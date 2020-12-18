Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии, - посол Германии Фельдгузен
Украина имеет шанс стать площадкой производства лекарственных препаратов для борьбы с пандемией COVID-19, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
"Хотя нам необходимо международное сотрудничество и глобализация, и Германия будет оставаться преданным сторонником этих процессов в будущем, есть вещи, которые необходимо переносить на родную почву. Это инициатива в пределах немецкой экономики, которая предусматривает, что жизненно необходимые товары, которые нам необходимы, в том числе для того, чтобы бороться с пандемией, например, основные ингредиенты медицинских препаратов, необходимо производить ближе к дому. Это также шанс для Украины", - сказала Фельдгузен во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Посол уточнила, что Украина географически близка ЕС, Германии и имеет большой объем квалифицированных трудовых ресурсов. По ее словам, Украина может стать той страной, где лекарственные препараты и также другие категории продуктов, могут производиться.
Фельдгузен призвала Украину продолжать реформу системы общественного здоровья, чтобы она могла реагировать на пандемии, которые, вероятно, будут появляться.
"Если сопоставить Германию и Украину, внедрившие в начале жесткие меры, ограничения, обе наши страны выиграли время, чтобы адаптироваться к пандемии. Наши системы здравоохранения не были перегружены в результате пандемии, и пациенты могли получать доступ к лечению", - пояснила она.
Кроме того, посол поблагодарила Украину в аспекте международного сотрудничества за то, что она направляла своих врачей в Италию, а самолетом "Мрия" направлялись средства индивидуальной защиты во многие страны.
Пожалуйста, подождите...
сейчас, например, очень хорошо и культурно развивается "Дарница" под руководством Шимкива
отечественную фармацевтику в любом случае нужно развивать - хватит жрать индийские таблетки !
Киев автоматически переименовывается в НьюПариж, а Париж - в Старые васюки...
Правильно: Три.
Решить и прыгнуть - разные вещи!
Субстанции те же самые, только упаковка - Сделано во Франции или Австрии.
Вот почем у работники " Дарница " не покупают свои лекарства.