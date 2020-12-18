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олигарх (1012) Витренко Юрий (376)

Ни за одну свою должность не договаривался ни с одним олигархом, - Витренко

Ни за одну свою должность не договаривался ни с одним олигархом, - Витренко

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что никогда в жизни не договаривался с олигархами по поводу своих должностей.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Перед внесением моей кандидатуры на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики я об этом не говорил ни с одним олигархом или их представителями. Я вообще никогда в жизни ни с кем из олигархов не договаривался ни об одной из должностей", - отметил Витренко.

Он добавил, что это "не защищает от спекуляций или откровенной лжи" в его адрес.

"Сложилось впечатление, что даже олигархи пугают мной друг друга... Кстати, все наши олигархи декларируют, что они за равные правила игры. Осталось доказать это на практике", - подытожил Витренко.

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Ни за одну свою должность не договаривался ни с одним олигархом, - Витренко 01
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Топ комментарии
+3
Ни за одну свою должность не договаривался ни с одним олигархом, - Витренко - Цензор.НЕТ 3509
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18.12.2020 14:12
+2
Віримо ,як собі !!)))
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18.12.2020 14:15
+1
Шо, всё мама?
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18.12.2020 14:15
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Ни за одну свою должность не договаривался ни с одним олигархом, - Витренко - Цензор.НЕТ 3509
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18.12.2020 14:12 Ответить
"Ни разу не договаривался и опу не лизал!"
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18.12.2020 14:14 Ответить
а чо, можливо. а отрабатувать прийдеться все-рівно. потім взнає по замовленням.
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18.12.2020 14:27 Ответить
Віримо ,як собі !!)))
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18.12.2020 14:15 Ответить
Шо, всё мама?
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18.12.2020 14:15 Ответить
не виноватая я, он сам ко мне пришел!
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18.12.2020 14:26 Ответить
чесний чоловік! я йому вірю
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18.12.2020 14:16 Ответить
Чому він такий розумний не заробляє на приватнихи фірмах, а лізе до державних енергетичних потоків, ой чую бреше, ще й як він спілкується з олігархами, а то сидів би він у нафтогазі.
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18.12.2020 14:23 Ответить
Сам не договаривался. Там мама на метле на стрелки летала.
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18.12.2020 14:23 Ответить
хаха, знач тебе договорили. а хто, взнаєш опосля.
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18.12.2020 14:25 Ответить
ни разу не было разрыва....
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18.12.2020 14:45 Ответить
"Ни за одну свою должность не договаривался ни с одним олигархом, - Витренко" - договаривалась мама.
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18.12.2020 14:54 Ответить
від 130 млн. премії відказався???????
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18.12.2020 15:49 Ответить
Они поэтому его не хотят, что он не будет воровать,Будет самый честный среди "слуг алигархов".Пусть получает миллионы,чем ворует миллиарды.Странно как такая мать воспитала,такого хорошего сына?.Почему никого не волнует,как ахметов геноцидит нас 25лет,уже перелез на нашу терреторию ,хочется увидеть,как он и все остальные урки исчезнут из нашей жизни.
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18.12.2020 16:12 Ответить
Не дивуйтесь.
Він жив у батька.
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18.12.2020 16:32 Ответить
 
 