, а ми не можемо ! В нас також ситуація дуже і дуже критична, роботи в людей немає, малий та середній бізнес загибається потроху. Замість доріг би краще відкривали виробничі підприємства, які б виконували замолення від відомих світових брендів. Ми і ближче ніж китайці, і платити нам вже можна як китайцям, бо народ збіднів за 9 місяців далі нікуди !
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18.12.2020 13:43 Ответить
конечно может, а может и не...
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18.12.2020 13:47 Ответить
не уверен, что площадкой для производства, а вот площадкой для отходов запросто
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18.12.2020 13:52 Ответить
еге, Бахтєєва з Богатирьовою вже заінтєрєсовани...
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18.12.2020 13:53 Ответить
...ці дві гадини українського медбізнесу - http://www.fttc.com.ua/2016/11/kak-tatyana-bahteeva-nauchilas-lechit-fistalem-i-ahmetovym/
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18.12.2020 14:14 Ответить
Молодці! Потравіть там трохи в світі людей українським "Спутніком V". Це якраз саме те, що так потрібно зараз РФії
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18.12.2020 14:01 Ответить
то тьі кролик подопьітньй, тебе уже укололи ветеринарную вакцинку, которую и пу себе колоть не хочет? здесь речь за рабочие места.
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18.12.2020 14:35 Ответить
Не открывайте Америку. Украина производит и сейчас импортные лекарства.
Субстанции те же самые, только упаковка - Сделано во Франции или Австрии.
Вот почем у работники " Дарница " не покупают свои лекарства.
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18.12.2020 14:17 Ответить
ще назви препаратів різняться, бо є для "імпорту" і є для "експорту". а діюча речовина та сама.
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18.12.2020 14:36 Ответить
не станет коррумпированная страна никакой площадкой... кравчук развалил флот и просрал ЯО, кучме возили миллионы - ему было мало, прыщавому ющу тоже всегда чего-то не хватало... мир это все увидел и послал Украину на юг...
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18.12.2020 15:51 Ответить
https://minval.az/news/124069137 В США одобрили вакцину Moderna
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18.12.2020 16:56 Ответить
 
 