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экология (1577) Шахов Сергей (110)

Государство должно помогать предприятиям с экомодернизацией, а не выкручивать им руки, - Шахов

Государство должно помогать предприятиям с экомодернизацией, а не выкручивать им руки, - Шахов

Государство должно помочь предприятиям с экомодернизацией, а не увеличивать нагрузку на них из-за повышения ставки эконалога.

Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов в эфире телеканала Украина 24.


По словам депутата, необходимо провести анализ использования средств от эконалогу и выяснить, на какие цели они направляются.
"Надо посмотреть, куда ушли деньги с предприятий. С крупных металлургических предприятий, с предприятий, которые являются химической промышленностью. Насколько мне известно, много средств сегодня лежат на счетах в банках и губернаторы так называемые, председатели ОГА или председатели военно-гражданских администраций с того подъедают. Надо делать аудит", - сказал Шахов.


Он считает, что предприятиям необходимо оставлять часть средств от эконалога для проведения модернизации, что позволит использовать деньги по назначению.
"Надо предприятиям отдавать деньги для модернизации предприятия на спецсчета и также контролировать каждую копейку, чтобы эти деньги шли в модернизацию всех крупных заводов или индустриальной базы в Украине", - отметил Шахов.


В частности, депутат отметил, что кроме ситуации с эконалогом существует еще инициатива увеличить полномочия экоинспекции, что будет создавать условия для коррупционных злоупотреблений.
"У нас сегодня так - вас вообще могут закрыть и породить коррупционную составляющую, это важнейшая проблема нашего государства сегодня", - сказал Шахов.


Напомним, Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.
Ранее Валерия Заружко, вице-президент Профессиональной Ассоциации Экологов Украины, заявила, что примером отсутствия реальных механизмов финансирования проектов экологической модернизации является Национальный план по сокращению выбросов, который Украина приняла как европейское обязательство в конце 2017 года и должна была начать реализовывать с 2021г . "Для внедрения европейских директив нам нужно около 4 млрд евро, что может стать возможным с механизмами государственной финансовой поддержки, как это происходило в Евросоюзе. Последствия невыполнения - и неудовлетворительное состояние окружающей природной среды, и репутационные потери на международной арене", - отметила эксперт.
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Знаем этих помошничков...
Государство должно помогать предприятиям с экомодернизацией, а не выкручивать им руки, - Шахов - Цензор.НЕТ 9358
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18.12.2020 14:39 Ответить
Пора уже окончательно уяснить: мы живем в стране, в которой любая власть заботится о безопасности не своих жителей, граждан, а только о своей и своих. А мы, народ, для них не просто чужие. Больше. Мы - враг. От которого они защищают СВОИХ силами Нацгвардии, продажными судами и коррупцией.
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18.12.2020 14:40 Ответить
Государство должно помогать предприятиям с экомодернизацией, а не выкручивать им руки, - Шахов - Цензор.НЕТ 7127
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18.12.2020 14:44 Ответить
не государство, а правительство, может хватит брудну жопу государством называть?
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18.12.2020 14:52 Ответить
 
 