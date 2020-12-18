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Зеленский (19042) Турция (3314) Чавушоглу (124) Акар (14)

Зеленский встретился с главами МИД и Минобороны Турции: Стороны хотят достичь цели в $10 млрд объема двусторонней торговли

Зеленский встретился с главами МИД и Минобороны Турции: Стороны хотят достичь цели в $10 млрд объема двусторонней торговли

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент поблагодарил турецким чиновникам за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул особое значение стратегического партнерства между Киевом и Анкарой, а также настроенность на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, где есть взаимный интерес.

Зеленский приветствовал начало нового двустороннего механизма сотрудничества сторон - политико-безопасностных консультаций в формате "Квадрига".

"Мы считаем, что это исторический момент, в таком формате наши страны никогда не работали. Я поздравляю и Украину, и Турцию с началом формата "Квадрига", в котором мы можем двигаться быстрее вперед", - сказал глава государства.

Турецкие чиновники также подтвердили неизменность позиции Анкары в отношении оккупации Крыма. Президент выразил благодарность за готовность турецкой стороны присоединиться к работе "Крымской платформы", где особую роль должна сыграть Турция.

Турецкая сторона подтвердила, что официальная Анкара будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины на всех платформах, а также настроена и в дальнейшем активно участвовать в защите прав крымскотатарского народа в оккупированном Крыму, помогать в устройстве внутренне перемещенных лиц, освобождении украинских граждан, которые незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.

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Делегация Турции поздравила Украину с приобретением статуса партнера с расширенными возможностями НАТО.

Стороны отметили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество, чтобы в ближайшем будущем достичь намеченной главами государств цели в 10 млрд долларов США объема двусторонней торговли.

Собеседники отметили положительную динамику развития оборонного и военно-технического сотрудничества. Был обсужден ряд практических вопросов в контексте реализации Рамочного военного соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики от 16 октября 2020 года.

По итогам переговоров стороны подтвердили договоренность о проведении очередного заседания Стратегического совета высокого уровня в начале 2021 года.

Зеленский пригласил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция будут укреплять военное сотрудничество, - глава МИД Чавушоглу

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Топ комментарии
+3
за Овоща было стыдно.... ну а тут...
Зеленский встретился с главами МИД и Минобороны Турции: Стороны хотят достичь цели в $10 млрд объема двусторонней торговли - Цензор.НЕТ 9848
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18.12.2020 15:42
+2
И что, приехал министр обороні Турции, а зеленский ему и говорит - я хочу с вами торговать, и чтобы денег много. Ну, в стиле этой статьи. Ну, оборона Турции говорит, и шо ж ты нам можешь продать, Вова, кроме ********** с лобка Мендель?
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18.12.2020 15:56
+2
не лише корумповані, а такі, які прямо працюють на ворога
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18.12.2020 16:01
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Приехали спросить чей Карабах.
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18.12.2020 15:37 Ответить
Нет,приехали спросить как Крым будем делить
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18.12.2020 20:51 Ответить
Эрдоган сказал,Крым турецкий,не русский и не чей другой
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18.12.2020 20:52 Ответить
Президент поблагодарил турецким чиновникам Источник: https://censor.net/ru/n3237813\\\\\\\\\

Приблизительно так они его и воспринимают. поблабладарил чиновникам шо у них туфли блестят.
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18.12.2020 15:40 Ответить
за Овоща было стыдно.... ну а тут...
Зеленский встретился с главами МИД и Минобороны Турции: Стороны хотят достичь цели в $10 млрд объема двусторонней торговли - Цензор.НЕТ 9848
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18.12.2020 15:42 Ответить
любопытно, есть ли в Администрации Президента Эрдогана коррумпированные чиновники типа Ермака, Татарова, Смирнова, Шефира..
Точнее, сколько бы прожили такие чиновники?!
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18.12.2020 15:46 Ответить
не лише корумповані, а такі, які прямо працюють на ворога
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18.12.2020 16:01 Ответить
До той поры пока предыдущая голова летела с плахи.
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18.12.2020 16:35 Ответить
И что, приехал министр обороні Турции, а зеленский ему и говорит - я хочу с вами торговать, и чтобы денег много. Ну, в стиле этой статьи. Ну, оборона Турции говорит, и шо ж ты нам можешь продать, Вова, кроме ********** с лобка Мендель?
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18.12.2020 15:56 Ответить
Як мало коментів...бо важко в такий новині кинути лайном в ЗЕ. )))
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18.12.2020 15:58 Ответить
вони нам на 9 лярдів шмоток, ми їм на лярд руди...
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18.12.2020 16:54 Ответить
Никто не сможет Отрицать , - Что Турецкие товары очень качественнее по сравнении с Китайскими , хотя Китайских больше и цена ниже.По крайней мере трикотаж ,электрика, но и Венец Военная техника.
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18.12.2020 18:56 Ответить
Движемся в правильном направлении, пока во всяком случае и Порох и Зеля подписавали все что надо, включая военную доктрину. Турция - наш стратегический партнер, а когда будет час "Ч" и возможно союзник. Боюсь сглазить.
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18.12.2020 20:18 Ответить
Турки работают по интересам,им похер Украина,не в их интересах
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19.12.2020 00:27 Ответить
Турки еще опаснее русских
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18.12.2020 20:50 Ответить
Турки не оккупировали территорию Украины и не убивают украинцев.
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18.12.2020 22:16 Ответить
Это пока...
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19.12.2020 00:24 Ответить
Карабах...под боком
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19.12.2020 00:25 Ответить
Опасность Турции в том, что она разгромила козломордых в Сирии, Ливии том же Карабахе, и рашисты знают, что это ждет рано или поздно их и в самом мордоре. А у Украины интерес - любой, кто истребляет ватников и наносит им ущерб - союзник Украины, тем более на черноморском театре, где русозвери препятствуют торговле и судоходству и есть военной угрозой для Украины. Тут, ты как рупор хоругвеносных, излагаешь их потаенные страхи.
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19.12.2020 17:01 Ответить
Через военное сотрудничество с Турцией - в НАТО! Хороший ход.
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18.12.2020 23:51 Ответить
Зеленський зустрівся з главами МЗС і Міноборони Туреччини: сторони хочуть досягти мети в $10 млрд обсягу двосторонньої торгівлі - Цензор.НЕТ 2252
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19.12.2020 08:20 Ответить
 
 