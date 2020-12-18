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Беларусь (7767) посол (1766) ЧВК Вагнер (1326) Кизим Игорь (25)

Посол Украины в РБ Кизим о "вагнеровской спецоперации": Были контакты на уровне спецслужб и разговор президентов

Посол Украины в РБ Кизим о

В рамках задержания на территории Беларуси группы российских боевиков ЧВК "Вагнера" в июле 2020 происходили контакты на уровне спецслужб двух стран и разговор президентов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Я так понимаю, что речь шла о контактах на уровне спецслужб. Я знаю, что такие "вагнеровцы" были, они были захвачены белорусскими силовыми структурами. Затем состоялся разговор наших президентов, и они о чем-то договорились. Насколько я понимаю, была договоренность определенное количество людей отдать. Я только могу подтвердить факт, что такие разговоры были о передаче или осуждении этих лиц здесь в Беларуси. Потому что были даже доказательства участия этих лиц в операциях на Донбассе против украинского населения", - отметил посол.

Кизим добавил, что ни он лично, ни посольство не были привлечены к этим переговорам. Обычно подобные контакты происходят напрямую между спецслужбами, минуя дипломатов, сказал он.

Также смотрите: "Если провести расследования по делу "вагнеровцев", то для импичмента Зеленского будут все основания", - Бутусов. ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бутусов о срыве операции по вагнеровцам: Лично в ближайшие дни подам заявление о госизмене со стороны Ермака и его попытке скрыть это преступление. ВИДЕО

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Топ комментарии
+18
т.е. кроме дерьмака там еще и бедосик постарался в сливе? замечательно...
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18.12.2020 13:50
+15
Злив унітаз пішов в турбо режимі??
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18.12.2020 13:45
+14
Это все хорошо ,только остаётся открытым главный вопрос ,когда будем Ермака сожать ,когда ему вручат подозрение о гос. измене 😡😡😡
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18.12.2020 13:45
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Злив унітаз пішов в турбо режимі??
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18.12.2020 13:45 Ответить
До того ж напряму між президентами, минаючи дипломатичні канали. 😊 Кизим не бреше.
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18.12.2020 13:54 Ответить
вывсёврьоте! то не вовка-шмаркля, ьл всё голоборотька ... а не, то Порошенко переоделся и под видом "найвеличнейшего" - бедного бубОчко подставляет))
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18.12.2020 14:34 Ответить
Это все хорошо ,только остаётся открытым главный вопрос ,когда будем Ермака сожать ,когда ему вручат подозрение о гос. измене 😡😡😡
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18.12.2020 13:45 Ответить
Как только научимся работать как спецслужбы ваших соплеменников.Или заменим ими наших ватных сбушников.
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18.12.2020 13:49 Ответить
Никогда. Если следующим президентом, будет пророссийский Медведчук то Ермака не посадят,мало того его наградят. Если будет украинский президент то Ермака тоже вряд ли посадят так как он заранее сбежит из Украины. С Зеленским будет всё идентично. Если только произойдёт румынский вариант и народ сам с ними разберётся но это тоже вряд ли.
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18.12.2020 14:01 Ответить
Подождите вы с дЕРьМАКОМ! Еще СТЕРНЕНКО в СИЗО не упекли! Да и кроме него, целая плеяда активистов Майдана в ожидании подозрений в организации "гос. переворота"...
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18.12.2020 14:02 Ответить
ему дадут красиво уйти как овощу
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18.12.2020 15:20 Ответить
т.е. кроме дерьмака там еще и бедосик постарался в сливе? замечательно...
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18.12.2020 13:50 Ответить
"была договоренность определенное количество людей отдать" - в разговоре 2-х президентов: луки и пу
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18.12.2020 14:00 Ответить
и 84 мальчиша-плохиша
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18.12.2020 13:51 Ответить
шмаркля, готуй валізу до яника або зливай єрмака
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18.12.2020 13:52 Ответить
какой чемодан??? ... око своё "гасудареве" к верхушке главной ёлки страны пусть уже подмывает...
Красиво будет смотреться...
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18.12.2020 14:01 Ответить
згоден, але нехай хоча би здрисне звідси якомога скоріше
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18.12.2020 14:04 Ответить
Ух ти. То бубАчка прийняв особисту участь в знищенні спецопереції, розробленої декількома країнами. Зрозуміло, чому "плісняві слуги" бояться створення ТСК по "вагнерівцям".
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
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18.12.2020 14:10 Ответить
Оказывается, об этой операции и посол знал.
Короче, знали все.
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18.12.2020 14:16 Ответить
Вот она утечка с ОПы, о которой писали тогда, сам нивчемнеповинный такилох и слил спецоперацию.
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18.12.2020 14:26 Ответить
Так зекретин лично сдал...повесить всю семейку,чтоб не размножались...
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18.12.2020 14:31 Ответить
"Чума на оба ваших дома!" (с)
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18.12.2020 15:32 Ответить
А теперь представим, что операция прошла успешно.
Вопрос - сколько после этого наших людей военных, волонтёров
и непричастных было бы выкрадено и оказалось в тюрьмах на россии ?
Почему об этом не говорим ?
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18.12.2020 16:48 Ответить
Як гарно виляє хвостом!
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18.12.2020 20:02 Ответить
ЕСЛИ СУДЫ НЕ РАБОТАЮТ НА ТАКОМ УРОВНЕ !!! ТОГДА ПОРА ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ГЛАВНЫЙ ЗАКОН - ЭТО НАРОД !!!
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18.12.2020 20:36 Ответить
 
 