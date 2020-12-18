Зеленский встретился с главами МИД и Минобороны Турции: Стороны хотят достичь цели в $10 млрд объема двусторонней торговли

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент поблагодарил турецким чиновникам за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул особое значение стратегического партнерства между Киевом и Анкарой, а также настроенность на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, где есть взаимный интерес.

Зеленский приветствовал начало нового двустороннего механизма сотрудничества сторон - политико-безопасностных консультаций в формате "Квадрига".

"Мы считаем, что это исторический момент, в таком формате наши страны никогда не работали. Я поздравляю и Украину, и Турцию с началом формата "Квадрига", в котором мы можем двигаться быстрее вперед", - сказал глава государства.

Турецкие чиновники также подтвердили неизменность позиции Анкары в отношении оккупации Крыма. Президент выразил благодарность за готовность турецкой стороны присоединиться к работе "Крымской платформы", где особую роль должна сыграть Турция.

Турецкая сторона подтвердила, что официальная Анкара будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины на всех платформах, а также настроена и в дальнейшем активно участвовать в защите прав крымскотатарского народа в оккупированном Крыму, помогать в устройстве внутренне перемещенных лиц, освобождении украинских граждан, которые незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.

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Делегация Турции поздравила Украину с приобретением статуса партнера с расширенными возможностями НАТО.

Стороны отметили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество, чтобы в ближайшем будущем достичь намеченной главами государств цели в 10 млрд долларов США объема двусторонней торговли.

Собеседники отметили положительную динамику развития оборонного и военно-технического сотрудничества. Был обсужден ряд практических вопросов в контексте реализации Рамочного военного соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики от 16 октября 2020 года.

По итогам переговоров стороны подтвердили договоренность о проведении очередного заседания Стратегического совета высокого уровня в начале 2021 года.

Зеленский пригласил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

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