РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4919 посетителей онлайн
Новости
8 085 98
Буковина (888) охота (128) убийство (6358)

Перепутал с косулей: в Черновицкой области мужчина во время охоты убил 56-летнего буковинца. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области местный житель во время охоты смертельно ранил 56-летнего мужчину. Правоохранители задержали охотника и изъяли оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Сообщается, что 62-летний мужчина во время охоты по неострожности застрелил односельчанина. Он рассказал, что выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в косулю, но когда мужчина подошел ближе, то увидел тело человека без признаков жизни.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативные группы ГУНП в Черновицкой области и Герцаевского отделения полиции осмотрели тело потерпевшего и прилегающую территорию. Полицейские установили личность погибшего - 56-летнего жителя села Великоселье и направили тело на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

С места уголовного преступления сотрудники полиции изъяли охотничье ружье, гильзу калибра 16 миллиметров и другие вещественные доказательства.

Перепутал с косулей: в Черновицкой области мужчина во время охоты убил 56-летнего буковинца 01

62-летнего нарушителя правоохранители задержали в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи Герцаевского отделения полиции решают вопрос сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пархоменко стрелял первым: стали известны подробности гибели адвоката подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

Продолжается досудебное расследование. За содеянное правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Перепутал с косулей: в Черновицкой области мужчина во время охоты убил 56-летнего буковинца 02
Перепутал с косулей: в Черновицкой области мужчина во время охоты убил 56-летнего буковинца 03
Перепутал с косулей: в Черновицкой области мужчина во время охоты убил 56-летнего буковинца 04
Фото: сайт полиции
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Нужно запретить вообще эти охоты.Какие охоты могут быть во время войны? Леса вырублены, поголовье диких животных сократилось, а у них охота. Убивать животных вообще-то большой грех, это убийство ради сатанинского удовольствия, а не чтобы с голоду не умереть.Только человекообразное рогатое существо психопатного склада убивает ради развлечения. Никто в природе такого не делает. И этот убийца косуль теперь свое получит и еще получит много чего.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:56
+7
калибра 16 миллиметров
показать весь комментарий
18.12.2020 15:10
+7
Кушнарева, Кравченко, Кирпу и Самсоненко, тоже вроде перепутали....
показать весь комментарий
18.12.2020 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царствие небесное погибшему, вопрос а эта (косуля) первая у этого охотника?
показать весь комментарий
18.12.2020 15:08 Ответить
Нужно запретить вообще эти охоты.Какие охоты могут быть во время войны? Леса вырублены, поголовье диких животных сократилось, а у них охота. Убивать животных вообще-то большой грех, это убийство ради сатанинского удовольствия, а не чтобы с голоду не умереть.Только человекообразное рогатое существо психопатного склада убивает ради развлечения. Никто в природе такого не делает. И этот убийца косуль теперь свое получит и еще получит много чего.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:56 Ответить
В охот хозяйствах стрельба картечью запрещена, это скорее всего браконьеры. И если запретить деятельность охот хозяйств которые занимаются разведением , учетом дичи , ее охраной и лицензированными отстрелами, то эти бракоши за год выбьют всю живность какая только есть. Это как с той добычей янтаря.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:35 Ответить
Странно, все леса под охотхозяйствами, а таких: "И если запретить деятельность охот хозяйств которые занимаются разведением , учетом дичи , ее охраной и лицензированными отстрелами" никто не видел. Как так?
показать весь комментарий
18.12.2020 17:07 Ответить
Це як з лосем.Раніше за ліцензію одного лося можна було прогодувати стадо свиней,їх берегли самок підкормлювали щоб більше привели на світ телят,та тримались одного місця.А зараз він нікому ні нащо не здався,скоро місцеві їх всіх просто поїдять да й кінець по лосю.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:39 Ответить
Ради развлечения ещё, например, убивает домашняя кошка.
показать весь комментарий
18.12.2020 18:12 Ответить
лисиця (молодь відпрацьовує техніку полювання), собака дорвавшись до домашніх тварин давить ради задоволення.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:40 Ответить
Не ради удовольствия. Собака если убивает, то обучена человеком убивать, а если убивает дом животных, то она защищает свою территорию от других животных и это ее природа, тут удовольствия никакого нет. Жестокая собака обученная ( зомбированная) жестоким человеком и это не ее природа.
показать весь комментарий
19.12.2020 09:15 Ответить
Домашняя кошка убивает не ради развлечения, а ради обучения добывать себе пищу, потому что она по природе дикое животное. И есть масса видео как кошка выкармливает, например, щенят или ежиков или бельчат, потому что все животные заточены природой на жизнь всего живого, а не на смерть. Есть масса видео, когда животные помогают другим животным и птицам в сложных ситуациях.
показать весь комментарий
19.12.2020 09:12 Ответить
А есть масса видео, когда кошка мучает мышь, чисто ради удовольствия, потом убивает и не ест. Все животные по природе дикие, и человек в том числе.
показать весь комментарий
19.12.2020 10:29 Ответить
Если ты дикое животное, то это не значит, что все дикие. Никогда кошка не будет мучить другое животное ради удовольствия. Это можешь делать только ты, даже не животное , а психопат. У психопатов нет эмпатии и они могут мучить ради удовольствия.Но это не люди, у них мозг устроен по другому.А весь нормальный мир - это мир с эмпатией и установкой на жизнь.
показать весь комментарий
19.12.2020 19:25 Ответить
Вы, извиняюсь, когда трусы носить стали, как вид? По вашему человек стал господствующим видом на планете благодаря эмпатии? Понаблюдайте за повадками кошки, многое интересное для себя узнаете.
показать весь комментарий
19.12.2020 19:52 Ответить
Да, человек отличается от нелюдей эмпатией. Тебе это не грозит.
показать весь комментарий
19.12.2020 20:43 Ответить
И как он тогда смог стать доминирующим видом на планете? А как вы прокомментируете повальное людоедство, каких нибудь жалких 30 000 лет назад?
показать весь комментарий
19.12.2020 23:25 Ответить
У меня такое ощущение, что я общаюсь с сумасшедшим. Откуда вы знаете что было 30 тыс лет назад? Вы не знаете, что было 5 лет назад, вы не соображаете что происходит сегодня, а говорите о таких сроках.Просто идиотия полная. Я понимаю ,что инфантильные люди всему верят, но не до такой же степени.))
показать весь комментарий
20.12.2020 12:32 Ответить
Для этого существует биология, археология, палеонтология и прочие науки, которые дают вполне конкретные ответы. Но это все имеет весьма опосредованное отношение к изначальной теме разговора, а именно к тому, что животные также могут убивать ради собственного развлечения.
показать весь комментарий
20.12.2020 12:50 Ответить
Вы все еще что-то доказываете? Животные не убивают ради развлечения и удовольствия других животных и это факт. Животное учиться в детстве убивать для того, чтобы питаться и выжить. Только нелюди - психопаты - сатанисты- маньяки убивают ради удовольствия. А насчет нашей науки, археолигии и т.д. то все умные люди этим наукам не доверяют, так как эти науки работают на власть, а не для людей и перевраны 100 раз. В общем хватит. Вы настолько примитивная личность, что мне неинтересно с вами общаться.
показать весь комментарий
20.12.2020 15:23 Ответить
Ок, сливайся. Но все же кошка во взрослом возрасте убивает других животных и насекомых ради собственного удовольствия. Это факт! Если вы настолько примитивная личность, что неспособны признать свою неправоту, то мне с вами дискутировать таки не о чем. Упражняйтесь в своем нигилизме с другими.
показать весь комментарий
20.12.2020 17:14 Ответить
Не пиши тут брехни и не унижай животных.Чучело.Животные ведут себя в 100 раз порядочнее тебя, они по крайней мере не врут.
показать весь комментарий
20.12.2020 17:31 Ответить
Блин, тебя в Google забанили? Изучи сперва вопрос, а потом уже пиши. Посмотри фильмы о жизни животных, понаблюдай сама. Про кошку я написал потому, что она ближе всего для наблюдения. На самом деле не кошкой единой, есть ещё масса животных. Например дельфины, львы, гиены, собаки, шимпанзе и многие другие убивают не только ради еды, обучения и защиты территории, но и для поднятия собственной репутации в стае и просто забавы ради.
показать весь комментарий
20.12.2020 22:24 Ответить
++
показать весь комментарий
18.12.2020 20:27 Ответить
Мля...ну это вообще уже за гранью... (( И это всё в то время, когда давным давно на подобных "мероприятиях" используют одежду ярко сигнальных раскрасок, пользуются рациями и просто здоровым смыслом...
показать весь комментарий
18.12.2020 15:09 Ответить
и еще это: он чО серьезно намеревался добыть косулю дробью (не вижу номера/размера) ?!?!?!
показать весь комментарий
18.12.2020 15:10 Ответить
Там не "дріб, а картеч, здається, 7,2 мм... В патрон 16 калібру кладеться в ряд по три. Загальна кількість картечі -9-12 шт, в залежності від маси порохового заряду. Такої і невеликому кабану вистачить, не те що козулі. Я козулю, з 30 м, клав дробом 0000, а це кульки діаметром 5 мм.
Там питання інше - в Україні відстріл картечю дозволений лише для вовка. Стрільба по копитному звірю - лише кулями...
показать весь комментарий
18.12.2020 16:14 Ответить
Тут так же. Олень - пуля, койот - картечь от #4 и выше.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:36 Ответить
койот и сепары....
показать весь комментарий
18.12.2020 18:25 Ответить
Вот так и я о том же:
- запрещено
- абсолютно не логично (пулей правильнее и эффективнее на копытных)
К тому же вопрос : не упоминается о том, что у него была «карточка отстрела дичи» (или как там ее. Если чо, чукча не охотник, чукча мишени подырявить/поперами позвякать), значит браконьерствовал?
показать весь комментарий
18.12.2020 19:50 Ответить
Я про це і не "заморочуюсь"... Убили посеред тижня, а полювання дозволене лише у вихдні. Значить - "полювання у заборонений час"... Полювання забороненим типом ***********. А це і означає браконьєрство...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:00 Ответить
Сейчас во всем зеленый беспредел. Осенью грибы собирали, весь лес заполнен на выходные грибниками и тут же в этом же лесу почти рядом охотники стреляют. Нормально?
показать весь комментарий
18.12.2020 15:58 Ответить
Нужно перемещаться короткими перебежками, от дерева к дереву...
показать весь комментарий
18.12.2020 16:36 Ответить
Да, если соблюдены требования закона и инструкции организации/проведения охоты...
показать весь комментарий
18.12.2020 19:51 Ответить
Фото патронов неопровержимо о чемто свидетельствует.Если мужик бы застрелил человека из рогатки,а в кврмане патроны тогда да. А так ,он не скрывает,что тут говорить, несчастный случай.Охота,такое бывает,к сожалению.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:09 Ответить
это для экспертизы пойдет баллистической... а то знаете ведь как иногда бывает: "...целился в косулю, попал в человека "из гладкого", а при осмотре вообще обнаружили...ножевые (колото/резанные) ранения...
показать весь комментарий
18.12.2020 15:21 Ответить
Ножевые несчасные случаи тоже бывают на охоте. Дорезал подранка. А потом протер глаза и увидел что ето сосед который недавно твою жену оприходовал
показать весь комментарий
18.12.2020 16:06 Ответить
Не "нещасний випадок", а пряме порушення правил полювання... "Стрільба по неясно видимій цілі категорично заборонена... " А він, скоріш всього, пальнув по кущах... Тобто, ненавмисне вбивсто ... Тут навіть на "вбивство з необережності" важко натягнуть...
показать весь комментарий
18.12.2020 16:17 Ответить
К сожалению гибель людей на охотах - большая проблема для наших «широт».
В прошлом году шапочно знакомые мне «охотники» в Житомирской области ночером решили с помощью «теплика» кабана на кукурузном поле добыть... «добыли» ... с чуть больше ста метров из нарезного карабина женщину - прямо в голову, присевшую на корточки, которая решила немного «одолжить» этой самой кукурузы у агрохозяйства и мужа ейного ранили... несчастного спасло то, что по донёсшимся воплям новоиспечённые «охотники» поняли, что так кабаны не кричат...
Ужас и горе, конечно...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:00 Ответить
Гинуть, в основному, не на "полюваннях", а на "браконьєрці", бо, переступаючи через одну заборону, браконьєри не зважають вже і на інші... Таке кожен рік, і "не каються"... Думають, що вони - "самі розумні", і саме з ними нічого не станеться... Я такого, за чверть віку полювання, набачився і начувся...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:08 Ответить
Он ясно видел косулю.Мозг человека иногда видит не то что есть,а свой же прогноз.
показать весь комментарий
19.12.2020 23:11 Ответить
Знаєш, у мене сусід, у Криму, часто іншопланетян бачив... Зелених. Особливо, після получки... Один раз навіть одного зарубав сокирою... Сів у тюрму за вбивство "колеги по чарці"...
показать весь комментарий
19.12.2020 23:20 Ответить
калибра 16 миллиметров
показать весь комментарий
18.12.2020 15:10 Ответить
калибра... ну это... о! = "с большой палец" !
показать весь комментарий
18.12.2020 15:26 Ответить
А 20-й калибр, меж прочим, ничуть по эффективности не уступает 12-му...
Ну, ладно 16-й там или 20-й...
Вы 410-й вообще видели??? Для «гладкого» аксу «сайги» )))? Аж лохмотья летят!!!
показать весь комментарий
18.12.2020 20:03 Ответить
от такие у нас оперативники)
показать весь комментарий
18.12.2020 22:58 Ответить
С какой целью вывешены фотки патронов?
показать весь комментарий
18.12.2020 15:12 Ответить
Для долучення до протоколу огляду місця події...
показать весь комментарий
18.12.2020 16:18 Ответить
Кушнарева, Кравченко, Кирпу и Самсоненко, тоже вроде перепутали....
показать весь комментарий
18.12.2020 15:12 Ответить
Оочень удобно...
показать весь комментарий
18.12.2020 16:38 Ответить
Після 60 років забирати право на полювання. Мабуть зір ні к чорту....або хильнув.....
показать весь комментарий
18.12.2020 15:14 Ответить
Так ведь медкомиссию ж надо проходить и так раз в два года обязательно...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:05 Ответить
+ разрешиловка совместно с участковыми (кто бы что не говорил) ОБЯЗАННЫ проводить СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ ИНСПЕКЦИЮ «дотрымання власныками збройи умов ии збэригання» а так же отслеживать для лишения «дозволив» на предмет привлечения к админ/уголовной ответственности , потери лицом дееспособности, постановки их на псих/нарко учёт и и т.д.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:10 Ответить
YНе врзврвщаться же с пустыми руками?
показать весь комментарий
18.12.2020 15:16 Ответить
вывод: со свомими рогами в лес не ходи!
показать весь комментарий
18.12.2020 15:17 Ответить
Всеодно влучний постріл.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:18 Ответить
Калибр гладких охотничьих стволов не измеряется в мм. В вашей полиции дауны. Количество получаемых круглых пуль из одного английского фунта свинца - вот калибр. Для чего тут линейка - уволить нах таких следователей.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:19 Ответить
Зато про белорусскую милицию без восхищения не вспоминают.
При чем тут полиция если писали журналисты?
А фотографирование с масштабной линейкой криминалиста это стандарт.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:41 Ответить
Кеша, пройдите по ссылке в Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.Источник: https://censor.net/ru/n3237803
показать весь комментарий
18.12.2020 15:46 Ответить
Ты действительно смешной. Думаешь в этих отделах коммуникации следаки работают.
А про доблестную белорусскую милицию ничего не сказал.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:04 Ответить
Жінка потерпілого і винна...
Роги навісила...
RIP
показать весь комментарий
18.12.2020 15:21 Ответить
У убитого дурака в этот день было день рождения, оно бухануло и, внимание, пошло в лес ЕЛОЧКУ срубить себе на НГ.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:21 Ответить
Откуда инфа?)
показать весь комментарий
18.12.2020 15:39 Ответить
Та вчера в каких-то новостях проскользнула.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:41 Ответить
односельчанин
показать весь комментарий
18.12.2020 15:42 Ответить
От старины Дарвина.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:54 Ответить
Как говаривал Кушнарев, на охоту надо ходить с проверенными людьми. Не слепыми, не с глухими,не алкашами, без личных обид и без борьбы за власть среди однопартейцев.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:45 Ответить
И получил пару пуль случайно от мастера спорта по стрельбе..
показать весь комментарий
18.12.2020 17:44 Ответить
Прямо в печень...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:12 Ответить
вспомнился фильм горячие головы-
показать весь комментарий
18.12.2020 15:55 Ответить
Чому вас на полюванні можуть спутати з косулею, а може і з лосем, то це вже питання до жінки мисливця.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:58 Ответить
Наверное охотник был похож на оленя. Нех. было животных стрелять
показать весь комментарий
18.12.2020 16:01 Ответить
Главное в охоте трофей. Какой никакой а трофей есть. Хоть шкуру сдирай и под ноги ложи хоть голову с рогами на стену вешай. Хотя никогда не пойму уродов которые вешают на стену трупы которые как их не обрабатывай они воняют мертвечиной
показать весь комментарий
18.12.2020 16:03 Ответить
Мені цікаво, "писарчук", що статтю писав, полінувався у довідник по мисливській гладкоствольній зброї заглянуть? Калібр її визначається не в метричній системі, а в умовних "калібрах", які визначаються по діаметру круглої кулі, кількість яких може буть відлиті з англійського фунту свинцю. Якщо відливаються 12 куль - калібр 12-й, якщо 16 - то 16-й... Справжній діаметр ствола рушниці 12-го калібру - 18,2-18,5 мм, 16 калібру - 16, 8 мм.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:05 Ответить
а який кращий ?
показать весь комментарий
18.12.2020 16:11 Ответить
10-й )) Це на слонів.
Але краще 12-й.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:21 Ответить
У меншого калібру віддача легша.. Та й носить його легше - важить майже на півкілограма менше...
показать весь комментарий
18.12.2020 16:30 Ответить
Дякую Вам. Літом в живу бачив самця косулі , хіба можна в таку красу стріляти ... дуже гарна тварина .
показать весь комментарий
18.12.2020 19:27 Ответить
Плюсую за помповый ремингтон «20-ку». Вроде игрушка миниатюрная в сравнении со старшим собратом 12 К, но более шустрая, легкая и в отдаче поприятнее, начиная с навески 28-мь...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:15 Ответить
Поїхали наші хлопці, по запрошенню, на полювання у Фінляндію. Один - з штуцером, а другий - з "Сайгою" нарізною... Наступного року запрошення прийшло лише "штуцеристу"... Фінни не поважають "кулеметників"... Вважають, що перший ствол - для ураження, другий, для добивання пораненої тварини, щоб не мучилася... А "кулеметники" хай їдуть на фронт, або стрілять вчаться...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:23 Ответить
Следуя логике цензоровских пейсателей.ружье 410 калибра катят на лафете гусеничным тягачом.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:08 Ответить
Дурню, це єдиний калібр, що "виходить за рамки"... Причина проста - ця зброя була створена, реально, не для полювання, а для "развлєкухи" "емансипованих дам", які "полювали" на шпаків, дроздів, та іншої дрібної дичини.... Реальний діаметр ствола - 10, 5 мм... Хоч поцікався, перед тим, як "підхіхікувать"...
показать весь комментарий
18.12.2020 16:24 Ответить
Хамло трамвайне,сарказму не розумієш?це по перше.по друге дурень сам, бо 410 має діаметр 10,2мм..."Хоч поцікався, перед тим, як підхіхікувать."
показать весь комментарий
18.12.2020 16:30 Ответить
Од "хамла" чую... Калібр 410 - "плаває", так само, як і інші калібри гладкоствольної зброї, , в залежності від фірми, країни, і року виготовлення... Я назвав максимальний діаметр...
показать весь комментарий
18.12.2020 16:36 Ответить
а вы пободайтесь
показать весь комментарий
18.12.2020 18:29 Ответить
Та на біса він мені здався...
показать весь комментарий
18.12.2020 18:37 Ответить
..а шо, в Україні ще є дикі тварини, окрім жлобів з рушницями?..
показать весь комментарий
18.12.2020 16:18 Ответить
в условных единицах их где то 73
показать весь комментарий
18.12.2020 16:47 Ответить
Ніколи не шкодую мисливців. Ще років 50 тому треба заборонити було мисливство як явище
показать весь комментарий
18.12.2020 16:21 Ответить
Ну, да. Тогда до кучи этой уже и рыбалку, и грибников с ягодниками )))
А санотстрел бешеных хищников кто делать будет???
А с популяцией кабанов превышающей все разумно-допустимые нормы в местности своего обитания? Они же как саранча по полям/огородам пройдут, попутно загоняя «защитников природы» по хатах и держа их там в страхе... )))
показать весь комментарий
18.12.2020 20:38 Ответить
Санвідстріл - це робота, а не полювання. Нічого, незабаром тварин не залишиться , то таких випадків ,як вище , лише побільшає...
показать весь комментарий
19.12.2020 09:09 Ответить
А косулю типо можно(( че за бред охотится.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:34 Ответить
И три пустые бутылки из-под водки на человека.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:44 Ответить
У него линзы на очках калибра 16 мм
Эти придуркувати пэнсы, чудят реально не как дети... То за руль сядет, машин не видит, то косулю увидит там где ее нет. Нужно законодательно запретить после 60 лет охотничью лицензию, право на вождение авто, ну и, конечно, право голосовать. Маразматики херовы.

А мог и стадо косуль увидеть где нибудь под магазином.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:44 Ответить
С возрастом «хватка и реакция» уже не те...
Хотя... знакомый «пенс», который «в очках 16 калибра» без них спокойно метров с 15-им из короткого 9х18, с открытых прицельных, стоя с рук в лом воткнутый землю вертикально с первого выстрела попадает...
Так что пенс пенсу - рознь
показать весь комментарий
18.12.2020 20:41 Ответить
А виновата жена!
Откуда у него рога?
показать весь комментарий
18.12.2020 17:04 Ответить
Як можна переплутати козулю і людину? В мисливаських правилах чітко записано, що не можна стріляти на шум, шарудіння, по невиразно видимій цілі. Однак, дебіли стріляють, одного вбили бо той відпочивав в шинелі біля сосни, і стрілку повидилось, що воротнік шинелі то вуха лося, інші луплять по високій траві ніби: там кабан, чи козуля. Це повне управлінське лайно дебілів держвлади, їх більш цікавить нажива ніж поповнення і захист мисливського фонду дичини. Всі лісочки чомуь загажені забудовою бобрів, коли поруч є цілі вимираючі села, ан ні, виродки мріють влізти в нимиж вбиту природу.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:45 Ответить
При иных обязательных условиях, банальное отсутствие практики обращения с оружием и участия в подобных мероприятиях
показать весь комментарий
18.12.2020 20:44 Ответить
Это сколько оно выжрало?....
показать весь комментарий
18.12.2020 18:29 Ответить
 
 