Перепутал с косулей: в Черновицкой области мужчина во время охоты убил 56-летнего буковинца. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области местный житель во время охоты смертельно ранил 56-летнего мужчину. Правоохранители задержали охотника и изъяли оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Сообщается, что 62-летний мужчина во время охоты по неострожности застрелил односельчанина. Он рассказал, что выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в косулю, но когда мужчина подошел ближе, то увидел тело человека без признаков жизни.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативные группы ГУНП в Черновицкой области и Герцаевского отделения полиции осмотрели тело потерпевшего и прилегающую территорию. Полицейские установили личность погибшего - 56-летнего жителя села Великоселье и направили тело на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

С места уголовного преступления сотрудники полиции изъяли охотничье ружье, гильзу калибра 16 миллиметров и другие вещественные доказательства.

62-летнего нарушителя правоохранители задержали в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи Герцаевского отделения полиции решают вопрос сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

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Продолжается досудебное расследование. За содеянное правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.







Фото: сайт полиции