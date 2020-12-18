Назначение Лапутиной министром по вопросам ветеранов говорит о позитивных сдвигах в кадровой политике Зеленского, - Гармаш
Сегодняшнее назначение Юлии Лапутиной министром по вопросам ветеранов свидетельствует о том, что в кадровой политике команды Зеленского что-то меняется.
Об этом написал в фейсбуке представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.
"Юля – человек не имеющий отношения ни к олигархическим, ни к политическим группировкам, настоящий офицер и очень умная женщина. А то, что это накладывается еще и на такие человеческие качества как доброта, способность к сочувствию и порядочность, - я уверен, - сделает работу министерства действительно эффективной", - написал Гармаш.
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+7 Welle
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+5 Andriy Kalnyshevsky
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+3 Анатолій Лапчук
показать весь комментарий18.12.2020 15:32
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Кадры мелькают -- в том же самом кыно...
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Яким ще "міністром"? Фемінітив, - міністриня, або міністерка.
До того ж, яка ганьба, - назвати офіцерку "офіцером"! Як мінімум, - офіцериня! І ніяк інакше!
Все інше - то є образа жіноцтва! До суду! Негайно!
Справа в тому, що згідно французького закону 2004 року представники однієї статі не можуть займати більше 60% займаних посад у якійсь одній державній установі, чи муніципальній структурі.
Початково закон був спрямований на захист прав жінок. Але, - як виявляється, - закон є закон, і він повинен захищати також і права чоловіків. Однак, тепер французькі феміністки вимагають не рівних прав з чоловіками, - вони вимагають дискримінувати чоловіків, - начебто в рахунок компенсації за колишню дискримінацію.
Тобто, рулює цілковита дурня! Адже, в такому разі чоловіки можуть виправдовувати минулу дискримінацію жінок своїм колишнім пригніченим становищем за часів матріархату.
https://ru.euronews.com/2020/12/14/france-mayor-gender-fine-ppp Мэрия Парижа оштрафована за дискриминацию мужчин