Замглавы ОП Смирнов о подписании подозрения Татарову: Действия органов досудебного расследования не должны создавать впечатление о сведении личных счетов
Замглавы ОП Андрей Смирнов прокомментировал информацию о подготовке подозрения его коллеге Олегу Татарову.
Об этом Смирнов сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с многочисленными обращениями за комментариями относительно возможного подписания прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщения о подозрении заместителю руководителя Офиса президента Татарову О.Ю., позволю следующий тезис. Уголовно процессуальный кодекс это не пособие по PR, а любые действия органа досудебного расследования и процессуального контроля должны соответствовать закону и не создавать впечатление о сведении личных счетов между отдельными людьми", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову
22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.
Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".
Пожалуйста, подождите...
Щас Смирнов будет давить на судей, что бы отмазать Татарова, потому что если Татаров начнет "петь", то поедет вся зеленая верхушка..
Это офис преЗедента, детки.
Пока не погонют в шею ишака все єти пидозры - сраный цирк.
І навіть таких ботів подлякових, як https://censor.net/ru/user/477538 - також судити, на гіляку.
зеленский уже забзделся...