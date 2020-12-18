ГФС под руководством Офиса генпрокурора провела мега-обыск в сети АЛЛО: изъято товара на 6 млн долларов, - журналист. ФОТОрепортаж

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора провели обыск в сети АЛЛО.

Об этом на своей странице Facebook написал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

По слова журналиста, обыск проводился на основе информации его расследований которая, в результате проверки следователями, нашла полное подтверждение.

"На складах АЛЛО изъято товара на более чем 6 млн. долларов и огромное количество документации, подтверждающей существование крупнейшей в стране схемы по сбыту электроники через фиктивных ФЛП с уклонением от уплаты налогов.

Информация о том, что это был удар именно по АЛЛО держится в секрете и не выносится в информационное поле для сохренения возможности оперативно "зарешать"", - написал он.

Как отметил Плинский, его источники в ГФС утверждают что такие действия владельцами АЛЛО уже предпринимаются и очень активно.

"Для Главы ГФС Дмитрия Сосиновича этот кейс сейчас решающий. Либо он показывает свою принципиальность, ликвидирует ТОП-схему фиктивных ФЛП в стране и делает заявку на карьерный рывок. А в ОП и ВР за этим кейсом следят очень внимательно. Либо Сосинович дело сливает и становится в ряд его обеспеченных предшественников. Решать ему", - отметил журналист.

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"В ближайшее время дам полный расклад по материалам дела и обязательно буду сопровождать эту историю дабы не допустить ее слива", - добавил Плинский.

Напомним, Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора остановили незаконную схему по продаже товаров (бытовой техники, электроники).

Все сделки проходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей без соответствующего отражения данных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

По словам и.о. председателя ГФС Украины Дмитрия Сосиновича, во время санкционированных обысков офисных и складских помещений правоохранители изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также товарно-материальные ценности, ориентировочная стоимость которых составляет около 173 млн. гривен.

Сейчас судом решается вопрос о наложении ареста на удаленные товарно-материальные ценности.









Фото: ГФС/Facebook