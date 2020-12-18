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Зеленский (19042) НАТО (8637) Столтенберг (1619) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина

Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре передаст генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу предложения относительно полученного Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент поддерживает активный диалог с генеральным секретарем НАТО. Результатом такого диалога и взаимодействия всех государственных институций стало получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей. И такие возможности уже используются Украиной и будут использоваться в дальнейшем. Такие предложения президент вскоре направит генеральному секретарю, и все столицы, все страны Альянса будут их изучать", - сказала Стефанишина на онлайн-конференции руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины в пятницу.

Она призвала послов Украины помогать странам Альянса тщательно изучить эти предложения и их максимально поддержать.

Стефанишина отметила, что Украина ожидает будущего саммита Украина-НАТО.

"Уже, кстати, подтверждено отчетом экспертов, который предоставлен генеральному секретарю, что Украина будет членом НАТО, и соответственно, мы хотим, чтобы эта политика начала материализоваться. И здесь, бесспорно, речь идет уже о сугубо политическом диалоге", - подчеркнула вице-премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО, - Зеленский

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Топ комментарии
+8
активный диалог между игрой на рояле и на малом теннисе?
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18.12.2020 15:32
+6
Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 5005
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18.12.2020 15:39
+5
Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 5545
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18.12.2020 15:34
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активный диалог между игрой на рояле и на малом теннисе?
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18.12.2020 15:32 Ответить
Пусть Зеленый ответит, почему его слуги постоянно повышают штрафы за маски. Нечем пополнять бюджет? Так пусть депутаты себя штрафуют за отстутствие в Раде, за переписку с протитутками на заседаниях. А то эти слуги совсем оборзели. Людям помощи карантинной никакой, только штрафы увеличивают, ни в одной стране мира такого нет. Геть тварюки из Рады и своего зеленого змия забирайте вон.
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18.12.2020 16:04 Ответить
и 5G запретить!
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18.12.2020 16:28 Ответить
они ,мля за кнопкодавство наказать не могут...! олени...
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19.12.2020 00:51 Ответить
Пусть попросит Гоги, он передаст.
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18.12.2020 15:34 Ответить
Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 5545
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18.12.2020 15:34 Ответить
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18.12.2020 16:32 Ответить
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19.12.2020 00:50 Ответить
Такие предложения президент вскоре направит генеральному секретарю, и все столицы, все страны Альянса будут их изучать
МВФ и ВБ уже всё изучили... -- этого достаточно.
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18.12.2020 15:35 Ответить
Не вірю зелє:
"Нам клялся президент на Конституции
Кричал из телевизоров сурово:
"Я положу конец любой коррупции!"
Но выполнил всего три первых слова."
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18.12.2020 15:37 Ответить
Заявку на пдч пусть направит, а не вот эти все инсинуации зелёные которые только глаза замыливают
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18.12.2020 15:38 Ответить
Ему трындеть, как с горки катиться

Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 7999
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18.12.2020 15:41 Ответить
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19.12.2020 00:49 Ответить
Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 5005
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18.12.2020 15:39 Ответить
Порошенко тоже постоянно напоминал об Украине..Но вопрос не в НАТО,а в самой Украине.Чиновники НАТО открытым текстом заявляли и заявляют,пока Украина не очистит свои спецслужбы от российских агентов и информаторов,более близкого сотрудничества не будет,поскольку сотрудничество предполагает обмен развединформацией.А Украине в этом ПОДЧЁРКНУТО не доверяют.Дошло до того,что президента Зеленского ЛИЧНО " просвещали" в Лондоне по поводу слива информации россиянам из президентских кругов .Вся эта возня напоминает "тянуть кота за хвост",где перед согражданами президенты деланно "стучатся в НАТО",но при этом очень "стесняются" почистить силовые структуры от российского влияния и вытекания информации,о чём президенты сами осведомлены.
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18.12.2020 15:40 Ответить
Да какой там почистить силовые структуры... они сами в АП сливают подготовленные операции, и вы думаете ишак не в курсе? Да он просто играет дурака, гадит на все и всех с наглой улыбочкой! А потом еще всем цинично врут что никаких операций и не было.
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18.12.2020 16:04 Ответить
согласен.Но проблему "затирает" не только Зеленский.порошенко тоже со своими Семочко и другими отличился.при Ющенко сам проороссийский Ехануров кадры пророссийские проталкивал в руководство,тогда как бессмертный 9или кто там тогда был) тихо тупил,будучи совершенно профаном в работе спецслужб.А уж о кадрах разведок при Януковиче и Кучме вообще говорить не приходится..
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18.12.2020 20:52 Ответить
Зеля веде Україну до НАТО!!!!Слава Україні!!!!
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18.12.2020 15:42 Ответить
"Уже, кстати, подтверждено отчетом экспертов, который предоставлен генеральному секретарю, что Украина будет членом НАТО

В 2014 г. страны НАТО договорились тратить на оборону 2% своего ВВП. Этот показатель должен быть достигнут к 2024 г.

К 2024, не будет ни Зели, ни ВВП, ни членства в НАТО... ...а будут токо воспоминания об обещалках про будущее...
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18.12.2020 15:54 Ответить
ага поддерживает отношения с НАТО, помню как он вместе с тогдашним главой оп богданом хотели рехферендум устроить с пытанням "а нужно ли Украине НАТО?". а теперь вдруг заподдержмвал активно... каждое утро как только сикойки встает так сразу громко кричит
АУ....... СТОЛТЕНБЕРГ.....!
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18.12.2020 15:59 Ответить
чует Вовочка что скоро Байден позовёт в Вашингтон с отчётом...и понимает что "попал"...
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19.12.2020 00:54 Ответить
Щось, здавалося, навпаки мусило бути..
НАТО , наканец, созрело шоб мы ему указывали! Вооо, мля...
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18.12.2020 16:03 Ответить
Какое партнерство с НАТО после слива данных ЗЕ о совместной операции с ЦРУ?
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18.12.2020 16:12 Ответить
А иде манделька?
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18.12.2020 17:16 Ответить
Зеленський підтримує активний діалог з генсеком НАТО і незабаром направить йому пропозиції щодо розширеного партнерства, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 2085
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18.12.2020 17:22 Ответить
вова звиздун, или вова здун, не вове пи..ец.
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18.12.2020 17:48 Ответить
-"и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина...
через год-два...?! или на втором сроке...?!
а когда же план "Б"...?!
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19.12.2020 00:52 Ответить
 
 