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Россия не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины, - посол Германии Фельдгузен

Россия не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины, - посол Германии Фельдгузен

Российское руководство не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в ходе онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КФБ.

"Захотят ли они закончить войну? Пока мы не видим такой политической воли", - сказала она.

Посол отметила, что Германия будет продолжать делать шаги, чтобы положить конец войне и минимизировать гуманитарные последствия на востоке.

"Второй аспект. Германия и ЕС будут продолжать оказывать всестороннюю поддержку процесса реформ в Украине. Германия уже инвестировала 1,8 миллиарда, да, миллиарды евро в сотрудничестве с Украиной с 2014 года. И все эти усилия нацелены на то, чтобы сделать Украину успешной и процветающей страной. И мы будем продолжать это делать", - сказала Фельдгузен.

Среди достижений Украины она отметила, что в рамках децентрализации удалось завершить объединение всех общин.

"Сейчас крайне важно, чтобы мы отразили эти достижения, чтобы были обеспечены в Конституцию в соответствии с принципами Европейской хартии местного самоуправления, чтобы общины имели постоянное финансирование, которое они смогут использовать в долгосрочной перспективе для того, чтобы реализовывать приоритеты для своих граждан", - отметила посол.

"Другой вопрос - это конституционный кризис. Это возвращает меня к судебной реформы, к этой теме. Я вижу определенные шансы в ситуации с конституционным кризисом", - резюмировала Фельдгузен.

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Топ комментарии
+7
ну ви ж їм усіленно вилизуєте, їм норм.
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18.12.2020 14:23
+7
Россия не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7526
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18.12.2020 14:28
+6
Еврика!!! Неужели дошло? Хотя в кремле никогда не скрывали и даже прямо заявляли что Москве нужна только полная капитуляция и сдача всей Украины от Керчи до Львова
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18.12.2020 14:27
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ну ви ж їм усіленно вилизуєте, їм норм.
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18.12.2020 14:23 Ответить
Она че тупая, Россия уже начинает войну в Беларуси.
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18.12.2020 14:24 Ответить
росія вже давно керує у німців. а вони не хочуть того замічать.
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18.12.2020 14:28 Ответить
Война завершится только полным поражением и развалом Рахапомойки.
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18.12.2020 14:24 Ответить
Еврика!!! Неужели дошло? Хотя в кремле никогда не скрывали и даже прямо заявляли что Москве нужна только полная капитуляция и сдача всей Украины от Керчи до Львова
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18.12.2020 14:27 Ответить
Россия не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7526
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18.12.2020 14:28 Ответить
Теперь надо так - попей воды - зарэжь расяянина
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18.12.2020 14:35 Ответить
<*********** ест *********
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18.12.2020 14:34 Ответить
Поэтому Германия решила достроить газопровод с России. Это такая ее личная борьба с Кремлем. Типа, жертва стала усиленно подмахивать насильнику. Чтобы отбить ему яйца своей сракой.
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18.12.2020 14:35 Ответить
Фрау забула, що ******** має імперські амбіції? То якої "політичної волі" вони чекають від лаптєногих?
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18.12.2020 14:40 Ответить
Воу-воу, полехче! Нельзя так резко замечать что россия воюет с Украиной!
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18.12.2020 14:54 Ответить
но Северный поток-2 мы, фрицы, достроим.
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18.12.2020 15:02 Ответить
 
 