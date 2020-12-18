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взрыв (6500) Львов (4506) ГСЧС (4847)

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС. ФОТО

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС. ФОТО

18 декабря в 11:55 в ГСЧС поступила информация о том, что во Львове по ул. Ковалевская, 3 в трехэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв бытового газа без последующего горения.

Травмированы 2 человека, которые госпитализированы в больницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Взрывом разрушено несущую стену на третьем этаже и повреждено перекрытие над квартирой.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС 01
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС 02
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС 03
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС 04
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на законодательном уровне должена быть запрещена продажа (а через 24 месяца и эксплуатация) газового оборудования без системы газ-контроля; объявлена общенациональная финансовая программа льготного кредитования для населения по замене существующего оборудования в течении 2-х лет - это простое и надежное техническое решение этой проблемы!
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18.12.2020 13:46 Ответить
ДА ПОРА ГАЗ ПРИЗНАТЬ ОДНИМ ИЗ ОПАСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ !!! И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕГО !!! ЕСЛИ НЕ ХОТИМ ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЛУНУ С КРАТАРАМИ !!!
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18.12.2020 20:40 Ответить
 
 