Перепутал с косулей: в Черновицкой области мужчина во время охоты убил 56-летнего буковинца. ФОТОрепортаж
В Черновицкой области местный житель во время охоты смертельно ранил 56-летнего мужчину. Правоохранители задержали охотника и изъяли оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Сообщается, что 62-летний мужчина во время охоты по неострожности застрелил односельчанина. Он рассказал, что выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в косулю, но когда мужчина подошел ближе, то увидел тело человека без признаков жизни.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативные группы ГУНП в Черновицкой области и Герцаевского отделения полиции осмотрели тело потерпевшего и прилегающую территорию. Полицейские установили личность погибшего - 56-летнего жителя села Великоселье и направили тело на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.
С места уголовного преступления сотрудники полиции изъяли охотничье ружье, гильзу калибра 16 миллиметров и другие вещественные доказательства.
62-летнего нарушителя правоохранители задержали в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи Герцаевского отделения полиции решают вопрос сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование. За содеянное правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Там питання інше - в Україні відстріл картечю дозволений лише для вовка. Стрільба по копитному звірю - лише кулями...
- запрещено
- абсолютно не логично (пулей правильнее и эффективнее на копытных)
К тому же вопрос : не упоминается о том, что у него была «карточка отстрела дичи» (или как там ее. Если чо, чукча не охотник, чукча мишени подырявить/поперами позвякать), значит браконьерствовал?
В прошлом году шапочно знакомые мне «охотники» в Житомирской области ночером решили с помощью «теплика» кабана на кукурузном поле добыть... «добыли» ... с чуть больше ста метров из нарезного карабина женщину - прямо в голову, присевшую на корточки, которая решила немного «одолжить» этой самой кукурузы у агрохозяйства и мужа ейного ранили... несчастного спасло то, что по донёсшимся воплям новоиспечённые «охотники» поняли, что так кабаны не кричат...
Ужас и горе, конечно...
Ну, ладно 16-й там или 20-й...
Вы 410-й вообще видели??? Для «гладкого» аксу «сайги» )))? Аж лохмотья летят!!!
При чем тут полиция если писали журналисты?
А фотографирование с масштабной линейкой криминалиста это стандарт.
А про доблестную белорусскую милицию ничего не сказал.
Роги навісила...
RIP
Але краще 12-й.
А санотстрел бешеных хищников кто делать будет???
А с популяцией кабанов превышающей все разумно-допустимые нормы в местности своего обитания? Они же как саранча по полям/огородам пройдут, попутно загоняя «защитников природы» по хатах и держа их там в страхе... )))
Эти придуркувати пэнсы, чудят реально не как дети... То за руль сядет, машин не видит, то косулю увидит там где ее нет. Нужно законодательно запретить после 60 лет охотничью лицензию, право на вождение авто, ну и, конечно, право голосовать. Маразматики херовы.
А мог и стадо косуль увидеть где нибудь под магазином.
Хотя... знакомый «пенс», который «в очках 16 калибра» без них спокойно метров с 15-им из короткого 9х18, с открытых прицельных, стоя с рук в лом воткнутый землю вертикально с первого выстрела попадает...
Так что пенс пенсу - рознь
Откуда у него рога?