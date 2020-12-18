Законопроект о реформе СБУ Рада рассмотрит в первые недели января 2021, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада в начале 2021 года рассмотрит законопроект о реформировании Службы безопасности Украины, который был одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На вопрос, какие важные законопроекты депутаты не успели рассмотреть в 2020 году, Кравчук ответила:

"Сегодня мы могли бы по крайней мере начать рассмотрение очень важного законопроекта, который реформирует Службу безопасности Украины. Это обещание президента, чтобы СБУ занималась разведкой, контрразведкой, но не вмешивалась в экономические дела, не занималась расследованием хозяйственных преступлений. Мы все видели "маски-шоу", когда вооруженные люди заходят к каким-то предпринимателям, интернет-предпринимателям, провайдерам. Это всегда имеет негативный резонанс".

"Слуга народа" добавила, что соответствующий законопроект могут рассмотреть "в первые недели, которые будут в январе, на первых заседаниях".

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