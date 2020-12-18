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смертность (268) статистика (2310) Госстат (220)

За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата. ИНФОГРАФИКА

За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата. ИНФОГРАФИКА

С начала года в Украине родилось на 15 025 человек меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.

Численность наличного населения в Украине, по оценке, на 1 ноября 2020 г. составила 41 670 812 человек.

С начала года в Украине умерли 485 734 человека, в то время как в 2019 году умерли 486 778 человек. Таким образом, в сравнении с прошлым годом смертность сократилась на 1 044 человека.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 247 278 человек, а в прошлом году - 262 303. В сравнении с прошлым годом, рождаемость сократилась на 15 025 человек.

Также читайте: Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди

За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата 01
За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата 02

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Топ комментарии
+6
Кернеса порахували?
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18.12.2020 15:25
+6
люди стали опасаться умирать....
умрешь, спишут на коронавирус, улучшат по нему статистику и обогатятся на этом...
а дзузьки вам
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18.12.2020 15:34
+6
Хоть бы не давали смертность, а то Степашка тут орет каждый день про катастрофу и пандемию, аж синеет, орет что вакцинироваться надо, орет про карантин, не дает людям учиться и работать, а статистика все его сатанячьи брехни раскрывает.
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18.12.2020 15:46
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Кернеса порахували?
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18.12.2020 15:25 Ответить
люди стали опасаться умирать....
умрешь, спишут на коронавирус, улучшат по нему статистику и обогатятся на этом...
а дзузьки вам
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18.12.2020 15:34 Ответить
Хоть бы не давали смертность, а то Степашка тут орет каждый день про катастрофу и пандемию, аж синеет, орет что вакцинироваться надо, орет про карантин, не дает людям учиться и работать, а статистика все его сатанячьи брехни раскрывает.
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18.12.2020 15:46 Ответить
Число умерших в Украине в августе-2020 к августу-2019 выросло на 3,9%. Август стал вторым месяцем в этом году, когда число умерших превысило прошлогодние данные: первым был июнь с 8,4%. В сентябре (последний месяц, по которому есть статистика) ситуация значительно ухудшилась. За первый осенний месяц умерло 48 372 человек, это на 4300 больше, чем в августе и на 6000 больше, чем в сентябре 2019-го.

При этом рождаемость за это же время уменьшилась на 15 тыс. человек.
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18.12.2020 16:01 Ответить
Тебе дали статистику за 10 мес 20 года? Что ты тут плетешь? Статистике не веришь? Тогда иди себе нах.
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18.12.2020 16:06 Ответить
Тебе дали помесячную статистику. "... Что ты тут плетешь? Статистике не веришь? Тогда иди себе нах...."
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18.12.2020 16:13 Ответить
Т.е. Кернеса из статистики вычеркиваем? И правильно...
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18.12.2020 16:05 Ответить
он умножил себя на 0
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18.12.2020 18:01 Ответить
А як же ж барановірус всемогутній?
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18.12.2020 20:58 Ответить
Ещё в сентябре.
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18.12.2020 15:34 Ответить
Ну,т.е. по узколобому представлению Маланского премьера "их" "Мрия" уже сможет перевезти это количество усопших.
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18.12.2020 15:27 Ответить
Ну так статистика по понавыехавших говорит так:

Статистике мы верим крепко
Готовим паспорта и метко...

За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата - Цензор.НЕТ 5093
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18.12.2020 15:28 Ответить
Число умерших в Украине в августе-2020 к августу-2019 выросло на 3,9%
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18.12.2020 15:30 Ответить
Август стал вторым месяцем в этом году, когда число умерших превысило прошлогодние данные: первым был июнь с 8,4%
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18.12.2020 15:34 Ответить
І що? В якийсь місяць трохи менше померло, в якийсь трохи більше - а загалом за 10 місяців померло менше на 1 044 людини.
А якщо займатися маніпуляціями(взяти статистику за один чи два місяця, а загальну за 10 місяців не приймати до уваги), то взагалі можна сказати що в нас рекордне вимирання(підібрати місяць 2020 року і порівняти його з попередніми роками і на підставі цього зробити "обґрунтований" висновок).
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18.12.2020 16:24 Ответить
https://www.liga.net/health/articles/5942-ukraintsa-izbytochno-umerli-v-sentyabre-kovidom-vse-ne-obyasnit-chto-proishodit
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18.12.2020 16:26 Ответить
Заветам Зелина верны! -- демокр... -- тьфу! -- демография улучшается.
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18.12.2020 15:30 Ответить
Это не так. В сентябре (последний месяц, по которому есть статистика) ситуация значительно ухудшилась. За первый осенний месяц умерло 48 372 человек, это на 4300 больше, чем в августе и на 6000 больше, чем в сентябре 2019-го.
В аналитической записке Академии наук Украины (вместе с КНУ им. Т.Г. Шевченко и Академией медицинских наук) от 23 ноября говорится, что избыточная смертность в сентябре составила 14% (показатель, насколько больше людей умерло, чем можно было бы прогнозировать, если бы не происходило ничего необычного).
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18.12.2020 15:32 Ответить
Хочете сказати, що Держстат, а заодно і Цензор, брехуни, а тільки ви рубаєте правду-матку??
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18.12.2020 16:15 Ответить
Я просто привожу помесячные данные госстата, а не "средние цифры по больнице". В чем проблема? Ломают стройную картинку в вашей голове? Это не мои проблемы.

"... Количество умерших в Украине в сентябре 2020 года к сентябрю 2019-го выросла на 15,4%



Детали: В Украине за девять месяцев этого года умерли 426,69 тысяч человек, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и родились - 220,66 тысяч, что на 5,4% меньше.
В то же время в сентябре этого года зафиксирован значительный рост количества умерших по сравнению с сентябрем прошлого года - на 15,4%, до 48,37 тысяч человек...."
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18.12.2020 16:25 Ответить
Коментатор під статею:
https://www.facebook.com/nestorpetrovich.mahno За 10 місяців 2020 року померло на 1 тис. осіб менше, ніж минулого року, - дані Держстату - Цензор.НЕТ 6430 https://www.facebook.com/nestorpetrovich.mahno Igor Marinkevich

"Очень интересные данные. Как бы не пытались настрощать по поводу скачка в сентябре, никуда не уйдёшь от -2% за год. И на фоне того, что вернулось много людей с заработков (на карте видно, что как раз больше всего скачек в западных областях), мы все равно имеем отрицательный показатель смертности.
Я не преуменьшаю проблему с Ковидом. Сам переболел и тяжело переболел.
Но хочу отметить, что статистика беспрестрастна. И черезмерная истерия и страхи перед этой болезнью налицо."
Я вже казав, можна вибрати якийсь 1(з 12) місяців, в яких смертність трохи вища(всього навсього 14%, НЕ в рази) порівняти з попередніми роками(чомусь коронаістерички не беруть місяці в яких менше людей померло) і на підставі цього зробити "обґрунтований" висновок.
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18.12.2020 17:19 Ответить
Мне до задницы комментарии. Я привел лишь данные официальной статистики по месяцам. Спорьте с ней хоть до посинения.
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18.12.2020 17:22 Ответить
"официальной статистики" - "Таким образом, в сравнении с прошлым годом смертность сократилась на 1 044 человека.Источник: https://censor.net/ru/n3237808" - Фініш.
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18.12.2020 17:24 Ответить
И резко выросла с августа.
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18.12.2020 17:26 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-52982061 https://www.bbc.com/ukrainian/news-52982061 https://www.bbc.com/ukrainian/news-52982061 Коронавірус був в Ухані ще з осені 2019? BBC https://112.ua/mir/koronavirus-v-italii-voznik-ne-v-fevrale-2020-goda-a-letom-2019-goda-dannye-uchenyh-557478.html Коронавирус в Италии возник не в феврале 2020 года, а летом 2019 года, - данные ученых - за півтора роки(ну або рік як мінімум) вибрати один-два місяці і на підставі цього робити висновок - це сильно.
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18.12.2020 17:43 Ответить
Я только публикую сухие данные. Выводы пытаетесь делать здесь вы. Цифры не сходятся с вашей картинкой в голове? Это не мои проблемы.
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18.12.2020 18:04 Ответить
Это не мои проблемы = Я вам ничего не должен

За 10 місяців 2020 року померло на 1 тис. осіб менше, ніж минулого року, - дані Держстату - Цензор.НЕТ 6043
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18.12.2020 20:38 Ответить
Тільки Наша Епідемія демонструє такі цілющі властивості - в усіх інших країнах смертність помітно перевищує середньостатистичні показники минулих років. А все тому, що в Україні вже двадцять років не проводився перепис населення і ніхто не в стані сказати, скільки його тут залишилось, навіть наш славний Держистват.
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18.12.2020 15:35 Ответить
Перепис населення потрібен не для того, щоб точно порахувати кількість померлих, вона і так відома уряду(без довідки про смерть не поховаєш людину, і так само при народженні видаються довідки).
Як каже Елла Лібанова "Ось проведемо коли-небудь перепис і тоді зрозуміємо, хороша була оцінка Дубілета, чи ні, але це не перепис! Перепис - це докладна інформація про кожну людину і кожне домогосподарство. Кількість можна насправді оцінити дешевшим способом, мобільні оператори або щось інше - методи є."
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18.12.2020 16:14 Ответить
Про міграційний приріст просто смішно.
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18.12.2020 15:35 Ответить
Нас тупило "свэтлоє будущєє"...
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18.12.2020 15:38 Ответить
Когда последний вылетающий в Польшу украинец потушит в Борисполе свет, у нас смертность будет равна нулю.
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18.12.2020 15:47 Ответить
Це все животворящий коронавірус
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18.12.2020 15:47 Ответить
Заголовок-велика сила.А могли ж :
"В Україні за 10 місяців 2020 року народилося на 15025 чоловік менше,ніж минулоріч"
Цікаво,зменшення смертності в порівнянні з минулим роком пов'язане з оздоровленням ,чи з від'ємною динамікою зменшення чисельності населення (менше людей-менше смертність) ?
Ой ! А що це ? https://opendatabot.ua/blog/447-death-statistics Держстат відмовився публікувати дані про смертність українців під час карантину
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18.12.2020 15:49 Ответить
Статистика- річ вперта і неспростовна.
Хто мав померти цього року- той плюс/мінус і помер.
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18.12.2020 15:50 Ответить
Смертность заметно растет с сентября, пока нет по недельного графика это все манипуляция.
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18.12.2020 15:53 Ответить
Еще с июня.
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18.12.2020 16:02 Ответить
В июне у нас все было прекрасно, несмотря на истерику властей. Найти статистически значимое влияние смерти 500 человек за полгода от начала эпидемии в расчете на 40млн населения невозможно. А вот когда умирает по 200-300человек в день, это уже становится гораздо интереснее даже среди статистических показателей. Кто вдруг не дружит с арифметикой, это 36.5-54.8тысячи человек в расчете на полгода (сравните с теми 500, что были причиной нашего весеннего локдауна, хех, не тогда надо было его вводить) или 73-104.5тыс в пересчете на год. Что автоматом делает корону самым опасной инфекционной причиной смерти и второй после сердечно-сосудистых заболеваний "в общем зачете".
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18.12.2020 16:18 Ответить
Населення Украіни зменшується: молоді народжувати не поспішають, багато людей емігрують на пмж в інші краіни. Менше людей - менше вмирають. Все логічно
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18.12.2020 16:18 Ответить
Ну, карантин тоже принес всё таки свои положительные плоды - меньше было аварий, меньше народа утонуло весной, провалившись под лед, меньше была преступность и т.д. Любую цифру надо анализировать, как и от чего она зависит, и анализировать и все связи тоже. А потом строить модель в каком-нибудь BI типа IBM Cognos Analytics.
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18.12.2020 16:25 Ответить
В Орде превышение смертности над прошлым годом-более 140тыс на ноябрь.В Украине возможно и достоверна статистика.Итоги года покажут.А вот рождаемость падает почти до нуля.Националисты очень мало знущаються з ЛГБТ.Меньше бы гадили в песочницах,а занимались повышением народжуваннисти патриотив.
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18.12.2020 16:28 Ответить
знайшли чим пишатися. ці цифри показуть, що населення і далі продовжує скорочуватися. у відриві від загальної картини зменшення смертності на 4 тисячі нічого не говорить. адже за цією логікою, для того, щоб досягти подвійного скорочення смертності, треба зменшити у стільки ж населення. якщо вірити даним, що публікуються на Лівому березі про загальну смертність від ковіду, виходить, що його частка складає в районі 3%. то ж імовірність померти від хвороб серцево-судинної системи, онкології, травматизму та нещасних випадків значно більша (в десятки разів), ніж від істерично розкручуваної псевдопандемії.
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18.12.2020 16:33 Ответить
Таки да. По состоянию на начало сентября украинцев с начала года стало почти на 160 тыс. меньше
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18.12.2020 16:41 Ответить
ну возможно люди испугавшись короны стали лучше к себе относиться...
Лично я статистике не верю.. Особенно на нашей территории... И вообще это очень все заУмно.. Какое количество людей умерло? Какого возраста? Есть ли демографическая пропасть? Каких годов?.От каких заболеваний? . Так что все это ля ля тополя... Слушала одного умного человека(правда российского профессора академика) мама миа... Там такие цифры.. Так такие математические расчеты... Про целое поколение людеЙ которые не родились..

Просто демографическая пропасть и почему некому работать..
А тут бросил косточку.. И ой ля ля.. Ковид нет того нет... Мозгов у вас нет
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18.12.2020 16:41 Ответить
Не верю, так как Зеленский все время врет
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18.12.2020 16:51 Ответить
Скоро вже й помирати нікому буде.
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18.12.2020 17:00 Ответить
Вывод:
Вирус продлевает жизнь и уменьшает вероятность забеременеть!
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18.12.2020 17:02 Ответить
Аналогичная ситуация в США. Данные министерства здравоохранения:
Смотрим, например, 2018-й год:
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm?fbclid=IwAR0o7z81EURZ6OKu52RuRMuGFZNIu0husxJ4YARdNkXFSLMzXRlTLWd-jh4 https://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm
И сравниваем со столбцом deaths from all causes в 2020-м:
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/COVID19/?fbclid=IwAR15Wr2cU5hwCOoptiDuCWywnl416ExrY8qeqMCgfJeK-UuoDyGbLQr518k https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/COVID19/
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18.12.2020 17:57 Ответить
За 10 місяців 2020 року померло на 1 тис. осіб менше, ніж минулого року, - дані Держстату
************
Коронавірус, - шо ж ти дєлаєш?!..
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18.12.2020 20:32 Ответить
Просто не посчитали тех, кто живет не в Украине.
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18.12.2020 21:46 Ответить
не может такого быть. во всём мире рост смертности. в рф, например, за на 280 тыщ больше, значит у нас пропорционально больше на тыщ 70.
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20.12.2020 19:13 Ответить
 
 