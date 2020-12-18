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журналистика (3254) налоги (3204) обыск (1882) ГФС (3596) Офис Генпрокурора (2384)

ГФС под руководством Офиса генпрокурора провела мега-обыск в сети АЛЛО: изъято товара на 6 млн долларов, - журналист. ФОТОрепортаж

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора провели обыск в сети АЛЛО.

Об этом на своей странице Facebook написал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

По слова журналиста, обыск проводился на основе информации его расследований которая, в результате проверки следователями, нашла полное подтверждение.

"На складах АЛЛО изъято товара на более чем 6 млн. долларов и огромное количество документации, подтверждающей существование крупнейшей в стране схемы по сбыту электроники через фиктивных ФЛП с уклонением от уплаты налогов.

Информация о том, что это был удар именно по АЛЛО держится в секрете и не выносится в информационное поле для сохренения возможности оперативно "зарешать"", - написал он.

Как отметил Плинский, его источники в ГФС утверждают что такие действия владельцами АЛЛО уже предпринимаются и очень активно.

"Для Главы ГФС Дмитрия Сосиновича этот кейс сейчас решающий. Либо он показывает свою принципиальность, ликвидирует ТОП-схему фиктивных ФЛП в стране и делает заявку на карьерный рывок. А в ОП и ВР за этим кейсом следят очень внимательно. Либо Сосинович дело сливает и становится в ряд его обеспеченных предшественников. Решать ему", - отметил журналист.

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"В ближайшее время дам полный расклад по материалам дела и обязательно буду сопровождать эту историю дабы не допустить ее слива", - добавил Плинский.

Напомним, Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора остановили незаконную схему по продаже товаров (бытовой техники, электроники).

Все сделки проходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей без соответствующего отражения данных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

По словам и.о. председателя ГФС Украины Дмитрия Сосиновича, во время санкционированных обысков офисных и складских помещений правоохранители изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также товарно-материальные ценности, ориентировочная стоимость которых составляет около 173 млн. гривен.

Сейчас судом решается вопрос о наложении ареста на удаленные товарно-материальные ценности.

ГФС под руководством Офиса генпрокурора провела мега-обыск в сети АЛЛО: изъято товара на 6 млн долларов, - журналист 01
ГФС под руководством Офиса генпрокурора провела мега-обыск в сети АЛЛО: изъято товара на 6 млн долларов, - журналист 02
ГФС под руководством Офиса генпрокурора провела мега-обыск в сети АЛЛО: изъято товара на 6 млн долларов, - журналист 03
ГФС под руководством Офиса генпрокурора провела мега-обыск в сети АЛЛО: изъято товара на 6 млн долларов, - журналист 04
Фото: ГФС/Facebook

ГФС под руководством Офиса генпрокурора провела мега-обыск в сети АЛЛО: изъято товара на 6 млн долларов, - журналист 05
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Топ комментарии
+23
Гарно фіскали затарилися на Миколая, ще й на Новорічні свята вистачить.
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18.12.2020 14:34
+18
Изьяли на 6 млн, а вернут за 2 млн.. просто перед Новым Годом нужно бабла накосить и Ермаку занести доляху..
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18.12.2020 14:36
+13
за 30 років методи зовсім не змінилися..
арештували (вийняли документацію, компи), нарисували суму і чекай, поки принесуть..
А потім громадяни дивуються, звідки у мєнтовсько-прокурворської братії палаци, авто преміум класу та коштовності?
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18.12.2020 14:52
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Гарно фіскали затарилися на Миколая, ще й на Новорічні свята вистачить.
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18.12.2020 14:34 Ответить
Изьяли на 6 млн, а вернут за 2 млн.. просто перед Новым Годом нужно бабла накосить и Ермаку занести доляху..
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18.12.2020 14:36 Ответить
Не кипишуй. Перепаяешь транзистор и пару сопротивлений и снова заработает. Только пленку в фото-причиндал вставить не забудь...
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18.12.2020 14:41 Ответить
Уже остался.
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18.12.2020 14:42 Ответить
розетка заказала?)
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18.12.2020 14:38 Ответить
Випадково чи ні ,судячи з історії, такі мега-перевірки влаштовують в основному перед великими святами
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18.12.2020 14:38 Ответить
Таку мегаперевірку зробили тому, що ФОПи, які бастують на Майдані, мабуть, фінансуються хитросраким Алло. Мають суперприбутки і мають можливість боротися з державою.
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18.12.2020 15:54 Ответить
Мамонов Дядя ты дурак?
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18.12.2020 16:10 Ответить
Що не так? я попав в точку, хитросракий ревоюціонєр?
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18.12.2020 16:36 Ответить
Алло звісно може працювати через своїх фопів але це дуже легко відслідковується і їх не може бути багато, тому що прийдеться кожен місяць бігати до налогової - відкривати закривати фоп - хай тоді налогова та поліція цим і займаються. А до чого ви усі фопи обливаєте гразюкої ніби вони фінансуються з алло? Дядя ви таки безнадійний дурень!
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18.12.2020 17:40 Ответить
Точно, я попав тобі в яблучко,що так пригоріло, хитросракий. Не люблю я ФОПів, що торгують на базарі. Але поважаю ФОПи СТО, шиномонтаж, кафе, виробничі і т.д., звісно, якщо вони чесно платять податки.
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18.12.2020 17:48 Ответить
Жаль что накрыли. У них в последнее время по многим позициям намного дешевле все было, чем у конкурентов. И самовывоз удобный. А от налогов все уклоняются, и причина в налогах а не в предпринимателях.
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18.12.2020 14:41 Ответить
тому і накрили
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18.12.2020 15:24 Ответить
Тому і дешевше, що податки не платили, а не від доброти душевної. Жаль, що накрили тільки зараз і тільки Алло. Чекаю продовження полювання на хитрозроблених.
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18.12.2020 15:46 Ответить
Не там полюєте. Хитрозроблені Гетьманцеви , Хомутинніки і Ко сидять у ВР і їх влаштовує дебільна податкова система.
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18.12.2020 23:55 Ответить
Те, що податкова система повинна постійно удосконалюватися, немає сумніву. Тільки для початку треба просто сплачувати податки. Те, що зараз вимагають ФОПи, ніякою фіскалізації, ніяких касових апаратів, - ні в які ворота. В першу чергу вони порушують мої права споживача, в другу- вони сміються над тими, хто чесно платить податки і тим самим нищить основи держави.
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19.12.2020 13:05 Ответить
Говорил же АЛЛО, а вы Розетка-розетка.
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18.12.2020 14:41 Ответить
И это всё, конечно растаможено, введено в кассовые аппараты! Звери а не власть!
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18.12.2020 14:44 Ответить
Прикольно. Подарочки под нг и Николая для бенядиктовой и прочей нечисти ..
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18.12.2020 14:48 Ответить
"Можно нєплохо прібарахлітса, внукам хватіт" (с)
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18.12.2020 14:50 Ответить
за 30 років методи зовсім не змінилися..
арештували (вийняли документацію, компи), нарисували суму і чекай, поки принесуть..
А потім громадяни дивуються, звідки у мєнтовсько-прокурворської братії палаци, авто преміум класу та коштовності?
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18.12.2020 14:52 Ответить
И удивляемся почему у нас техника такая дорогая.
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18.12.2020 15:31 Ответить
Є пріщвище Соха. Але Соха сказав мені, а я сказав Сосі.
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18.12.2020 17:00 Ответить
Дмитрий Сосинович. Таких фамилий не бывает.
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18.12.2020 14:55 Ответить
бвает, еще как бывает потому, что настоящая вообще - "Отсосинович" ! )
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18.12.2020 15:02 Ответить
Є ім'я Сисой, а вже по батькові хто, як язика зламає)). Ну а за прізвище взагалі мовчу
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18.12.2020 15:38 Ответить
Если даже "Алло" налоги не платит, то кто платит? У нас налоги или не платятся вообще, или платятся не полностью. А потом идет с протянутой рукой к ЕС, почему и не берут а ЕС...
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18.12.2020 14:59 Ответить
Да конечно не платят, вы без чека что то в Алло возьмете? Нет да, вой подымете а где гарантия? Так какого х вы начинаете здесь всем мозг парить, вы в курсе что все кассовые аппараты стоят на учете и что через него прошло автоматом попадет под налог?
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18.12.2020 16:15 Ответить
"Все оборуки проходили через известную торговую сеть от имени контролируемых физических лиц - предпринимателей без должного отражения сделок в бухгалтерском и налоговом реестрах.
ДФС під керівництвом Офісу Генпрокурора провела мега-обшук у мережі АЛЛО: вилучено товару на 6 млн доларів, - журналіст - Цензор.НЕТ 3847 Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах". То есть создали сеть фиктивных ФОПов, тех самых ФОПов, которые как проклятие какое-то... И, походе, далеко не мелкие прелприниматели за ФОПами стоят.
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18.12.2020 18:00 Ответить
Дармовые подарки под "йолку" для зЭ-барыги и дерьмаку не прислать осмелились? бакланава без 12го ипхона оставили в канун рождества ???
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18.12.2020 15:01 Ответить
пипец тому Товару...- интерестно у нас умеют власть имущие делать себе Подарки...
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18.12.2020 15:06 Ответить
Зеленский ты пидо.....с , ну вы пляти дождетесь , все как при Баньдюковиче . Только в этот раз никого жалеть не надо , каштанов в Киеве много
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18.12.2020 15:13 Ответить
Зате не Порошенко, а чесний парєнь з народу
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18.12.2020 15:40 Ответить
ну так і не дивно,свято ж на носі... а перед святом що треба- щоб занесли...
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18.12.2020 15:19 Ответить
Гм, здивували... Всі великі мережі техніки так працюють, просто хтось не поділився.
Та ж Розетка... Приходить техніка від ФОП Рабіновича, і тіпа цього ніхто не бачить. Комфі, Фокстрот - всі продають через ФОПів, аж гай гуде. І сук@, податків в бюджеті завжди не вистачає! Дефіцит, бл@дь!
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18.12.2020 15:21 Ответить
Це добре. Сам якось стикнувся з цим Алло. Був шокований: замовляв товар в Алло, а одержав товар від якогось ФОПа, на касі інший ФОП, бухгалтерія знову ФОП, хто крайній в цих схемах і де їх шукати неможливо розібратися. Така схема діє і в деяких супермаркетах: кожен продавець - окремий ФОП. Не кажучи вже про ринки де бариги мають десятки точок з продавцями-Фопами, безправними рабами
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18.12.2020 15:38 Ответить
АЛЛО к товару никакого отношения не имеет, ихняя деятельность связана только с сетью торговли мобильными телефонами, все остальные интернет магазина это процент с реализации (чужого) товара, тем же занимается и розетка 1% своего для отчётности и 99% ФОПы.
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18.12.2020 16:41 Ответить
Читати вмієш? я через інтернет замовляв товар саме в Алло, а одержав від хз кого
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18.12.2020 16:45 Ответить
Что значит "изьято товара на 6 млн."? Почему не описано, опечатано, а "изьято"? Кем изьято? По решению какого суда?
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18.12.2020 15:42 Ответить
це той алло, шо разом із цитрусом пролобіювали обмеження на товари із закордонних інтернет магазинів для громадян?
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18.12.2020 15:51 Ответить
было дело очень суетились)) потом ввели по моему налог выше 50 баксов и я перестал заказывать на алиэкспресс и перешёл полностью на контрабанду из европы.
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18.12.2020 16:44 Ответить
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём.
А весёлые зверюшки мой перевернули дом.
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18.12.2020 16:14 Ответить
Чорна п'ятниця
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18.12.2020 18:11 Ответить
 
 