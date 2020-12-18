Государство должно помогать предприятиям с экомодернизацией, а не выкручивать им руки, - Шахов

Государство должно помочь предприятиям с экомодернизацией, а не увеличивать нагрузку на них из-за повышения ставки эконалога.

Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов в эфире телеканала Украина 24.



По словам депутата, необходимо провести анализ использования средств от эконалогу и выяснить, на какие цели они направляются.

"Надо посмотреть, куда ушли деньги с предприятий. С крупных металлургических предприятий, с предприятий, которые являются химической промышленностью. Насколько мне известно, много средств сегодня лежат на счетах в банках и губернаторы так называемые, председатели ОГА или председатели военно-гражданских администраций с того подъедают. Надо делать аудит", - сказал Шахов.



Он считает, что предприятиям необходимо оставлять часть средств от эконалога для проведения модернизации, что позволит использовать деньги по назначению.

"Надо предприятиям отдавать деньги для модернизации предприятия на спецсчета и также контролировать каждую копейку, чтобы эти деньги шли в модернизацию всех крупных заводов или индустриальной базы в Украине", - отметил Шахов.



В частности, депутат отметил, что кроме ситуации с эконалогом существует еще инициатива увеличить полномочия экоинспекции, что будет создавать условия для коррупционных злоупотреблений.

"У нас сегодня так - вас вообще могут закрыть и породить коррупционную составляющую, это важнейшая проблема нашего государства сегодня", - сказал Шахов.



Напомним, Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

Ранее Валерия Заружко, вице-президент Профессиональной Ассоциации Экологов Украины, заявила, что примером отсутствия реальных механизмов финансирования проектов экологической модернизации является Национальный план по сокращению выбросов, который Украина приняла как европейское обязательство в конце 2017 года и должна была начать реализовывать с 2021г . "Для внедрения европейских директив нам нужно около 4 млрд евро, что может стать возможным с механизмами государственной финансовой поддержки, как это происходило в Евросоюзе. Последствия невыполнения - и неудовлетворительное состояние окружающей природной среды, и репутационные потери на международной арене", - отметила эксперт.