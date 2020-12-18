Ликвидирован канал переправки мигрантов через территорию Украины в страны ЕС, - Нацполиция. ФОТО

Во время санкционированных обысков, которые прошли во Львовской и Тернопольской областях, правоохранители обнаружили нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и разоблачили организаторов их незаконного перемещения через территорию Украины в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Правоохранители устанавливают всех злоумышленников, причастных к нелегальной переправке мигрантов через государственную границу Украины. Также решается вопрос о привлечении нелегальных мигрантов к административной ответственности.







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В свою очередь пресс-центр Госпогранслужбы отмечает, что к разоблачению данного канала причастны также пограничники.

"В процессе работы пограничные оперативники постепенно разоблачали и закрепляли доказательной базой ряд попыток незаконной переправки мигрантов. Только в течение ноября на участке Львовского пограничного отряда задержали 5 групп незаконных мигрантов общей численностью 15 человек. Следующим шагом в этом деле стали 4 обыска, проведенные по месту жительства фигурантов уголовного производства в Тернопольской области и в городе Львове, с целью выявления незаконных мигрантов и орудий совершения преступления", - подчеркивается в сообщении погранслужбы.

По их результатам выявлено пять нелегальных мигрантов без документов, по словам - четверо граждан Ирака и один - Палестины, а также изъяты вещественные доказательства: мобильный терминал, ноутбуки, пластиковые карточки украинского и иностранного банков, сим-карта украинского и турецкого операторов, паспортные документы.

Результаты проведения следственных действий приобщены к материалам уголовного дела по ч. 2 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".