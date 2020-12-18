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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ (4183) Сытник (958) САП (2036) Татаров Олег (366)

Татаров о подписании ему подозрения: Пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу

Татаров о подписании ему подозрения: Пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу

Замглавы ОП Олег Татаров отреагировал на новость о подписании ему руководителем САП Максимом Грищуком подозрения.

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию.

Сытник - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты.

Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - отметил Татаров.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Татаров о подписании ему подозрения: Пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу 01
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Топ комментарии
+18
если НАБУ поставит на прослушку Портнова и его юристов, ты все мы услышим во сколько денех обойдется невиновность и достоинство Татарова в Печерском суде..
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18.12.2020 14:44
+13
цю потвору треба було ще у лютому 14-го задвухсотити
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18.12.2020 14:53
+10
"Достойно отвєчю" - це я так розумію - погроза? Бо яка достойна відповідь може бути з боку негідника?
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18.12.2020 14:53
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если НАБУ поставит на прослушку Портнова и его юристов, ты все мы услышим во сколько денех обойдется невиновность и достоинство Татарова в Печерском суде..
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18.12.2020 14:44 Ответить
Невинність безцінна.
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18.12.2020 14:46 Ответить
Татаров Ты главное клетчатое одеяло купил и тапочки белые если да вперде..все вы невинные честные еврейские христиане не знающие чаво снимать аль крест с груди или труселя?? или "наичестнейшие" политики" и девственницы проститутки со справками
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18.12.2020 15:39 Ответить
Твой путь - в бочку с дерьмом и янычара над тобой с ятаганом..
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18.12.2020 14:46 Ответить
Впевнено каже,мабуть отримав гарантіі від Єрмака енд Ко.!!!)))
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18.12.2020 14:47 Ответить
Причому "пройду цей шлях" ґарантує, що більше ніколи не можна буде судити його за цей злочин.
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18.12.2020 16:31 Ответить
Це все гра для лохів. А за лохів вони тримають весь народ України. Не можна сказати, що безпідставно... В корумпованій злодійській державі, злодії дуже легко себе оправдують через так звані суди і при цьому ще й роблять собі гарну політичну рекламу.
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18.12.2020 14:49 Ответить
Ваш коментар найкращий.
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18.12.2020 16:32 Ответить
Дякую. Завжди кажу, як воно є насправді.
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18.12.2020 16:35 Ответить
Татаров о подписании ему подозрения: Пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу - Цензор.НЕТ 9886
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18.12.2020 14:51 Ответить
"Достойно отвєчю" - це я так розумію - погроза? Бо яка достойна відповідь може бути з боку негідника?
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18.12.2020 14:53 Ответить
цю потвору треба було ще у лютому 14-го задвухсотити
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18.12.2020 14:53 Ответить
Побажаю доказувати ту невиноватість в тому місці, де її другий рік доказує Антоненко.
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18.12.2020 14:54 Ответить
Шановне товариство, в слові "невиноватість" виникла технічна помилка. Слід читати як "невинуватість".
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18.12.2020 15:22 Ответить
с карманными судьям-вовками? Почему бы и нет...
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18.12.2020 14:58 Ответить
И ЦРУ сможет достойно ответить?
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18.12.2020 15:01 Ответить
Сначала напиши заявление об увольнении, а потом доказывай.
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18.12.2020 15:07 Ответить
Не забуваємо: йому пох... ваша думка.
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18.12.2020 15:08 Ответить
От же ж гнида...
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18.12.2020 15:13 Ответить
Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - отметил Татаров.Источник:https://censor.net/ru/n3237795 Мужик сказал - мужик сделал! Пусть идет и доказывает!
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18.12.2020 15:16 Ответить
Как он "достойно ответит" - можно догадаться: пересажает со своим дружком Портновым всех майдановцев.
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18.12.2020 15:36 Ответить
Я пройду этот путь, ЗАНЕСУ СУДЬЕ, получу "героя" от зеленского", - отметил Татаров.
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18.12.2020 16:06 Ответить
от саме через існування цієї нікчемної потвори(і не тільки цієї) в політикумі, в органах влади України, я стверджую - націоналістів у цій країні нема, від слова - абсолютно........ . виродок Йоська таки зробив свою справу.
ну, нема то й нема, пустувати місце не буде, така природа речей у цьому світі.
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18.12.2020 16:13 Ответить
Сєпарська гнида. Ще й погрожує...
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18.12.2020 16:14 Ответить
"И, может быть меня наградят..."
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18.12.2020 16:16 Ответить
Тільки що Стерненку приморським судом поновили нічний домашній арешт (до цього - три місяці не діяв, бо термін дії судової ухвали сплив). Стерненко каже, що була така вказівка самого Татарова - поновити арешт, причому в СІЗО...
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18.12.2020 16:37 Ответить
Татаров: "Мы этих майдановцев стреляли, стреляли, но видно, не всех перестреляли. Ничего, скоро всех добьем!".
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18.12.2020 16:42 Ответить
Для чого і почав «з драпака».
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18.12.2020 19:55 Ответить
Для чого і почав «з драпака».
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18.12.2020 19:56 Ответить
главное что бы клетчатое одеяло было под рукой
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18.12.2020 20:35 Ответить
День ещё не закончился, а уже «доказал»: подобно бродячей собачке подзаборной громко потявкал и ... схоронился у дерьмака в кабинете под его столом...
Все как портняга натаскал... как по нотам...
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18.12.2020 20:53 Ответить
агент россии "кувшинов" достойно ответит.
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20.12.2020 19:11 Ответить
 
 