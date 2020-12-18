Россия не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины, - посол Германии Фельдгузен

Российское руководство не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в ходе онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КФБ.

"Захотят ли они закончить войну? Пока мы не видим такой политической воли", - сказала она.

Посол отметила, что Германия будет продолжать делать шаги, чтобы положить конец войне и минимизировать гуманитарные последствия на востоке.

"Второй аспект. Германия и ЕС будут продолжать оказывать всестороннюю поддержку процесса реформ в Украине. Германия уже инвестировала 1,8 миллиарда, да, миллиарды евро в сотрудничестве с Украиной с 2014 года. И все эти усилия нацелены на то, чтобы сделать Украину успешной и процветающей страной. И мы будем продолжать это делать", - сказала Фельдгузен.

Среди достижений Украины она отметила, что в рамках децентрализации удалось завершить объединение всех общин.

"Сейчас крайне важно, чтобы мы отразили эти достижения, чтобы были обеспечены в Конституцию в соответствии с принципами Европейской хартии местного самоуправления, чтобы общины имели постоянное финансирование, которое они смогут использовать в долгосрочной перспективе для того, чтобы реализовывать приоритеты для своих граждан", - отметила посол.

"Другой вопрос - это конституционный кризис. Это возвращает меня к судебной реформы, к этой теме. Я вижу определенные шансы в ситуации с конституционным кризисом", - резюмировала Фельдгузен.

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