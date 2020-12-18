РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5732 посетителя онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
2 556 21
Офис Президента (1775) Смирнов Андрей (48) Татаров Олег (366)

Замглавы ОП Смирнов о подписании подозрения Татарову: Действия органов досудебного расследования не должны создавать впечатление о сведении личных счетов

Замглавы ОП Смирнов о подписании подозрения Татарову: Действия органов досудебного расследования не должны создавать впечатление о сведении личных счетов

Замглавы ОП Андрей Смирнов прокомментировал информацию о подготовке подозрения его коллеге Олегу Татарову.

Об этом Смирнов сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с многочисленными обращениями за комментариями относительно возможного подписания прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщения о подозрении заместителю руководителя Офиса президента Татарову О.Ю., позволю следующий тезис. Уголовно процессуальный кодекс это не пособие по PR, а любые действия органа досудебного расследования и процессуального контроля должны соответствовать закону и не создавать впечатление о сведении личных счетов между отдельными людьми", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову

22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Также читайте: Офис Президента направил в ВСП письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева, - замглавы ОП Смирнов

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
А ведь Смирнов (корефан Портнова) тоже под ударом..
Щас Смирнов будет давить на судей, что бы отмазать Татарова, потому что если Татаров начнет "петь", то поедет вся зеленая верхушка..
показать весь комментарий
18.12.2020 15:52
+11
Один рыг отмазывает другого рыга.
Это офис преЗедента, детки.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:55
+9
А можно тогда поподробнее про дело Рифа? И про сведение личных счетов.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як посадють - тоді й повідомляйте. Вони всі під підозрою.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:51 Ответить
А ведь Смирнов (корефан Портнова) тоже под ударом..
Щас Смирнов будет давить на судей, что бы отмазать Татарова, потому что если Татаров начнет "петь", то поедет вся зеленая верхушка..
показать весь комментарий
18.12.2020 15:52 Ответить
куда поедет? пока гундосое сипит свои видосики никто их не тронет
показать весь комментарий
18.12.2020 16:00 Ответить
Це все гра для лохів. А за лохів вони тримають весь народ України. Не можна сказати, що безпідставно... В корумпованій злодійській державі, злодії дуже легко себе оправдують через так звані суди і при цьому ще й роблять собі гарну політичну рекламу.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:55 Ответить
Один рыг отмазывает другого рыга.
Это офис преЗедента, детки.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:55 Ответить
А можно тогда поподробнее про дело Рифа? И про сведение личных счетов.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:56 Ответить
ой да ладно))) Открывали дело шоб потом закрыть за "отсутствием состава преступления".

Пока не погонют в шею ишака все єти пидозры - сраный цирк.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:58 Ответить
всіх вас посудють. Прийде ще час.
І навіть таких ботів подлякових, як https://censor.net/ru/user/477538 - також судити, на гіляку.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:10 Ответить
Создается впечатлерие, что ОП рассалник идиотов, идиот на идиоте и идиотом погоняет.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:17 Ответить
А мне, лично, похер, шо это "сведение счетов". Это вы, суходрочеры, сами там между собой разбирайтесь. Мне, чтобы по закону все было.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:22 Ответить
чмошник мав відреагувати(відробити), себто.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:53 Ответить
При сведении личных счетов - Действия органов досудебного расследования не должны создавать впечатление о сведении личных счетов.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:00 Ответить
Скажіть це зеленському. Я ваш приговор.
показать весь комментарий
18.12.2020 17:16 Ответить
Портнов, Смирнов, Татаров, Венедиктова, Баканов, Соколов... - шо за муйня, это все из какой страны "деятели"?! Украины и украинцев уже нет?
показать весь комментарий
18.12.2020 17:35 Ответить
И что хотел сказать Смирнов этим спичем? Он сам-то понял, что сказал?
показать весь комментарий
18.12.2020 18:11 Ответить
Зеленые уроды сами не только властвуют, сводя личные счеты но еще и при этом плюс удовлетворяют личные счеты рашистов с патриотами Украины
показать весь комментарий
18.12.2020 18:53 Ответить
А це має назву - ПО СОБІ СУДЯТЬ .
показать весь комментарий
18.12.2020 18:54 Ответить
Там давно пора Смирнова посадить.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:10 Ответить
Рыба гниет с головы...
зеленский уже забзделся...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:29 Ответить
Про сведение личных счетов тому же пороху с турчиновым расскажи, подстилка портновская! Украинским военным, атошникам и активистам Майдана, где твой выкрест-лилипут вместе с мистером- ломбардом лицемерно на коленях ползали, свечки «запалювалы» под стрёкот вспышек фотокамер... мразота!
показать весь комментарий
18.12.2020 20:27 Ответить
 
 