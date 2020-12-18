РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9356 посетителей онлайн
Новости Силовики
1 624 4
ВР (27373) правоохранительные органы (2959) СБУ (19465) силовики (2797) реформы (3946) Кравчук Евгения (367)

Законопроект о реформе СБУ Рада рассмотрит в первые недели января 2021, - "слуга народа" Кравчук

Законопроект о реформе СБУ Рада рассмотрит в первые недели января 2021, -

Верховная Рада в начале 2021 года рассмотрит законопроект о реформировании Службы безопасности Украины, который был одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На вопрос, какие важные законопроекты депутаты не успели рассмотреть в 2020 году, Кравчук ответила:

"Сегодня мы могли бы по крайней мере начать рассмотрение очень важного законопроекта, который реформирует Службу безопасности Украины. Это обещание президента, чтобы СБУ занималась разведкой, контрразведкой, но не вмешивалась в экономические дела, не занималась расследованием хозяйственных преступлений. Мы все видели "маски-шоу", когда вооруженные люди заходят к каким-то предпринимателям, интернет-предпринимателям, провайдерам. Это всегда имеет негативный резонанс".

"Слуга народа" добавила, что соответствующий законопроект могут рассмотреть "в первые недели, которые будут в январе, на первых заседаниях".

Также читайте: "Слуга народа" Кравчук о возможной отмене голосования по Шкарлету: Надо сначала уволить министра, а затем еще раз голосовать

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они что, оставшихся непристроеных членов Квартала на усиление СБУ бросят?
показать весь комментарий
18.12.2020 14:04 Ответить
Дєвочєк міняти будуть чи ліжка пересувати?
показать весь комментарий
18.12.2020 14:05 Ответить
..ЛЯДЕЙ в СБУ уже всех устроили - теперь начали кровати переставлять.
показать весь комментарий
18.12.2020 14:08 Ответить
Законопроект о реформе СБУ Рада рассмотрит в первые недели января 2021, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7738
показать весь комментарий
18.12.2020 14:09 Ответить
 
 