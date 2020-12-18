Посол Украины в РБ Кизим о "вагнеровской спецоперации": Были контакты на уровне спецслужб и разговор президентов

В рамках задержания на территории Беларуси группы российских боевиков ЧВК "Вагнера" в июле 2020 происходили контакты на уровне спецслужб двух стран и разговор президентов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Я так понимаю, что речь шла о контактах на уровне спецслужб. Я знаю, что такие "вагнеровцы" были, они были захвачены белорусскими силовыми структурами. Затем состоялся разговор наших президентов, и они о чем-то договорились. Насколько я понимаю, была договоренность определенное количество людей отдать. Я только могу подтвердить факт, что такие разговоры были о передаче или осуждении этих лиц здесь в Беларуси. Потому что были даже доказательства участия этих лиц в операциях на Донбассе против украинского населения", - отметил посол.

Кизим добавил, что ни он лично, ни посольство не были привлечены к этим переговорам. Обычно подобные контакты происходят напрямую между спецслужбами, минуя дипломатов, сказал он.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

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